Zetacode

Zetacode

Сингл  ·  2022

Impulse EP

Zetacode

Артист

Zetacode

Релиз Impulse EP

#

Название

Альбом

1

Трек Prediction

Prediction

Zetacode

Impulse EP

8:21

2

Трек Silent Scream

Silent Scream

Zetacode

Impulse EP

6:53

3

Трек The Empire Strikes Back

The Empire Strikes Back

Zetacode

Impulse EP

6:25

Информация о правообладателе: Alien Technology
