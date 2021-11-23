Сингл · 2021
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
#
Название
Альбом
1
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 1 Vorspiel und Introduktion
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
2:05
2
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: Erzähler I
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
0:51
3
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 2 Walzerlied: Man lebt dahin mit leichtem Sinn
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
3:55
4
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: Erzähler II
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
1:27
5
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 3 Auftritt
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
2:23
6
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: Szene I
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
1:40
7
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 4 Romanze: Es trümt die ganze Welt von Liebesglück
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
2:29
8
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: Szene II
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
1:30
9
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 5 Flirt-Duett: Ein kleiner Flirt
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
1:59
10
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: Szene III
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
1:38
11
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 6 Duett: Brauchen Sie ein Nachquartier
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
2:07
12
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: Szene IV
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
0:25
13
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 1. Akt: No. 7 Finale I
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
14:40
14
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 8 Walzer-Divertissement
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
5:26
15
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: Erzähler I
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
1:00
16
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 9 Musikalische Szene
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
1:56
17
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: Szene I
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
0:59
18
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 10 Duett: Im Sonnenland, am blauen Meer
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
3:29
19
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: Szene II
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
1:28
20
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 11 Duett: Mensch, sieh dich vor
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
3:18
21
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: Szene III
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
0:55
22
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 12 Lied: Du bist mein Traum
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
3:32
23
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: Erzähler II
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
0:51
24
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 12A Musikalischer Abgang: Es träumt die ganze Welt von Liebesglück
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
1:22
25
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: Erzähler III
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
0:19
26
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 2. Akt: No. 13 Finale II
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
8:10
27
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 3. Akt: No. 13A Introduktion
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
1:38
28
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 3. Akt: Szene I
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
2:19
29
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 3. Akt: No. 15 Duett: Willst du die Frau meiner Träume sein
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
3:09
30
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 3. Akt: No. 14 Lied: Man glaubt so gerne an Frauenleib und Glück
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
2:13
31
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 3. Akt: Szene II
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
1:28
32
Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss): 3. Akt: No. 15A Schlussgesang: Mein Schneeprinzesschen
Erich Wolfgang Korngold: Das Lied der Liebe (Operette in 3 Akten nach Musik von Johann Strauss)
0:51
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции