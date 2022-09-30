О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Matthias Höfs

Matthias Höfs

,

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Сингл  ·  2022

Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces

#Классическая

2 лайка

Matthias Höfs

Артист

Matthias Höfs

Релиз Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces

#

Название

Альбом

1

Трек Trumpet Concerto, Op. 18: I. Allegro moderato

Trumpet Concerto, Op. 18: I. Allegro moderato

Matthias Höfs

,

Tarmo Peltokoski

,

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces

7:54

2

Трек Trumpet Concerto, Op. 18: II. Adagio religioso. Allegretto

Trumpet Concerto, Op. 18: II. Adagio religioso. Allegretto

Matthias Höfs

,

Tarmo Peltokoski

,

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces

5:47

3

Трек Trumpet Concerto, Op. 18: III. Rondo. Allegro scherzando

Trumpet Concerto, Op. 18: III. Rondo. Allegro scherzando

Matthias Höfs

,

Tarmo Peltokoski

,

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces

3:28

4

Трек Entsagung, Op. 19 (Arr. by Stephan Peiffer)

Entsagung, Op. 19 (Arr. by Stephan Peiffer)

Matthias Höfs

,

Tarmo Peltokoski

,

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces

3:42

5

Трек Soirèe de St. Petersbourg, Op. 23

Soirèe de St. Petersbourg, Op. 23

Matthias Höfs

,

Anaëlle Tourret

Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces

4:38

6

Трек Danse Russe, Op. 32 (Arr. for trumpet & chamber ensemble by Stephan Peiffer)

Danse Russe, Op. 32 (Arr. for trumpet & chamber ensemble by Stephan Peiffer)

Matthias Höfs

,

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces

5:44

7

Трек Liebeslied, Op. 22, No. 2 (Arr. for trumpet & chamber ensemble by Stephan Peiffer)

Liebeslied, Op. 22, No. 2 (Arr. for trumpet & chamber ensemble by Stephan Peiffer)

Matthias Höfs

,

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces

3:47

8

Трек La Napolitaine, Tarantella, Op. 25 (Arr. for trumpet & chamber ensemble by Matthias Höfs)

La Napolitaine, Tarantella, Op. 25 (Arr. for trumpet & chamber ensemble by Matthias Höfs)

Matthias Höfs

,

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces

0:19

9

Трек Trompeten-Sextett, Op. 30: I. Adagio ma non tanto. Allegro molto

Trompeten-Sextett, Op. 30: I. Adagio ma non tanto. Allegro molto

Matthias Höfs

,

Manuel Mischel

,

Johannes Bartmann

,

Tillmann Höfs

,

João Martinho

,

Constantin Hartwig

Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces

5:46

10

Трек Trompeten-Sextett, Op. 30: II. Scherzo. Allegro vivace

Trompeten-Sextett, Op. 30: II. Scherzo. Allegro vivace

Matthias Höfs

,

Manuel Mischel

,

Johannes Bartmann

,

Tillmann Höfs

,

João Martinho

,

Constantin Hartwig

Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces

2:14

11

Трек Trompeten-Sextett, Op. 30: III. Rondo. Allegro scherzando

Trompeten-Sextett, Op. 30: III. Rondo. Allegro scherzando

Matthias Höfs

,

Manuel Mischel

,

Johannes Bartmann

,

Tillmann Höfs

,

João Martinho

,

Constantin Hartwig

Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces

4:48

12

Трек Trompeten-Sextett, Op. 30: IV. Allegro con spirito

Trompeten-Sextett, Op. 30: IV. Allegro con spirito

Matthias Höfs

,

Manuel Mischel

,

Johannes Bartmann

,

Tillmann Höfs

,

João Martinho

,

Constantin Hartwig

Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces

4:07

Информация о правообладателе: Berlin Classics
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces
Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces2022 · Сингл · Matthias Höfs
Релиз Debussy Ibert Ravel
Debussy Ibert Ravel2022 · Сингл · Anaëlle Tourret
Релиз Der Mond ist aufgegangen
Der Mond ist aufgegangen2021 · Сингл · Matthias Höfs
Релиз Festive Trumpets for Christmas
Festive Trumpets for Christmas2021 · Сингл · Matthias Höfs
Релиз Paperclip Souls
Paperclip Souls2021 · Сингл · Steven Verhelst
Релиз The Trumpets of Matthias Höfs
The Trumpets of Matthias Höfs2020 · Сингл · Matthias Höfs
Релиз La Luna sobre la Llanura
La Luna sobre la Llanura2020 · Сингл · Matthias Höfs
Релиз Trumpet Excerpts - Fantasy
Trumpet Excerpts - Fantasy2020 · Сингл · Matthias Höfs
Релиз Bach: Trumpet Concertos
Bach: Trumpet Concertos2019 · Сингл · Matthias Höfs
Релиз Kind of Gold
Kind of Gold2018 · Сингл · Matthias Höfs
Релиз Mozart con Tromba
Mozart con Tromba2016 · Сингл · Gustav Rivinius
Релиз Trumpet Acrobatics
Trumpet Acrobatics2015 · Сингл · Matthias Höfs
Релиз Hommage!
Hommage!2014 · Сингл · Christian Kunert

Похожие альбомы

Релиз Sergej Prokofiev : 11 Piano Sonatas
Sergej Prokofiev : 11 Piano Sonatas2005 · Альбом · Matteo Valerio
Релиз Ravel: String Quartet
Ravel: String Quartet2025 · Альбом · Maurice Ravel
Релиз Scriabin: Complete Piano Sonatas
Scriabin: Complete Piano Sonatas2019 · Сингл · Vincenzo Maltempo
Релиз Ravel: Daphnis et Chloé & Boléro
Ravel: Daphnis et Chloé & Boléro1992 · Альбом · Sir Simon Rattle
Релиз The Peace Concert Versailles
The Peace Concert Versailles2019 · Сингл · Wiener Philharmoniker
Релиз Tchaikovsky: Symphony No. 5 (Mono Version)
Tchaikovsky: Symphony No. 5 (Mono Version)2014 · Альбом · Berliner Philharmoniker
Релиз Prokofiev: Symphony No.5 / Stravinsky: Le Sacre du printemps
Prokofiev: Symphony No.5 / Stravinsky: Le Sacre du printemps2000 · Сингл · Herbert von Karajan
Релиз Scriabin: Complete Orchestral Works
Scriabin: Complete Orchestral Works2015 · Сингл · Various Artists
Релиз Schumann: The Symphonies
Schumann: The Symphonies1999 · Сингл · Wiener Philharmoniker
Релиз A Story Yet to Be Told
A Story Yet to Be Told2024 · Сингл · Federico Albanese
Релиз Scriabin: Fantasia in B Minor, Op. 28, 10Th Sonata, Op. 70, Two Poems, Op. 32, Preludes, Etudes.
Scriabin: Fantasia in B Minor, Op. 28, 10Th Sonata, Op. 70, Two Poems, Op. 32, Preludes, Etudes.1961 · Альбом · Vladimir Sofronitsky
Релиз Barber: Piano Concerto; Medea's Meditation and Dance of Vengeance; Adagio for Strings
Barber: Piano Concerto; Medea's Meditation and Dance of Vengeance; Adagio for Strings1985 · Сингл · London Symphony Orchestra
Релиз Sergei Prokofiev: Piano Works
Sergei Prokofiev: Piano Works2009 · Альбом · Various Artists
Релиз Awakening
Awakening2025 · Сингл · Luca Mazzillo

Похожие артисты

Matthias Höfs
Артист

Matthias Höfs

DJ Vegas
Артист

DJ Vegas

DJ REMIZEVOLUTION
Артист

DJ REMIZEVOLUTION

Gqwa!
Артист

Gqwa!

Sapientdreams
Артист

Sapientdreams

Nikitata
Артист

Nikitata

doukxn
Артист

doukxn

SG17.06
Артист

SG17.06

Revenge
Артист

Revenge

ENCASSATOR
Артист

ENCASSATOR

вылитый я
Артист

вылитый я

Mr.Kitty
Артист

Mr.Kitty

NICON
Артист

NICON