Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  1997

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

#

Название

Альбом

1

Трек Elsigbärg Jutz (Naturjodel mit Kuhglocken)

Elsigbärg Jutz (Naturjodel mit Kuhglocken)

Jodlerklub Frutigen

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

5:18

2

Трек Bärgchilbi Jutz (Naturjodel)

Bärgchilbi Jutz (Naturjodel)

Jodlerklub Oberhofen

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

3:21

3

Трек Chüehmatti Jutz (Naturjodel)

Chüehmatti Jutz (Naturjodel)

Jodlerklub Flüehblüemli Kiental

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

3:08

4

Трек Dr Höij (Alphornmelodie)

Dr Höij (Alphornmelodie)

Alphorn-Trio Walter Zobrist

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:11

5

Трек Alphorn Jutz (Naturjodel)

Alphorn Jutz (Naturjodel)

Jodlerklub Innertkirchen

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:46

6

Трек Übere Grat us (Jodelduett)

Übere Grat us (Jodelduett)

Vreni Kneubühl

,

Jakob Ummel

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

3:12

7

Трек Älpler Jutz (Naturjodel)

Älpler Jutz (Naturjodel)

Jodlerklub Obergoldbach

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:37

8

Трек Bärnerland Choral (Alphornmelodie)

Bärnerland Choral (Alphornmelodie)

Bärner Alphornfründe

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:19

9

Трек First Jutz (Naturjodel)

First Jutz (Naturjodel)

Miriam Schafroth-Brog

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

3:41

10

Трек Echo Jodel (Naturjodel)

Echo Jodel (Naturjodel)

Jodlerklub Edelweiss Thun

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

3:13

11

Трек Flüehblüemler (Naturjodel)

Flüehblüemler (Naturjodel)

Bärgjodler Aeschiried

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:57

12

Трек Schäferjutz (Naturjodel)

Schäferjutz (Naturjodel)

Jodlerklub Oberhofen

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

3:27

13

Трек Göpfi Jutz (Naturjodel)

Göpfi Jutz (Naturjodel)

Jodlerklub Blüemlisalp Scharnachtal

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

3:28

14

Трек Am Hardergrat (Alphornmelodie)

Am Hardergrat (Alphornmelodie)

Alphorn-Quartett Berneroberland

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:23

15

Трек Im Giessbachtal (Naturjodel)

Im Giessbachtal (Naturjodel)

Jodlerklub Oberried am Brienzersee

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

3:03

16

Трек Ankebälli Jutz (Naturjodel)

Ankebälli Jutz (Naturjodel)

Jodlerquartett Ankebälli

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

3:28

17

Трек Spycherbärg Jutz (Naturjodel)

Spycherbärg Jutz (Naturjodel)

Jodlerklub Hohgant

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

3:31

18

Трек Bärner Alphornfründe

Bärner Alphornfründe

Bärner Alphornfründe

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

3:23

19

Трек Chilche Jutz (Naturjodel)

Chilche Jutz (Naturjodel)

Miriam Schafroth-Brog

,

Heinz Brog

,

Klaus Rubin

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

3:21

20

Трек Abschied (Naturjodel)

Abschied (Naturjodel)

Jodlerklub Alti Kamerade

Der Berner Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:19

Информация о правообладателе: Tell Record
