О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Antrikc

Antrikc

Сингл  ·  2021

Lovely

#Прогрессив-хаус
Antrikc

Артист

Antrikc

Релиз Lovely

#

Название

Альбом

1

Трек Lovely

Lovely

Antrikc

Lovely

3:44

Информация о правообладателе: Bazan Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз You Are Here
You Are Here2023 · Сингл · Antrikc
Релиз Nostalgic
Nostalgic2022 · Сингл · VexRoh
Релиз Moments
Moments2022 · Сингл · Antrikc
Релиз Lost Angels
Lost Angels2022 · Сингл · Antrikc
Релиз Aurora
Aurora2022 · Сингл · Antrikc
Релиз Phase One (Dicky Saputra Remix)
Phase One (Dicky Saputra Remix)2022 · Сингл · Fe La
Релиз Lost
Lost2021 · Сингл · Antrikc
Релиз Phase One
Phase One2021 · Сингл · Fe La
Релиз Lights
Lights2021 · Сингл · Zuaste
Релиз Keeping Promises
Keeping Promises2021 · Сингл · Antrikc
Релиз Lovely
Lovely2021 · Сингл · Antrikc

Похожие артисты

Antrikc
Артист

Antrikc

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож