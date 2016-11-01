О нас

Wolfgang Vladar

Wolfgang Vladar

,

Magda Amara

,

Bojidara Kouzmanova-Vladar

Сингл  ·  2016

Brahms: Horn Trio & Violin Sonatas

#Классическая

1 лайк

Wolfgang Vladar

Артист

Wolfgang Vladar

Релиз Brahms: Horn Trio & Violin Sonatas

#

Название

Альбом

1

Трек Trio for Violin, Horn and Piano in E-Flat Major, Op. 40 (1865): I. Andante - Poco Più Animato

Trio for Violin, Horn and Piano in E-Flat Major, Op. 40 (1865): I. Andante - Poco Più Animato

Bojidara Kouzmanova-Vladar

,

Wolfgang Vladar

,

Magda Amara

Brahms: Horn Trio & Violin Sonatas

7:07

2

Трек Trio for Violin, Horn and Piano in E-Flat Major, Op. 40 (1865): II. Scherzo: Allegro - Molto Meno Allegro - Allegro

Trio for Violin, Horn and Piano in E-Flat Major, Op. 40 (1865): II. Scherzo: Allegro - Molto Meno Allegro - Allegro

Bojidara Kouzmanova-Vladar

,

Wolfgang Vladar

,

Magda Amara

Brahms: Horn Trio & Violin Sonatas

7:04

3

Трек Trio for Violin, Horn and Piano in E-Flat Major, Op. 40 (1865): III. Adagio Mesto

Trio for Violin, Horn and Piano in E-Flat Major, Op. 40 (1865): III. Adagio Mesto

Bojidara Kouzmanova-Vladar

,

Wolfgang Vladar

,

Magda Amara

Brahms: Horn Trio & Violin Sonatas

6:36

4

Трек Trio for Violin, Horn and Piano in E-Flat Major, Op. 40 (1865): IV. Finale: Allegro Con Brio

Trio for Violin, Horn and Piano in E-Flat Major, Op. 40 (1865): IV. Finale: Allegro Con Brio

Bojidara Kouzmanova-Vladar

,

Wolfgang Vladar

,

Magda Amara

Brahms: Horn Trio & Violin Sonatas

6:18

5

Трек Sonata for Violin and Piano No. 1 in G Major, Op. 78 "Regen" (1879): I. Vivace Ma Non Troppo

Sonata for Violin and Piano No. 1 in G Major, Op. 78 "Regen" (1879): I. Vivace Ma Non Troppo

Bojidara Kouzmanova-Vladar

,

Magda Amara

Brahms: Horn Trio & Violin Sonatas

10:28

6

Трек Sonata for Violin and Piano No. 1 in G Major, Op. 78 "Regen" (1879): II. Adagio

Sonata for Violin and Piano No. 1 in G Major, Op. 78 "Regen" (1879): II. Adagio

Bojidara Kouzmanova-Vladar

,

Magda Amara

Brahms: Horn Trio & Violin Sonatas

7:09

7

Трек Sonata for Violin and Piano No. 1 in G Major, Op. 78 "Regen" (1879): III. Allegro Molto Moderato

Sonata for Violin and Piano No. 1 in G Major, Op. 78 "Regen" (1879): III. Allegro Molto Moderato

Bojidara Kouzmanova-Vladar

,

Magda Amara

Brahms: Horn Trio & Violin Sonatas

7:19

8

Трек Sonata for Violin and Piano No. 3 in D Minor, Op. 108 (1886-1888): I. Allegro

Sonata for Violin and Piano No. 3 in D Minor, Op. 108 (1886-1888): I. Allegro

Bojidara Kouzmanova-Vladar

,

Magda Amara

Brahms: Horn Trio & Violin Sonatas

7:48

9

Трек Sonata for Violin and Piano No. 3 in D Minor, Op. 108 (1886-1888): II. Adagio

Sonata for Violin and Piano No. 3 in D Minor, Op. 108 (1886-1888): II. Adagio

Bojidara Kouzmanova-Vladar

,

Magda Amara

Brahms: Horn Trio & Violin Sonatas

4:05

10

Трек Sonata for Violin and Piano No. 3 in D Minor, Op. 108 (1886-1888): III. Un Poco Presto E Con Sentimento

Sonata for Violin and Piano No. 3 in D Minor, Op. 108 (1886-1888): III. Un Poco Presto E Con Sentimento

Bojidara Kouzmanova-Vladar

,

Magda Amara

Brahms: Horn Trio & Violin Sonatas

2:45

11

Трек Sonata for Violin and Piano No. 3 in D Minor, Op. 108 (1886-1888): IV. Presto Agitato

Sonata for Violin and Piano No. 3 in D Minor, Op. 108 (1886-1888): IV. Presto Agitato

Bojidara Kouzmanova-Vladar

,

Magda Amara

Brahms: Horn Trio & Violin Sonatas

5:35

Информация о правообладателе: paladino music
