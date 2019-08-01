О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Гульнур Сатылганова

Гульнур Сатылганова

Альбом  ·  2019

Бенефис

#Русский поп#Поп

1 лайк

Гульнур Сатылганова

Артист

Гульнур Сатылганова

Релиз Бенефис

#

Название

Альбом

1

Трек Кадырлуу Калкым (Live)

Кадырлуу Калкым (Live)

Гульнур Сатылганова

Бенефис

2:42

2

Трек Туулган Жерди Сагынуу (Live)

Туулган Жерди Сагынуу (Live)

Гульнур Сатылганова

,

Каныкей Эралиева

Бенефис

3:18

3

Трек Булуттар (Live)

Булуттар (Live)

Гульнур Сатылганова

Бенефис

4:55

4

Трек Ыр десте (Live)

Ыр десте (Live)

Гульнур Сатылганова

,

Камчыбек Букалаев

Бенефис

4:02

5

Трек Угуп кой (Live)

Угуп кой (Live)

Гульнур Сатылганова

Бенефис

3:18

6

Трек Жүрөгүң керек (Live)

Жүрөгүң керек (Live)

Гульнур Сатылганова

Бенефис

3:50

7

Трек Поппури (Live)

Поппури (Live)

Гульнур Сатылганова

Бенефис

8:06

8

Трек Досторго (Live)

Досторго (Live)

Гульнур Сатылганова

,

Гульнара Тойгонбаева

,

Жамиля Муратова

Бенефис

3:49

9

Трек Санат ыры (Live)

Санат ыры (Live)

Гульнур Сатылганова

Бенефис

3:21

10

Трек Ысык-Көлдү сагынуу (Live)

Ысык-Көлдү сагынуу (Live)

Гульнур Сатылганова

,

Ырыскелди Осмонкулов

Бенефис

4:10

11

Трек Арзуу (Live)

Арзуу (Live)

Гульнур Сатылганова

,

Омар

Бенефис

3:26

12

Трек Сени эстеп (Live)

Сени эстеп (Live)

Гульнур Сатылганова

,

Мирбек Атабеков

Бенефис

3:45

13

Трек Апакем (Live)

Апакем (Live)

Гульнур Сатылганова

,

Венера Сатылганова

Бенефис

3:39

14

Трек Ачылайын Айгүл тоонун гүлүндөй (Live)

Ачылайын Айгүл тоонун гүлүндөй (Live)

Гульнур Сатылганова

Бенефис

3:55

15

Трек Каалайм сага (Live)

Каалайм сага (Live)

Гульнур Сатылганова

,

Мирбек Атабеков

,

Омар

,

Камчыбек Букалаев

,

Гульнара Тойгонбаева

,

Жамиля Муратова

,

Ырыскелди Осмонкулов

,

Венера Сатылганова

,

Каныкей Эралиева

Бенефис

3:13

Информация о правообладателе: Infinity Digital
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Көпөлөктөр
Көпөлөктөр2025 · Сингл · Гульнур Сатылганова
Релиз Эсиңе ал
Эсиңе ал2025 · Сингл · Гульнур Сатылганова
Релиз Сагынгандан
Сагынгандан2024 · Сингл · Гульнур Сатылганова
Релиз Сагынгандан
Сагынгандан2024 · Сингл · Гульнур Сатылганова
Релиз Кайра эле
Кайра эле2024 · Сингл · Гульнур Сатылганова
Релиз Кайра эле
Кайра эле2024 · Сингл · Гульнур Сатылганова
Релиз Кайда, кайда
Кайда, кайда2024 · Сингл · Гульнур Сатылганова
Релиз Кайда, кайда
Кайда, кайда2024 · Сингл · Гульнур Сатылганова
Релиз Күн достор
Күн достор2023 · Сингл · Гульнур Сатылганова
Релиз Күн достор
Күн достор2023 · Сингл · Aki (DJ)
Релиз Керемет
Керемет2023 · Сингл · Гульнур Сатылганова
Релиз Керемет
Керемет2023 · Сингл · Гульнур Сатылганова
Релиз Жазым Келчи
Жазым Келчи2023 · Сингл · Гульнур Сатылганова
Релиз Жазым Келчи
Жазым Келчи2023 · Сингл · Гульнур Сатылганова

Похожие альбомы

Релиз Бенефис
Бенефис2022 · Альбом · Гульнур Сатылганова
Релиз Bugün
Bugün1997 · Альбом · Kubat
Релиз Айнуру
Айнуру2023 · Альбом · Сыймык Бейшекеев
Релиз Коштошуу
Коштошуу2024 · Альбом · Токтобек Асаналиев
Релиз Эки периште
Эки периште2021 · Сингл · Gulzhigit Satybekov
Релиз Өмүр
Өмүр2024 · Альбом · Алтынай Нарбаева
Релиз Keshir Meni
Keshir Meni2021 · Альбом · Qanat Umbetov
Релиз Қайда?
Қайда?2024 · Сингл · Ernar Aidar
Релиз Жолыққан қандай жақсы
Жолыққан қандай жақсы2023 · Сингл · Ernar Aidar
Релиз Алаңдаймын
Алаңдаймын2024 · Сингл · ALIYA ABIKEN
Релиз Сезим жанары
Сезим жанары2024 · Сингл · Эльзар Өскөнбаева
Релиз Ала-Тоо көрккө келбейт эл болбосо
Ала-Тоо көрккө келбейт эл болбосо2024 · Сингл · Роза Аманова
Релиз Үйлөнүү той
Үйлөнүү той2023 · Сингл · Роза Шакирова
Релиз Аруузатым
Аруузатым2009 · Сингл · Аскат Мусабеков

Похожие артисты

Гульнур Сатылганова
Артист

Гульнур Сатылганова

Эрлан Андашев
Артист

Эрлан Андашев

Айдана Дека
Артист

Айдана Дека

Алмаз Шаадаев
Артист

Алмаз Шаадаев

Нурлан Насип
Артист

Нурлан Насип

Кудайберди Айтбосунов
Артист

Кудайберди Айтбосунов

Malika Dina
Артист

Malika Dina

Аваз Акимов
Артист

Аваз Акимов

Омар Жанышов
Артист

Омар Жанышов

Асылжан Абдулла
Артист

Асылжан Абдулла

Асель Кадырбекова
Артист

Асель Кадырбекова

Нурайым Акылбекова
Артист

Нурайым Акылбекова

Сагыныч Нурланбек уулу
Артист

Сагыныч Нурланбек уулу