Stefan Klingele

Stefan Klingele

,

Angela Mehling

,

Roland Otto

и 

ещё 11

Сингл  ·  2017

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

#Классическая
Stefan Klingele

Артист

Stefan Klingele

Релиз Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

#

Название

Альбом

1

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Begrüßung

Prinzessin Nofretete (Operette): Begrüßung

Angela Mehling

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

0:40

2

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Einleitung

Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Einleitung

Chor der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Hinrich Horn

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

4:14

3

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Auftritt Pollie und Reisegesellschaft

Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Auftritt Pollie und Reisegesellschaft

Chor der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Nora Lentner

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

2:17

4

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Erste Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Erste Szene

Chor der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Nora Lentner

,

Hinrich Horn

,

Jeffery Krueger

,

Samuel Hoppe

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

2:36

5

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Auftritt Hjalmar und Claudia, Ensemble mit Pollie

Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Auftritt Hjalmar und Claudia, Ensemble mit Pollie

Chor der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Nora Lentner

,

Radoslaw Rydlewski

,

Lilli Wünscher

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

4:44

6

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Zweite Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Zweite Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Nora Lentner

,

Milko Milev

,

Lilli Wünscher

,

Angela Mehling

,

Jeffery Krueger

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

1:09

7

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Abgang Pollie und Chor

Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Abgang Pollie und Chor

Chor der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Nora Lentner

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

0:49

8

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Dritte Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Dritte Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Radoslaw Rydlewski

,

Milko Milev

,

Angela Mehling

,

Jeffery Krueger

,

Lilli Wünscher

,

Hinrich Horn

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

2:33

9

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Musikalische Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Musikalische Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Radoslaw Rydlewski

,

Milko Milev

,

Jeffery Krueger

,

Lilli Wünscher

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

4:29

10

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Vierte Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Vierte Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Milko Milev

,

Jeffery Krueger

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

0:53

11

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Fünfte Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Fünfte Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Nora Lentner

,

Jeffery Krueger

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

1:39

12

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Sechste Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Sechste Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Milko Milev

,

Radoslaw Rydlewski

,

Lilli Wünscher

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

2:57

13

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Duett Claudia - Hjalmar

Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Duett Claudia - Hjalmar

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Radoslaw Rydlewski

,

Lilli Wünscher

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

4:47

14

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Siebente Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Siebente Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Nora Lentner

,

Lilli Wünscher

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

1:50

15

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Achte Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Achte Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Milko Milev

,

Jeffery Krueger

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

0:51

16

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Herrenmarsch

Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Herrenmarsch

Chor der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Milko Milev

,

Jeffery Krueger

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

2:20

17

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Neunte Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Neunte Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Milko Milev

,

Jeffery Krueger

,

Lilli Wünscher

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

0:41

18

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Zehnte Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Zehnte Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Milko Milev

,

Jeffery Krueger

,

Lilli Wünscher

,

Nora Lentner

,

Angela Mehling

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

1:23

19

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Finale I

Prinzessin Nofretete (Operette): 1. Akt: Finale I

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

9:03

20

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Einleitung - Erste Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Einleitung - Erste Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Milko Milev

,

Hinrich Horn

,

Radoslaw Rydlewski

,

Roland Otto

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

4:41

21

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Zweite Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Zweite Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Radoslaw Rydlewski

,

Roland Otto

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

1:05

22

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Lied Amar

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Lied Amar

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Radoslaw Rydlewski

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

2:55

23

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Einzug der Nofretete

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Einzug der Nofretete

Chor der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

4:22

24

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Quintett

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Quintett

Chor der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Lilli Wünscher

,

Milko Milev

,

Georg Führer

,

Peter Waelsch

,

Hinrich Horn

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

3:46

25

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Dritte Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Dritte Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Jeffery Krueger

,

Nora Lentner

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

1:18

26

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Vierte Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Vierte Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Jeffery Krueger

,

Nora Lentner

,

Lilli Wünscher

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

0:42

27

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Fünfte Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Fünfte Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Lilli Wünscher

,

Nora Lentner

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

1:25

28

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Sechste Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Sechste Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Nora Lentner

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

0:33

29

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Duett Teje - Thototpe

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Duett Teje - Thototpe

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Jeffery Krueger

,

Nora Lentner

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

2:57

30

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Siebente Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Siebente Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Jeffery Krueger

,

Milko Milev

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

0:50

31

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Achte Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Achte Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Milko Milev

,

Lilli Wünscher

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

0:13

32

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Neunte Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Neunte Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Jeffery Krueger

,

Lilli Wünscher

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

0:58

33

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Zehnte Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Zehnte Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Jeffery Krueger

,

Lilli Wünscher

,

Nora Lentner

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

0:08

34

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Duett Nofretete - Teje

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Duett Nofretete - Teje

Chor der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Lilli Wünscher

,

Nora Lentner

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

2:45

35

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Elfte Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Elfte Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Nora Lentner

,

Milko Milev

,

Lilli Wünscher

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

0:33

36

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Reminiszenz

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Reminiszenz

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Lilli Wünscher

,

Radoslaw Rydlewski

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

1:05

37

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Zwölfte Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Zwölfte Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Nora Lentner

,

Milko Milev

,

Lilli Wünscher

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

0:13

38

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Ballettmusik

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Ballettmusik

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

6:03

39

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Dreizehnte Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Dreizehnte Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Jeffery Krueger

,

Milko Milev

,

Lilli Wünscher

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

1:14

40

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Lied Nofretete

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Lied Nofretete

Chor der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

5:16

41

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Vierzehnte Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Vierzehnte Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Lilli Wünscher

,

Radoslaw Rydlewski

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

1:28

42

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Duett Nofretete - Amar

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Duett Nofretete - Amar

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Lilli Wünscher

,

Radoslaw Rydlewski

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

4:17

43

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Melodram

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Melodram

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

2:46

44

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Finale II

Prinzessin Nofretete (Operette): Zwischenspiel: Finale II

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

9:28

45

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Girltanz

Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Girltanz

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

0:35

46

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Erste Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Erste Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Milko Milev

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

1:13

47

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Zweite Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Zweite Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Lilli Wünscher

,

Radoslaw Rydlewski

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

0:28

48

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Vierte Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Vierte Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Milko Milev

,

Angela Mehling

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

1:12

49

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Fünfte Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Fünfte Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Milko Milev

,

Angela Mehling

,

Radoslaw Rydlewski

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

1:33

50

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Sechste Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Sechste Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Nora Lentner

,

Jeffery Krueger

,

Radoslaw Rydlewski

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

2:06

51

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Duett Pollie - Totty

Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Duett Pollie - Totty

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Nora Lentner

,

Jeffery Krueger

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

2:50

52

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Siebente Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Siebente Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Lilli Wünscher

,

Radoslaw Rydlewski

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

0:41

53

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Musikalische Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Musikalische Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Lilli Wünscher

,

Radoslaw Rydlewski

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

2:36

54

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Achte Szene

Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Achte Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Milko Milev

,

Angela Mehling

,

Radoslaw Rydlewski

,

Lilli Wünscher

,

Nora Lentner

,

Jeffery Krueger

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

0:57

55

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Schlusschor

Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Schlusschor

Chor der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

0:41

56

Трек Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Girltanz, Pt.2

Prinzessin Nofretete (Operette): 2. Akt: Girltanz, Pt.2

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

Nico Dostal: Prinzessin Nofretete

2:08

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Волна по релизу

