James Darren

James Darren

Альбом  ·  2022

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

#Электроника
James Darren

Артист

James Darren

Релиз Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

#

Название

Альбом

1

Трек Goodbye Cruel World

Goodbye Cruel World

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:24

2

Трек Valerie

Valerie

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:20

3

Трек Gotta Have Love

Gotta Have Love

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:37

4

Трек If I Could Only Tell You

If I Could Only Tell You

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:13

5

Трек Tears in My Eyes

Tears in My Eyes

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

1:47

6

Трек You

You

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

1:41

7

Трек Angel Face

Angel Face

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:00

8

Трек Teenage Tears

Teenage Tears

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:31

9

Трек I Don't Wanna Lose Ya

I Don't Wanna Lose Ya

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:20

10

Трек How Sweet You Are

How Sweet You Are

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:16

11

Трек Man About Town

Man About Town

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:18

12

Трек Dream Big

Dream Big

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:09

13

Трек Hello Young Lovers

Hello Young Lovers

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:23

14

Трек Too Young to Go Steady

Too Young to Go Steady

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:32

15

Трек Too Young

Too Young

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:29

16

Трек You Make Me Feel so Young

You Make Me Feel so Young

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:41

17

Трек Only the Very Young

Only the Very Young

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:50

18

Трек Love Among the Young

Love Among the Young

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

3:20

19

Трек Young at Heart

Young at Heart

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:45

20

Трек While We're Young

While We're Young

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:07

21

Трек Too Young to Be True

Too Young to Be True

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:22

22

Трек Young World

Young World

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:13

23

Трек Blame It on My Youth

Blame It on My Youth

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

3:42

24

Трек Young, Warm and Wonderful

Young, Warm and Wonderful

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:22

25

Трек Fools Paradise

Fools Paradise

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:00

26

Трек Let's Fall in Love

Let's Fall in Love

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:07

27

Трек Sophisticated Lady

Sophisticated Lady

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:00

28

Трек The One I Love Belongs to Somebody Else

The One I Love Belongs to Somebody Else

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:27

29

Трек Let There Be Love

Let There Be Love

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:19

30

Трек Sweet Lorraine

Sweet Lorraine

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

1:38

31

Трек There's No Such Thing

There's No Such Thing

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:08

32

Трек Emaline

Emaline

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

1:41

33

Трек Gidget

Gidget

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:30

34

Трек Does Your Heart Beat for Me

Does Your Heart Beat for Me

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

1:32

35

Трек Mighty Pretty Territory

Mighty Pretty Territory

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:39

36

Трек Walkin' My Baby Back Home

Walkin' My Baby Back Home

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:15

37

Трек Not Mine

Not Mine

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:00

38

Трек Gidget Goes Hawaiian

Gidget Goes Hawaiian

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:29

39

Трек Traveling Down a Lonely Road

Traveling Down a Lonely Road

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:34

40

Трек Wild About That Girl

Wild About That Girl

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

1:45

41

Трек Until the Real Thing Comes Along

Until the Real Thing Comes Along

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

3:01

42

Трек Goodbye My Lady Love

Goodbye My Lady Love

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:13

43

Трек P.S. I Love You

P.S. I Love You

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:49

44

Трек Hand in Hand

Hand in Hand

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:52

45

Трек You Are My Dream

You Are My Dream

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:21

46

Трек Your Smile

Your Smile

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:33

47

Трек Because They're Young

Because They're Young

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:35

48

Трек I Ain't Sharin' Sharon

I Ain't Sharin' Sharon

James Darren

Dreamy Dream (Collection of Greatest Hits)

2:05

Информация о правообладателе: Beach View Records
