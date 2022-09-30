Сингл · 2022
Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces
2 лайка
#
Название
Альбом
1
Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces
7:54
2
Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces
5:47
3
Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces
3:28
4
Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces
3:42
5
Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces
4:38
6
Danse Russe, Op. 32 (Arr. for trumpet & chamber ensemble by Stephan Peiffer)
Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces
5:44
7
Liebeslied, Op. 22, No. 2 (Arr. for trumpet & chamber ensemble by Stephan Peiffer)
Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces
3:47
8
La Napolitaine, Tarantella, Op. 25 (Arr. for trumpet & chamber ensemble by Matthias Höfs)
Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces
0:19
9
Trompeten-Sextett, Op. 30: I. Adagio ma non tanto. Allegro molto
Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces
5:46
10
Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces
2:14
11
Oskar Böhme Trumpet Concerto & Pieces
4:48
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции