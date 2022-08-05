О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Joni James

Joni James

Альбом  ·  2022

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

#Электроника
Joni James

Артист

Joni James

Релиз You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

#

Название

Альбом

1

Трек You Are My Sunshine

You Are My Sunshine

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:40

2

Трек Love Letters

Love Letters

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:05

3

Трек I'll Be Waiting for You

I'll Be Waiting for You

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

3:05

4

Трек Almost Always

Almost Always

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:47

5

Трек You're My Everything

You're My Everything

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:26

6

Трек You Belong to Me

You Belong to Me

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:58

7

Трек Purple Shades

Purple Shades

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

3:16

8

Трек Tender and True

Tender and True

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:58

9

Трек Is It Any Wonder

Is It Any Wonder

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:35

10

Трек My Love, My Love

My Love, My Love

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:56

11

Трек Nina Non

Nina Non

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

3:09

12

Трек In a Garden of Roses

In a Garden of Roses

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:20

13

Трек I'll Never Stand in Your Way

I'll Never Stand in Your Way

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:38

14

Трек Danny Boy

Danny Boy

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

3:24

15

Трек Why Can't I

Why Can't I

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:23

16

Трек Have You Heard

Have You Heard

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

3:00

17

Трек Every Day

Every Day

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:24

18

Трек The Moment I Saw You

The Moment I Saw You

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:42

19

Трек There Goes My Heart

There Goes My Heart

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:34

20

Трек Your Cheatin' Heart

Your Cheatin' Heart

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:50

21

Трек Am I in Love

Am I in Love

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:59

22

Трек Maybe Next Time

Maybe Next Time

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:43

23

Трек Pa Pa Pa

Pa Pa Pa

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:25

24

Трек Mama Don't Cry at My Wedding

Mama Don't Cry at My Wedding

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:27

25

Трек I Gave My Love

I Gave My Love

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:35

26

Трек When We Come of Age

When We Come of Age

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:35

27

Трек Have Yourself a Merry Little Christmas

Have Yourself a Merry Little Christmas

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:45

28

Трек We Know

We Know

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:05

29

Трек How Important Can It Be

How Important Can It Be

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:33

30

Трек When You Wish Upon a Star

When You Wish Upon a Star

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:52

31

Трек Give Us This Day

Give Us This Day

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:44

32

Трек Let There Be Love

Let There Be Love

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:33

33

Трек Wishing Ring

Wishing Ring

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:35

34

Трек Don't Tell Me Not to Love You

Don't Tell Me Not to Love You

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:59

35

Трек How Lucky You Are

How Lucky You Are

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:40

36

Трек My Believing Heart

My Believing Heart

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:45

37

Трек Summer Love

Summer Love

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:06

38

Трек You Are My Love

You Are My Love

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:42

39

Трек You're Fooling Someone

You're Fooling Someone

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:06

40

Трек I Woke up Crying

I Woke up Crying

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:37

41

Трек Why Don't You Believe Me

Why Don't You Believe Me

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:57

42

Трек I Still Get a Thrill

I Still Get a Thrill

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:30

43

Трек I Still Get Jealous

I Still Get Jealous

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:27

44

Трек I Laughed at Love

I Laughed at Love

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:38

45

Трек I Need You Now

I Need You Now

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:28

46

Трек Is This the End of the Line

Is This the End of the Line

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:32

47

Трек I Almost Lost My Mind

I Almost Lost My Mind

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

3:07

48

Трек Are You Sorry?

Are You Sorry?

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:42

49

Трек There Must Be a Way

There Must Be a Way

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:37

50

Трек Be My Love

Be My Love

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:55

51

Трек Only Trust Your Heart

Only Trust Your Heart

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:55

52

Трек Little Things Mean a Lot

Little Things Mean a Lot

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:33

53

Трек Last Date

Last Date

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:29

54

Трек Anyone but Her

Anyone but Her

Joni James

You Are My Sunshine (The Ultimate Collection)

2:20

Информация о правообладателе: Beach View Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз 100 Strings & Joni in Hollywood
100 Strings & Joni in Hollywood2024 · Альбом · Joni James
Релиз 100 Strings & Joni on Broadway
100 Strings & Joni on Broadway2024 · Альбом · Joni James
Релиз 100 Strings and Joni
100 Strings and Joni2024 · Альбом · Joni James
Релиз The Mood Is Swinging
The Mood Is Swinging2024 · Альбом · Joni James
Релиз The Mood Is Romance
The Mood Is Romance2024 · Альбом · Joni James
Релиз When I Fall in Love
When I Fall in Love2024 · Альбом · Joni James
Релиз Joni Swings Sweet
Joni Swings Sweet2024 · Альбом · Joni James
Релиз Little Girl Blue
Little Girl Blue2024 · Альбом · Joni James
Релиз I'm Your Girl
I'm Your Girl2024 · Альбом · Joni James
Релиз Joni Sings Songs by Victor Young and Songs by Frank Loesser
Joni Sings Songs by Victor Young and Songs by Frank Loesser2024 · Альбом · Joni James
Релиз Award Winning Album
Award Winning Album2024 · Альбом · Joni James
Релиз Let There Be Love
Let There Be Love2024 · Альбом · Joni James
Релиз Jazz Legends
Jazz Legends2024 · Сингл · Joni James
Релиз There's No Business Like Show Business with Joni James
There's No Business Like Show Business with Joni James2024 · Сингл · Joni James

Похожие альбомы

Релиз ...But Seriously (Deluxe Edition)
...But Seriously (Deluxe Edition)1989 · Альбом · Phil Collins
Релиз At The Close Of A Century
At The Close Of A Century1999 · Альбом · Stevie Wonder
Релиз Buenos Aires 1995
Buenos Aires 19952025 · Альбом · Phil Collins
Релиз The Bridge
The Bridge1986 · Альбом · Billy Joel
Релиз Heart & Soul: A Retrospective
Heart & Soul: A Retrospective2011 · Альбом · Etta James
Релиз The Complete Motown Singles Vol. 10: 1970
The Complete Motown Singles Vol. 10: 19702008 · Альбом · Various Artists
Релиз Soul Legends
Soul Legends2013 · Альбом · Ike Turner
Релиз Jamaica Say You Will
Jamaica Say You Will1998 · Альбом · Joe Cocker
Релиз Etta James
Etta James2019 · Альбом · Etta James
Релиз Call My Name
Call My Name1966 · Альбом · Etta James
Релиз Something´s Got a Hold on Me
Something´s Got a Hold on Me2021 · Альбом · Etta James
Релиз They Dance Alone
They Dance Alone1988 · Сингл · Sting
Релиз 17-11-70
17-11-701971 · Альбом · Elton John

Похожие артисты

Joni James
Артист

Joni James

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож