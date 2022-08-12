О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

DJ KELVIN

DJ KELVIN

,

MC BS

,

MC Bruno da BZC

Альбом  ·  2022

Tapa

Контент 18+

#Со всего мира
DJ KELVIN

Артист

DJ KELVIN

Релиз Tapa

#

Название

Альбом

1

Трек Tapa

Tapa

MC BS

,

MC Bruno da BZC

,

DJ KELVIN

Tapa

2:59

Информация о правообладателе: Master Gold
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Vou Te Tacar Denovo
Vou Te Tacar Denovo2024 · Сингл · DJ KELVIN
Релиз Luz do Luar 2
Luz do Luar 22024 · Сингл · DJ Ronaldo
Релиз Sexo Com Bandido
Sexo Com Bandido2023 · Сингл · DJ KELVIN
Релиз Coração Quebrado
Coração Quebrado2023 · Альбом · DJ KELVIN
Релиз Arrocha Funk Dont' Matter
Arrocha Funk Dont' Matter2023 · Сингл · DJ KELVIN
Релиз Seu Cuca É Eu
Seu Cuca É Eu2023 · Сингл · DJ KELVIN
Релиз Bonde das Amigas
Bonde das Amigas2023 · Сингл · DJ KELVIN
Релиз Nao Nasci pra Namorar
Nao Nasci pra Namorar2023 · Сингл · mc mell
Релиз Arrocha Funk Aponta pra Cocota Vs Vem Perereca
Arrocha Funk Aponta pra Cocota Vs Vem Perereca2023 · Сингл · MC Leléto
Релиз Qual Que Eu Vou Pegar Vs Senta no Meu Palhaço
Qual Que Eu Vou Pegar Vs Senta no Meu Palhaço2023 · Сингл · MC C4
Релиз Como É Brasilia (Tu Termina o Namoro Quem Continua É Teu Parceiro)
Como É Brasilia (Tu Termina o Namoro Quem Continua É Teu Parceiro)2023 · Сингл · DJ KELVIN
Релиз Câmera Lenta
Câmera Lenta2023 · Сингл · MC HIGUIN BSB
Релиз Ela é Cavalona
Ela é Cavalona2023 · Сингл · MC Menor MT
Релиз Pode Dar Catucadão Porque Eu Não Sou Menor de Idade
Pode Dar Catucadão Porque Eu Não Sou Menor de Idade2023 · Сингл · Mc GW

Похожие артисты

DJ KELVIN
Артист

DJ KELVIN

El Alfa
Артист

El Alfa

DJ Gaby
Артист

DJ Gaby

Mixeos Djs
Артист

Mixeos Djs

DJ Niar
Артист

DJ Niar

DJ ARANA
Артист

DJ ARANA

Mc Naldinho
Артист

Mc Naldinho

DJ RD
Артист

DJ RD

Mc Jair da Rocha
Артист

Mc Jair da Rocha

Mc J mito
Артист

Mc J mito

MC Meno Dani
Артист

MC Meno Dani

Deejay Lucca
Артист

Deejay Lucca

Afro dance
Артист

Afro dance