Ian Carr

Ian Carr

Альбом  ·  2022

Covers Traditional Melodies of Dalarna, Sweden

#Регги

1 лайк

Ian Carr

Артист

Ian Carr

Релиз Covers Traditional Melodies of Dalarna, Sweden

#

Название

Альбом

1

Трек Polska D-Dur Efter Pekkos Per

Polska D-Dur Efter Pekkos Per

Ian Carr

Covers Traditional Melodies of Dalarna, Sweden

3:47

2

Трек Sarkofagmarschen,

Sarkofagmarschen,

Ian Carr

Covers Traditional Melodies of Dalarna, Sweden

3:26

3

Трек Barklarsas Polska

Barklarsas Polska

Ian Carr

Covers Traditional Melodies of Dalarna, Sweden

1:44

4

Трек Barbro Pers Polska

Barbro Pers Polska

Ian Carr

Covers Traditional Melodies of Dalarna, Sweden

1:56

5

Трек Sjöns Hans Polska

Sjöns Hans Polska

Ian Carr

Covers Traditional Melodies of Dalarna, Sweden

4:18

6

Трек Bingsjö-Schottis

Bingsjö-Schottis

Ian Carr

Covers Traditional Melodies of Dalarna, Sweden

4:52

7

Трек Knöl-Lars Polska Efter Lejsme-Per, Malung

Knöl-Lars Polska Efter Lejsme-Per, Malung

Ian Carr

Covers Traditional Melodies of Dalarna, Sweden

4:16

8

Трек Blårocken Polska Efter Pekkos Per

Blårocken Polska Efter Pekkos Per

Ian Carr

Covers Traditional Melodies of Dalarna, Sweden

3:53

9

Трек Gudmunds-Kalles Polska Efter Petter Erik

Gudmunds-Kalles Polska Efter Petter Erik

Ian Carr

Covers Traditional Melodies of Dalarna, Sweden

2:12

10

Трек Mora Yngre Brudmarsch

Mora Yngre Brudmarsch

Ian Carr

Covers Traditional Melodies of Dalarna, Sweden

4:18

11

Трек Pistvalsen

Pistvalsen

Ian Carr

Covers Traditional Melodies of Dalarna, Sweden

5:10

12

Трек The Dales

The Dales

Ian Carr

Covers Traditional Melodies of Dalarna, Sweden

4:55

Информация о правообладателе: DISTROSONG
