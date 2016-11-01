Сингл · 2016
Brahms: Horn Trio & Violin Sonatas
1
Trio for Violin, Horn and Piano in E-Flat Major, Op. 40 (1865): I. Andante - Poco Più Animato
7:07
2
Trio for Violin, Horn and Piano in E-Flat Major, Op. 40 (1865): II. Scherzo: Allegro - Molto Meno Allegro - Allegro
7:04
3
Trio for Violin, Horn and Piano in E-Flat Major, Op. 40 (1865): III. Adagio Mesto
6:36
4
Trio for Violin, Horn and Piano in E-Flat Major, Op. 40 (1865): IV. Finale: Allegro Con Brio
6:18
5
Sonata for Violin and Piano No. 1 in G Major, Op. 78 "Regen" (1879): I. Vivace Ma Non Troppo
10:28
6
Sonata for Violin and Piano No. 1 in G Major, Op. 78 "Regen" (1879): II. Adagio
7:09
7
Sonata for Violin and Piano No. 1 in G Major, Op. 78 "Regen" (1879): III. Allegro Molto Moderato
7:19
8
Sonata for Violin and Piano No. 3 in D Minor, Op. 108 (1886-1888): I. Allegro
7:48
9
Sonata for Violin and Piano No. 3 in D Minor, Op. 108 (1886-1888): II. Adagio
4:05
10
Sonata for Violin and Piano No. 3 in D Minor, Op. 108 (1886-1888): III. Un Poco Presto E Con Sentimento
2:45
