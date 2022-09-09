О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Farves

Farves

Сингл  ·  2022

Lightwave

#Дип-хаус
Farves

Артист

Farves

Релиз Lightwave

#

Название

Альбом

1

Трек Lightwave

Lightwave

Farves

Lightwave

3:36

Информация о правообладателе: Sirup
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Forget
Forget2025 · Сингл · Jay-Jay Johanson
Релиз Lines (Kozua Remix)
Lines (Kozua Remix)2024 · Сингл · Farves
Релиз Blue EP
Blue EP2023 · Сингл · Farves
Релиз Lines
Lines2023 · Сингл · Catching Shapes
Релиз Blue
Blue2023 · Сингл · maybealice
Релиз Broken Pieces
Broken Pieces2023 · Сингл · NØRTH DRIVE
Релиз Tides / Particles
Tides / Particles2023 · Сингл · Farves
Релиз You Shine (Farves Remix)
You Shine (Farves Remix)2022 · Сингл · Arkangel
Релиз Shimmer
Shimmer2022 · Сингл · Farves
Релиз Lightwave
Lightwave2022 · Сингл · Farves
Релиз Emotional
Emotional2022 · Сингл · Farves
Релиз Near (Philipp Wolf Remix)
Near (Philipp Wolf Remix)2022 · Сингл · Farves
Релиз Resolution
Resolution2021 · Сингл · Farves
Релиз Dreaming
Dreaming2021 · Сингл · Farves

Похожие альбомы

Релиз In You Eyes
In You Eyes2024 · Сингл · Limora
Релиз Reach
Reach2021 · Сингл · Jox Talay
Релиз Coffee Now
Coffee Now2024 · Альбом · Whitan Doom
Релиз Time
Time2015 · Альбом · NTO
Релиз Keep On
Keep On2023 · Сингл · Tobias Bergson
Релиз Finding You
Finding You2023 · Сингл · Lynnic
Релиз Let's Just Chill, How About Bali?
Let's Just Chill, How About Bali?2021 · Альбом · Tullio
Релиз Stay with Me
Stay with Me2022 · Сингл · Summer Vibes
Релиз Coming of Age
Coming of Age2015 · Альбом · Zimmer
Релиз Days Are Numbers
Days Are Numbers2019 · Альбом · Inchange
Релиз Best of 3rd Avenue | Summer 2020
Best of 3rd Avenue | Summer 20202020 · Альбом · Christian Monique
Релиз Dancefloor EP
Dancefloor EP2013 · Сингл · Mirco Niemeier
Релиз All Eyez On Me
All Eyez On Me2025 · Сингл · DeeNi
Релиз My Sweet Heart
My Sweet Heart2016 · Альбом · Mike D' Jais

Похожие артисты

Farves
Артист

Farves

Ento
Артист

Ento

LastEDEN
Артист

LastEDEN

Sferix
Артист

Sferix

Zen Garden
Артист

Zen Garden

Good Lee
Артист

Good Lee

Dream Project
Артист

Dream Project

D. Batistatos
Артист

D. Batistatos

Sommer Love
Артист

Sommer Love

Frank Doberitz
Артист

Frank Doberitz

Red Eye Express
Артист

Red Eye Express

Le Voyage
Артист

Le Voyage

KOSIKK
Артист

KOSIKK