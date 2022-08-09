О нас

Информация о правообладателе: Sharif Khan Kkr
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Adam Khana Charse
Adam Khana Charse2024 · Альбом · Haroon Bacha
Релиз Zma Zra Da Meena Hall Wakha
Zma Zra Da Meena Hall Wakha2024 · Альбом · Haroon Bacha
Релиз Shah malooky
Shah malooky2024 · Сингл · Haroon Bacha
Релиз Weekh Shai
Weekh Shai2023 · Сингл · Haroon Bacha
Релиз Mrama
Mrama2023 · Сингл · Haroon Bacha
Релиз Stargo Da Janan Ke Zma Khkuli Jahanuna Di
Stargo Da Janan Ke Zma Khkuli Jahanuna Di2023 · Сингл · Haroon Bacha
Релиз Jiney Maktab Ta Pa Sabai K da rawana
Jiney Maktab Ta Pa Sabai K da rawana2023 · Сингл · Haroon Bacha
Релиз So Piyale Sharab Ow So Yaran
So Piyale Sharab Ow So Yaran2023 · Сингл · Haroon Bacha
Релиз Ghwag Ghwag Wama Che Yar Ghagedo
Ghwag Ghwag Wama Che Yar Ghagedo2023 · Сингл · Haroon Bacha
Релиз Zhwand
Zhwand2022 · Сингл · Haroon Bacha
Релиз Parkha
Parkha2022 · Сингл · Haroon Bacha
Релиз Ka Watan Dai Ka Janan
Ka Watan Dai Ka Janan2022 · Сингл · Haroon Bacha
Релиз Shaikh Pa Ghlta Dy
Shaikh Pa Ghlta Dy2022 · Сингл · Haroon Bacha
Релиз Afghan Watan
Afghan Watan2022 · Сингл · Haroon Bacha

