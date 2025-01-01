О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

La Chanson de Fribourg

La Chanson de Fribourg

,

Pierre Kaelin

Сингл  ·  1995

Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin

#Классическая
La Chanson de Fribourg

Артист

La Chanson de Fribourg

Релиз Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin

#

Название

Альбом

1

Трек Je veux chanter encore

Je veux chanter encore

La Chanson de Fribourg

Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin

2:37

2

Трек La fanfare du printemps

La fanfare du printemps

La Chanson de Fribourg

,

Les Marmousets

Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin

2:37

3

Трек Le bonheur

Le bonheur

La Chanson de Fribourg

,

Isabelle Maillard

Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin

4:16

4

Трек Le vieux chalet

Le vieux chalet

La Chanson de Fribourg

Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin

2:43

5

Трек Terre aujourd'hui

Terre aujourd'hui

La Chanson de Fribourg

Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin

3:25

6

Трек L'armailli des grands monts

L'armailli des grands monts

La Chanson de Fribourg

,

Charles Jauquier

Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin

2:58

7

Трек La chanson d'ici

La chanson d'ici

La Chanson de Fribourg

Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin

2:42

8

Трек La youtse du Lac Noir

La youtse du Lac Noir

La Chanson de Fribourg

Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin

2:05

9

Трек Je chante mon pays

Je chante mon pays

La Chanson de Fribourg

Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin

3:06

10

Трек Le ranz des vaches

Le ranz des vaches

La Chanson de Fribourg

,

Charles Jauquier

Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin

2:40

11

Трек Bonjour les amis

Bonjour les amis

La Chanson de Fribourg

Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin

2:10

12

Трек Chante en mon coeur pays aimé

Chante en mon coeur pays aimé

La Chanson de Fribourg

Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin

3:08

13

Трек Le berger de la nuit

Le berger de la nuit

Le Choeur du Cardinal

,

Charles Jauquier

Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin

3:12

14

Трек Jamais, plus jamais la guerre

Jamais, plus jamais la guerre

La Chanson de Fribourg

Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin

2:00

15

Трек Nouthra Dona di Maortzè

Nouthra Dona di Maortzè

La Chanson de Fribourg

,

Charles Jauquier

Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin

4:23

16

Трек Adeste fideles

Adeste fideles

Le Choeur Symphanique de la Cathedrale

Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin

2:51

Информация о правообладателе: Tell Record
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Le pays d'où je viens, La Chanson de Fribourg
Le pays d'où je viens, La Chanson de Fribourg2021 · Альбом · Jérémie Zwahlen
Релиз Kaelin: Vitrail de Noël (Mono Version)
Kaelin: Vitrail de Noël (Mono Version)2015 · Альбом · La Chanson de Fribourg
Релиз Palestrina: Cantique des Cantiques, extraits (Mono Version)
Palestrina: Cantique des Cantiques, extraits (Mono Version)2015 · Альбом · La Chanson de Fribourg
Релиз La Chanson de Fribourg, Vol. 2
La Chanson de Fribourg, Vol. 22013 · Альбом · La Chanson de Fribourg
Релиз La Chanson de Fribourg, Vol. 1
La Chanson de Fribourg, Vol. 12013 · Альбом · Pierre Kaelin
Релиз Sur la terre comme au ciel
Sur la terre comme au ciel2000 · Альбом · La Chanson de Fribourg
Релиз Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin
Je veux chanter encore - Hommage à l'Abbé Pierre Kaelin1995 · Сингл · La Chanson de Fribourg
Релиз Il chante encore (L'Abbé Joseph Bovet)
Il chante encore (L'Abbé Joseph Bovet)1991 · Альбом · La Chanson de Fribourg
Релиз Kaelin: Vitrail de Noël
Kaelin: Vitrail de Noël1960 · Альбом · La Chanson de Fribourg
Релиз Chansons canadiennes : En passant par Paris
Chansons canadiennes : En passant par Paris1959 · Альбом · La Chanson de Fribourg

Похожие артисты

La Chanson de Fribourg
Артист

La Chanson de Fribourg

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож