Birthe Kjær

Birthe Kjær

Сингл  ·  2022

Sommerfestival (Min Sang Til Danmark)

#Поп
Birthe Kjær

Артист

Birthe Kjær

Релиз Sommerfestival (Min Sang Til Danmark)

#

Название

Альбом

1

Трек Sommerfestival (Min Sang Til Danmark)

Sommerfestival (Min Sang Til Danmark)

Birthe Kjær

Sommerfestival (Min Sang Til Danmark)

3:16

Информация о правообладателе: Playground Music
Релиз Juletid
Juletid2022 · Альбом · Birthe Kjær
Релиз Sommerfestival (Min Sang Til Danmark)
Sommerfestival (Min Sang Til Danmark)2022 · Сингл · Birthe Kjær
Релиз O Hellige Nat
O Hellige Nat2021 · Сингл · Birthe Kjær
Релиз Det Er Nu, Det Er Jul
Det Er Nu, Det Er Jul2021 · Сингл · Birthe Kjær
Релиз Du burde sidde lige her
Du burde sidde lige her2020 · Сингл · Birthe Kjær
Релиз Vincent (Starry, Starry Night)
Vincent (Starry, Starry Night)2019 · Сингл · Birthe Kjær
Релиз 50 Års Pletskud
50 Års Pletskud2018 · Альбом · Birthe Kjær
Релиз Din I Nat
Din I Nat2018 · Сингл · Birthe Kjær
Релиз Lige Fra Hjertet
Lige Fra Hjertet2015 · Альбом · Birthe Kjær
Релиз Fødselsdagssang For Voksne
Fødselsdagssang For Voksne2013 · Сингл · Benny Andersen
Релиз Birthe
Birthe2013 · Альбом · Birthe Kjær
Релиз Solskin I September
Solskin I September2013 · Сингл · Birthe Kjær
Релиз Smile
Smile2011 · Альбом · Birthe Kjær
Релиз Let It Snow
Let It Snow2007 · Альбом · Birthe Kjær

Birthe Kjær
Артист

Birthe Kjær

