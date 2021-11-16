О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Информация о правообладателе: jealous records
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз В мусорку
В мусорку2025 · Сингл · UROD404
Релиз Нули
Нули2025 · Сингл · UROD404
Релиз укачивает
укачивает2025 · Сингл · UROD404
Релиз Беги
Беги2025 · Сингл · UROD404
Релиз Таю
Таю2025 · Сингл · UROD404
Релиз Колючий
Колючий2025 · Сингл · UROD404
Релиз Хорошо
Хорошо2023 · Сингл · UROD404
Релиз Песенник
Песенник2023 · Сингл · UROD404
Релиз Richter
Richter2023 · Сингл · UROD404
Релиз LINK
LINK2022 · Сингл · UROD404
Релиз Убейся
Убейся2022 · Сингл · UROD404
Релиз Шайка
Шайка2022 · Сингл · UROD404

Похожие артисты

UROD404
Артист

UROD404

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож