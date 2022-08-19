О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
The Springfields

The Springfields

,

Dusty Springfield

Альбом  ·  2022

Silver Midnight (1960'S Lovely Collection)

#Электроника

4 лайка

The Springfields

Артист

The Springfields

Релиз Silver Midnight (1960'S Lovely Collection)

#

Название

Альбом

1

Трек Wimoweh Mambo

Wimoweh Mambo

Dusty Springfield

,

The Springfields

Silver Midnight (1960'S Lovely Collection)

1:58

2

Трек Row, Row, Row

Row, Row, Row

Dusty Springfield

,

The Springfields

Silver Midnight (1960'S Lovely Collection)

2:12

3

Трек The Green Leaves of Summer

The Green Leaves of Summer

Dusty Springfield

,

The Springfields

Silver Midnight (1960'S Lovely Collection)

2:19

4

Трек Silver Dollar

Silver Dollar

Dusty Springfield

,

The Springfields

Silver Midnight (1960'S Lovely Collection)

2:11

5

Трек Allentown Jail

Allentown Jail

Dusty Springfield

,

The Springfields

Silver Midnight (1960'S Lovely Collection)

2:39

6

Трек Lonesome Traveller

Lonesome Traveller

Dusty Springfield

,

The Springfields

Silver Midnight (1960'S Lovely Collection)

1:44

7

Трек They Took John Away

They Took John Away

Dusty Springfield

,

The Springfields

Silver Midnight (1960'S Lovely Collection)

2:19

8

Трек Eso Es El Amor

Eso Es El Amor

Dusty Springfield

,

The Springfields

Silver Midnight (1960'S Lovely Collection)

2:09

9

Трек Two Brothers

Two Brothers

Dusty Springfield

,

The Springfields

Silver Midnight (1960'S Lovely Collection)

2:38

10

Трек Tzena, Tzena, Tzena

Tzena, Tzena, Tzena

Dusty Springfield

,

The Springfields

Silver Midnight (1960'S Lovely Collection)

2:18

11

Трек Settle Down

Settle Down

Dusty Springfield

,

The Springfields

Silver Midnight (1960'S Lovely Collection)

2:04

12

Трек There's a Big Wheel

There's a Big Wheel

Dusty Springfield

,

The Springfields

Silver Midnight (1960'S Lovely Collection)

2:27

13

Трек Greenback Dollar

Greenback Dollar

Dusty Springfield

,

The Springfields

Silver Midnight (1960'S Lovely Collection)

2:05

14

Трек Midnight Special

Midnight Special

Dusty Springfield

,

The Springfields

Silver Midnight (1960'S Lovely Collection)

2:23

15

Трек Wabash Cannonball

Wabash Cannonball

Dusty Springfield

,

The Springfields

Silver Midnight (1960'S Lovely Collection)

2:23

Информация о правообладателе: Beach View Records
