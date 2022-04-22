О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

4EREDA

4EREDA

Альбом  ·  2022

Девочка бандитка

#Русский рэп#Хип-хоп

9 лайков

4EREDA

Артист

4EREDA

Релиз Девочка бандитка

#

Название

Альбом

1

Трек Девочка бандитка

Девочка бандитка

4EREDA

Девочка бандитка

2:06

Информация о правообладателе: Rhymes Music Inc.
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Toronto
Toronto2025 · Сингл · 4EREDA
Релиз Гелик
Гелик2024 · Сингл · 4EREDA
Релиз Бандит
Бандит2023 · Сингл · 4EREDA
Релиз Никотин
Никотин2023 · Сингл · 4EREDA
Релиз Суета
Суета2023 · Сингл · 4EREDA
Релиз Tattoo
Tattoo2023 · Сингл · 4EREDA
Релиз Mercedes CLS
Mercedes CLS2023 · Сингл · 4EREDA
Релиз Коматоз
Коматоз2022 · Сингл · 4EREDA
Релиз Moscow City
Moscow City2022 · Альбом · 4EREDA
Релиз Девочка бандитка
Девочка бандитка2022 · Альбом · 4EREDA
Релиз Люблю тебя
Люблю тебя2022 · Альбом · 4EREDA
Релиз QR CODE
QR CODE2022 · Сингл · 4EREDA
Релиз Porsche Taycan
Porsche Taycan2022 · Альбом · 4EREDA
Релиз Франклин
Франклин2021 · Сингл · 4EREDA

Похожие альбомы

Релиз За 105 двор
За 105 двор2019 · Сингл · Нурминский
Релиз Четырка
Четырка2023 · Сингл · ELNAIN
Релиз Зашумел район
Зашумел район2020 · Сингл · Нурминский
Релиз А я еду в порш
А я еду в порш2020 · Сингл · Нурминский
Релиз дал дал пришёл
дал дал пришёл2020 · Сингл · MUTI
Релиз BMW
BMW2019 · Сингл · БЭ ПЭ
Релиз Папа
Папа2019 · Альбом · Динар Рахматуллин
Релиз Претендент На Миллион
Претендент На Миллион2017 · Альбом · BIFFGUYZ
Релиз Типа копы
Типа копы2024 · Сингл · JekaMit
Релиз Девочка-бандитка
Девочка-бандитка2020 · Сингл · Паша Proorok
Релиз Франклин
Франклин2021 · Сингл · 4EREDA
Релиз Pump
Pump2023 · Сингл · Нурминский
Релиз Гелик
Гелик2020 · Сингл · ALEX&RUS

Похожие артисты

4EREDA
Артист

4EREDA

Veedy boy
Артист

Veedy boy

RUMITMTE
Артист

RUMITMTE

Aziim Bafflo
Артист

Aziim Bafflo

ХАС
Артист

ХАС

7 PROBLEM
Артист

7 PROBLEM

Evalleks
Артист

Evalleks

Ihi
Артист

Ihi

Одиссей
Артист

Одиссей

WhyBaby?
Артист

WhyBaby?

CAMOUFLAGE
Артист

CAMOUFLAGE

ГЛАКИ
Артист

ГЛАКИ

HALAVANDALA
Артист

HALAVANDALA