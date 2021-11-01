О нас

Peter Ablinger

Peter Ablinger

,

Erik Drescher

Сингл  ·  2021

PETER ABLINGER: Against Nature

#Классическая
Peter Ablinger

Артист

Peter Ablinger

Релиз PETER ABLINGER: Against Nature

#

Название

Альбом

1

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Jetzt (Now) 1, Voc

Wider die Natur / Against Nature (2020): Jetzt (Now) 1, Voc

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:38

2

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Jetzt (Now) 2, Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Jetzt (Now) 2, Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:48

3

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Many A, 9 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Many A, 9 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:40

4

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Toads, Field-Rec

Wider die Natur / Against Nature (2020): Toads, Field-Rec

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:44

5

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing 1, 2 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing 1, 2 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:06

6

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Prelude Drawing 2 (Narrow), 5 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Prelude Drawing 2 (Narrow), 5 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:52

7

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing 2 (Narrow), 32 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing 2 (Narrow), 32 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:50

8

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Jetzt (Now) 3, Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Jetzt (Now) 3, Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:00

9

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Triads 1, 12 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Triads 1, 12 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:08

10

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Gliss-Canon 1, 23 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Gliss-Canon 1, 23 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:23

11

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Gliss-Canon 2, 23 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Gliss-Canon 2, 23 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:24

12

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Copying: Wolf, 8 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Copying: Wolf, 8 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:27

13

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Copying: Unfold, 8 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Copying: Unfold, 8 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:34

14

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Copying: ICE, 17 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Copying: ICE, 17 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:49

15

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Copying: Fold, 8 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Copying: Fold, 8 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:33

16

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): 666 Notes 1, 29 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): 666 Notes 1, 29 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:10

17

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): 666 Notes 2, 23 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): 666 Notes 2, 23 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:11

18

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Triads 2, 12 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Triads 2, 12 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:06

19

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing 5, 9 layers f each 5 bot, bfl, fl, picc, Op

Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing 5, 9 layers f each 5 bot, bfl, fl, picc, Op

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:07

20

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Triads 3, 3 bot, 3 fl, 3 Op

Wider die Natur / Against Nature (2020): Triads 3, 3 bot, 3 fl, 3 Op

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:08

21

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Rain 1, 6 Op

Wider die Natur / Against Nature (2020): Rain 1, 6 Op

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:32

22

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Low Toading, 15 Bot

Wider die Natur / Against Nature (2020): Low Toading, 15 Bot

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:45

23

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Bottle Canon, 51 layers of 15 Bot

Wider die Natur / Against Nature (2020): Bottle Canon, 51 layers of 15 Bot

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:20

24

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Rain 2, 7 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Rain 2, 7 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:25

25

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Octaves 1, 2 bot, 3 fl, 3 Op

Wider die Natur / Against Nature (2020): Octaves 1, 2 bot, 3 fl, 3 Op

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:50

26

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Diagonal, 51 layers of bot, fl, op Each

Wider die Natur / Against Nature (2020): Diagonal, 51 layers of bot, fl, op Each

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:44

27

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing 2 (Wide), 37 layers of bot, fl, op Each

Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing 2 (Wide), 37 layers of bot, fl, op Each

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:06

28

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing 8, Var. 1, 8 Op

Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing 8, Var. 1, 8 Op

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:32

29

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing 8, Var. 2, 8 Op

Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing 8, Var. 2, 8 Op

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:34

30

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Octaves 2, 2 bot, 3 fl, 3 Op

Wider die Natur / Against Nature (2020): Octaves 2, 2 bot, 3 fl, 3 Op

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:07

31

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing 8, 61 layers f bot, fl, Op

Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing 8, 61 layers f bot, fl, Op

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:11

32

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Bird Pipes (Pp), 2 bp [Simultaniously Playes]

Wider die Natur / Against Nature (2020): Bird Pipes (Pp), 2 bp [Simultaniously Playes]

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:42

33

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Prologue to Telephone+Flute, 3 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Prologue to Telephone+Flute, 3 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:19

34

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Telephone+Flute, fl, Field-Rec

Wider die Natur / Against Nature (2020): Telephone+Flute, fl, Field-Rec

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:13

35

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Bird Pipes (Ff), 2 bp [Simultanously Pl.]

Wider die Natur / Against Nature (2020): Bird Pipes (Ff), 2 bp [Simultanously Pl.]

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:00

36

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): 4 High Organ Pipes, 4 Op

Wider die Natur / Against Nature (2020): 4 High Organ Pipes, 4 Op

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:42

37

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): 9 High Organ Pipes, 9 Op

Wider die Natur / Against Nature (2020): 9 High Organ Pipes, 9 Op

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:41

38

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Cicadas 1, 8 Op

Wider die Natur / Against Nature (2020): Cicadas 1, 8 Op

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:33

39

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Cicadas 2, Field-Rec

Wider die Natur / Against Nature (2020): Cicadas 2, Field-Rec

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:41

40

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Prologue to Drawing 4, 20 Op

Wider die Natur / Against Nature (2020): Prologue to Drawing 4, 20 Op

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:47

41

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing 4, 69 layers / Bot, fl, Op

Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing 4, 69 layers / Bot, fl, Op

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:02

42

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Triads 3, 7 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Triads 3, 7 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:37

43

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Rain 3-6, 7 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Rain 3-6, 7 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

2:09

44

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Alarm Clock, 5 fl and Field-Rec

Wider die Natur / Against Nature (2020): Alarm Clock, 5 fl and Field-Rec

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:16

45

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): 3 Surfaces, 79 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): 3 Surfaces, 79 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

2:44

46

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Low Toading 2, 15 Bot

Wider die Natur / Against Nature (2020): Low Toading 2, 15 Bot

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:44

47

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing "Etno", 9 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing "Etno", 9 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:43

48

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Low Toading 3 (Thirds), 26 Bot

Wider die Natur / Against Nature (2020): Low Toading 3 (Thirds), 26 Bot

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:25

49

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Imitate honks 1, bot, Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Imitate honks 1, bot, Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:12

50

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Honks, Field-Rec

Wider die Natur / Against Nature (2020): Honks, Field-Rec

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:06

51

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Imitate Honks 2, bot, Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Imitate Honks 2, bot, Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:11

52

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Wobbling Solo, Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Wobbling Solo, Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:07

53

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Wobbling tutti, 9 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Wobbling tutti, 9 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:23

54

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing 6, 9 op, 8 fl, 3 Voc

Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing 6, 9 op, 8 fl, 3 Voc

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:33

55

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Bird Pipes (Mf), 2 bp [Simultanously Pl.]

Wider die Natur / Against Nature (2020): Bird Pipes (Mf), 2 bp [Simultanously Pl.]

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:16

56

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing "Tree", 33 Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Drawing "Tree", 33 Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:26

57

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Gliss Solo 1, Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Gliss Solo 1, Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:25

58

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Gliss Solo 2' Fl

Wider die Natur / Against Nature (2020): Gliss Solo 2' Fl

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:32

59

Трек Wider die Natur / Against Nature (2020): Jetzt (Now) 4, 2 Voc

Wider die Natur / Against Nature (2020): Jetzt (Now) 4, 2 Voc

Peter Ablinger

PETER ABLINGER: Against Nature

1:18

60

Трек Nichts (Nothing) for two drums / Nichts für zwei Trommeln [1983] version for solo Flute

Nichts (Nothing) for two drums / Nichts für zwei Trommeln [1983] version for solo Flute

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

4:31

61

Трек Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: I.

Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: I.

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:10

62

Трек Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: II.

Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: II.

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:15

63

Трек Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: III.

Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: III.

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:59

64

Трек Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: IV.

Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: IV.

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:08

65

Трек Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: V.

Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: V.

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:54

66

Трек Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: VI.

Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: VI.

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:22

67

Трек Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: VII.

Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: VII.

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:23

68

Трек Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: VIII.

Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: VIII.

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:31

69

Трек Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: IX.

Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: IX.

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:17

70

Трек Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: X.

Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: X.

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

1:01

71

Трек Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: XI.

Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: XI.

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:49

72

Трек Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: XII.

Consideration 19 / Überlegung 19 (1988) for Flute: XII.

Erik Drescher

PETER ABLINGER: Against Nature

0:26

73

Трек Acht Zeichnungen (Eight Drawings) / Acht Zeichnungen (2020) for Electronics: I.

Acht Zeichnungen (Eight Drawings) / Acht Zeichnungen (2020) for Electronics: I.

Peter Ablinger

PETER ABLINGER: Against Nature

0:40

74

Трек Acht Zeichnungen (Eight Drawings) / Acht Zeichnungen (2020) for Electronics: II.

Acht Zeichnungen (Eight Drawings) / Acht Zeichnungen (2020) for Electronics: II.

Peter Ablinger

PETER ABLINGER: Against Nature

1:06

75

Трек Acht Zeichnungen (Eight Drawings) / Acht Zeichnungen (2020) for Electronics: III.

Acht Zeichnungen (Eight Drawings) / Acht Zeichnungen (2020) for Electronics: III.

Peter Ablinger

PETER ABLINGER: Against Nature

1:05

76

Трек Acht Zeichnungen (Eight Drawings) / Acht Zeichnungen (2020) for Electronics: IV.

Acht Zeichnungen (Eight Drawings) / Acht Zeichnungen (2020) for Electronics: IV.

Peter Ablinger

PETER ABLINGER: Against Nature

1:03

77

Трек Acht Zeichnungen (Eight Drawings) / Acht Zeichnungen (2020) for Electronics: V.

Acht Zeichnungen (Eight Drawings) / Acht Zeichnungen (2020) for Electronics: V.

Peter Ablinger

PETER ABLINGER: Against Nature

1:04

78

Трек Acht Zeichnungen (Eight Drawings) / Acht Zeichnungen (2020) for Electronics: VI.

Acht Zeichnungen (Eight Drawings) / Acht Zeichnungen (2020) for Electronics: VI.

Peter Ablinger

PETER ABLINGER: Against Nature

0:37

79

Трек Acht Zeichnungen (Eight Drawings) / Acht Zeichnungen (2020) for Electronics: VII.

Acht Zeichnungen (Eight Drawings) / Acht Zeichnungen (2020) for Electronics: VII.

Peter Ablinger

PETER ABLINGER: Against Nature

1:43

80

Трек Acht Zeichnungen (Eight Drawings) / Acht Zeichnungen (2020) for Electronics: VIII.

Acht Zeichnungen (Eight Drawings) / Acht Zeichnungen (2020) for Electronics: VIII.

Peter Ablinger

PETER ABLINGER: Against Nature

0:27

Информация о правообладателе: KAIROS
