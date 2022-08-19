О нас

жадный дельфин

жадный дельфин

Альбом  ·  2022

nik'stape

Контент 18+

#Альтернативный рок

1 лайк

жадный дельфин

Артист

жадный дельфин

Релиз nik'stape

#

Название

Альбом

1

Трек консумерки

консумерки

жадный дельфин

nik'stape

4:50

2

Трек засыпай

засыпай

жадный дельфин

,

лосанджелис

nik'stape

2:58

3

Трек вечнозелёный

вечнозелёный

жадный дельфин

nik'stape

2:45

4

Трек чёрный человек

чёрный человек

жадный дельфин

nik'stape

3:01

5

Трек Смех

Смех

жадный дельфин

,

Dosed

nik'stape

3:26

6

Трек Немного повёрнуты

Немного повёрнуты

жадный дельфин

,

Dosed

nik'stape

3:47

7

Трек leaving rooms

leaving rooms

жадный дельфин

nik'stape

1:02

8

Трек призрак

призрак

жадный дельфин

nik'stape

5:06

9

Трек глаза

глаза

жадный дельфин

,

Злата Огнева

nik'stape

5:19

10

Трек замок из песка

замок из песка

жадный дельфин

nik'stape

3:46

11

Трек первая космическая

первая космическая

жадный дельфин

nik'stape

3:58

12

Трек Квартирный вопрос

Квартирный вопрос

жадный дельфин

,

Dosed

nik'stape

2:57

13

Трек Звёздные раны

Звёздные раны

жадный дельфин

,

Dosed

nik'stape

3:08

14

Трек Предветрие

Предветрие

жадный дельфин

nik'stape

0:32

15

Трек Ветер

Ветер

жадный дельфин

,

Dosed

nik'stape

4:08

16

Трек больше, чем нужна

больше, чем нужна

жадный дельфин

,

Wolch

nik'stape

4:18

17

Трек выпал

выпал

жадный дельфин

nik'stape

2:40

18

Трек странник по звёздам

странник по звёздам

жадный дельфин

nik'stape

3:13

19

Трек осенило

осенило

жадный дельфин

nik'stape

3:01

20

Трек на ходу

на ходу

жадный дельфин

nik'stape

2:54

21

Трек джармуш

джармуш

жадный дельфин

nik'stape

2:00

22

Трек январские звёзды

январские звёзды

жадный дельфин

nik'stape

3:33

23

Трек soft-sell

soft-sell

жадный дельфин

nik'stape

5:06

24

Трек зов петель

зов петель

жадный дельфин

,

Wolch

nik'stape

3:33

25

Трек шёпот мёртвых листьев

шёпот мёртвых листьев

жадный дельфин

nik'stape

4:28

26

Трек зебра

зебра

жадный дельфин

nik'stape

3:18

27

Трек дерево

дерево

жадный дельфин

nik'stape

2:22

28

Трек 31.08

31.08

жадный дельфин

nik'stape

3:00

29

Трек ещёодиндень

ещёодиндень

жадный дельфин

nik'stape

1:48

30

Трек зимний сад

зимний сад

жадный дельфин

nik'stape

3:42

31

Трек город грехов

город грехов

жадный дельфин

nik'stape

3:45

32

Трек тесла

тесла

жадный дельфин

nik'stape

3:41

33

Трек что со мной?

что со мной?

жадный дельфин

nik'stape

2:13

34

Трек интерлюдия

интерлюдия

жадный дельфин

nik'stape

1:08

35

Трек ангедония

ангедония

жадный дельфин

nik'stape

4:40

36

Трек один дома

один дома

жадный дельфин

nik'stape

2:08

37

Трек моя грусть всегда со мной, и я рад

моя грусть всегда со мной, и я рад

жадный дельфин

nik'stape

1:41

38

Трек второе дыхание

второе дыхание

жадный дельфин

nik'stape

3:51

39

Трек уголёк

уголёк

жадный дельфин

nik'stape

3:33

40

Трек солнце

солнце

жадный дельфин

nik'stape

1:54

41

Трек золотой час

золотой час

жадный дельфин

nik'stape

0:25

42

Трек если честно

если честно

жадный дельфин

nik'stape

2:53

Информация о правообладателе: жадный дельфин
