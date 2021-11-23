О нас

,

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

и 

ещё 5

Сингл  ·  2021

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

#Классическая
Артист

Релиз Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

#

Название

Альбом

1

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 1 Vorspiel und Introduktion

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 1 Vorspiel und Introduktion

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

2:05

2

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: Erzähler I

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: Erzähler I

Cusch Jung

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

0:51

3

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 2 Walzerlied: Man lebt dahin mit leichtem Sinn

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 2 Walzerlied: Man lebt dahin mit leichtem Sinn

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

,

Adam Sanchez

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

3:55

4

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: Erzähler II

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: Erzähler II

Cusch Jung

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

1:27

5

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 3 Auftritt

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 3 Auftritt

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

,

Lilli Wünscher

,

Andreas Rainer

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

2:23

6

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: Szene I

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: Szene I

Stefan Klingele

,

Lilli Wünscher

,

Andreas Rainer

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

1:40

7

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 4 Romanze: Es trümt die ganze Welt von Liebesglück

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 4 Romanze: Es trümt die ganze Welt von Liebesglück

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

,

Lilli Wünscher

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

2:29

8

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: Szene II

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: Szene II

Stefan Klingele

,

Lilli Wünscher

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

1:30

9

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 5 Flirt-Duett: Ein kleiner Flirt

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 5 Flirt-Duett: Ein kleiner Flirt

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

,

Lilli Wünscher

,

Adam Sanchez

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

1:59

10

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: Szene III

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: Szene III

Stefan Klingele

,

Lilli Wünscher

,

Adam Sanchez

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

1:38

11

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 6 Duett: Brauchen Sie ein Nachquartier

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 6 Duett: Brauchen Sie ein Nachquartier

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

,

Laura Scherwitzl

,

Andreas Rainer

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

2:07

12

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: Szene IV

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: Szene IV

Stefan Klingele

,

Laura Scherwitzl

,

Andreas Rainer

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

0:25

13

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 7 Finale I

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 7 Finale I

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

14:40

14

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 8 Walzer-Divertissement

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 8 Walzer-Divertissement

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

5:26

15

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: Erzähler I

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: Erzähler I

Cusch Jung

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

1:00

16

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 9 Musikalische Szene

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 9 Musikalische Szene

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

,

Lilli Wünscher

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

1:56

17

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: Szene I

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: Szene I

Stefan Klingele

,

Lilli Wünscher

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

0:59

18

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 10 Duett: Im Sonnenland, am blauen Meer

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 10 Duett: Im Sonnenland, am blauen Meer

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

,

Lilli Wünscher

,

Adam Sanchez

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

3:29

19

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: Szene II

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: Szene II

Stefan Klingele

,

Lilli Wünscher

,

Adam Sanchez

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

1:28

20

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 11 Duett: Mensch, sieh dich vor

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 11 Duett: Mensch, sieh dich vor

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

,

Mirjam Neururer

,

Andreas Rainer

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

3:18

21

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: Szene III

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: Szene III

Stefan Klingele

,

Mirjam Neururer

,

Andreas Rainer

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

0:55

22

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 12 Lied: Du bist mein Traum

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 12 Lied: Du bist mein Traum

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

,

Adam Sanchez

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

3:32

23

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: Erzähler II

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: Erzähler II

Cusch Jung

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

0:51

24

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 12A Musikalischer Abgang: Es träumt die ganze Welt von Liebesglück

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 12A Musikalischer Abgang: Es träumt die ganze Welt von Liebesglück

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

,

Lilli Wünscher

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

1:22

25

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: Erzähler III

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: Erzähler III

Cusch Jung

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

0:19

26

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 13 Finale II

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 13 Finale II

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

8:10

27

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 3. Akt: No. 13A Introduktion

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 3. Akt: No. 13A Introduktion

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

1:38

28

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 3. Akt: Szene I

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 3. Akt: Szene I

Stefan Klingele

,

Lilli Wünscher

,

Andreas Rainer

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

2:19

29

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 3. Akt: No. 15 Duett: Willst du die Frau meiner Träume sein

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 3. Akt: No. 15 Duett: Willst du die Frau meiner Träume sein

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

,

Mirjam Neururer

,

Andreas Rainer

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

3:09

30

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 3. Akt: No. 14 Lied: Man glaubt so gerne an Frauenleib und Glück

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 3. Akt: No. 14 Lied: Man glaubt so gerne an Frauenleib und Glück

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

,

Adam Sanchez

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

2:13

31

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 3. Akt: Szene II

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 3. Akt: Szene II

Stefan Klingele

,

Lilli Wünscher

,

Andreas Rainer

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

1:28

32

Трек Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 3. Akt: No. 15A Schlussgesang: Mein Schneeprinzesschen

Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 3. Akt: No. 15A Schlussgesang: Mein Schneeprinzesschen

Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

,

Stefan Klingele

,

Lilli Wünscher

,

Adam Sanchez

Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)

0:51

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Волна по релизу


