Dean Martin

Dean Martin

Альбом  ·  2022

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

#Электроника

1 лайк

Dean Martin

Артист

Dean Martin

Релиз Return to Me (Essential Hits of This Generation)

#

Название

Альбом

1

Трек Volare

Volare

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

3:00

2

Трек That's Amore

That's Amore

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

3:09

3

Трек Memories Are Made of This

Memories Are Made of This

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

2:16

4

Трек Write to Me from Naples

Write to Me from Naples

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

2:45

5

Трек The Test of Time

The Test of Time

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

2:11

6

Трек Don't You Remember

Don't You Remember

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

2:21

7

Трек The Look

The Look

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

2:15

8

Трек Return to Me

Return to Me

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

2:22

9

Трек I Know I Can't Forget

I Know I Can't Forget

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

3:00

10

Трек Buona Sera

Buona Sera

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

2:19

11

Трек Angel Baby

Angel Baby

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

2:43

12

Трек When You're Smiling

When You're Smiling

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

3:00

13

Трек Makin' Love Ukelele Style

Makin' Love Ukelele Style

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

2:10

14

Трек Promise Her Anything (But Give Her Love)

Promise Her Anything (But Give Her Love)

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

2:56

15

Трек Sleep Warm

Sleep Warm

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

3:48

16

Трек Hit the Road to Dreamland

Hit the Road to Dreamland

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

2:49

17

Трек Cuddle up a Little Closer

Cuddle up a Little Closer

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

3:08

18

Трек Sleepy Time Gal

Sleepy Time Gal

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

2:48

19

Трек Goodnight Sweetheart

Goodnight Sweetheart

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

3:06

20

Трек All I Do Is Dream of You

All I Do Is Dream of You

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

2:41

21

Трек Let's Put out the Lights

Let's Put out the Lights

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

2:41

22

Трек Dream a Little Dream of Me

Dream a Little Dream of Me

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

3:13

23

Трек Wrap Your Troubles in Dreams

Wrap Your Troubles in Dreams

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

2:55

24

Трек Goodnight My Love

Goodnight My Love

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

2:59

25

Трек Brahms' Lullaby

Brahms' Lullaby

Dean Martin

Return to Me (Essential Hits of This Generation)

2:58

Информация о правообладателе: Beach View Records
