О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Eric Ineke

Eric Ineke

Альбом  ·  2022

Eric Ineke 75 - Swinging, Boppin' and Burnin'

#Джаз

1 лайк

Eric Ineke

Артист

Eric Ineke

Релиз Eric Ineke 75 - Swinging, Boppin' and Burnin'

#

Название

Альбом

1

Трек Hershey Bay

Hershey Bay

Eric Ineke

,

Jimmy Raney

,

Doug Raney

,

Ruud Brink

,

Jesper Lundgaard

Eric Ineke 75 - Swinging, Boppin' and Burnin'

10:18

2

Трек I Thought About You

I Thought About You

Eric Ineke

,

Etta Jones

,

Houston Person

,

Rein de Graaff

,

Koos Serierse

Eric Ineke 75 - Swinging, Boppin' and Burnin'

4:32

3

Трек Ornithology

Ornithology

Eric Ineke

,

Pepper Adams

,

Rob McConnell

,

Piet Noordijk

,

Rein de Graaff

,

Koos Serierse

Eric Ineke 75 - Swinging, Boppin' and Burnin'

11:47

4

Трек Easy Living

Easy Living

Eric Ineke

,

John Marshall

,

Rein de Graaff

,

Marius Beets

Eric Ineke 75 - Swinging, Boppin' and Burnin'

8:18

5

Трек Thou Swell

Thou Swell

Eric Ineke

,

Frans Elsen

,

Jacques Schols

Eric Ineke 75 - Swinging, Boppin' and Burnin'

5:50

6

Трек Tangerine

Tangerine

Eric Ineke

,

Scott Hamilton

,

Rein de Graaff

,

Marius Beets

Eric Ineke 75 - Swinging, Boppin' and Burnin'

10:50

7

Трек Eric's Blues

Eric's Blues

Eric Ineke

,

Maynard Ferguson

,

Wim Overgaauw

,

Ruud Jacobs

,

Pim Jacobs

Eric Ineke 75 - Swinging, Boppin' and Burnin'

5:40

8

Трек The Theme

The Theme

Eric Ineke

,

Ben Webster

,

Tete Montoliu

,

Rob Langereis

Eric Ineke 75 - Swinging, Boppin' and Burnin'

8:51

9

Трек Jotosco

Jotosco

Eric Ineke

,

Rik Mol

,

Sjoerd Dijkhuizen

,

Rob Van Bavel

,

Marius Beets

Eric Ineke 75 - Swinging, Boppin' and Burnin'

12:36

Информация о правообладателе: Daybreak Records
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Eric Ineke 75 - Swinging, Boppin' and Burnin'
Eric Ineke 75 - Swinging, Boppin' and Burnin'2022 · Альбом · Eric Ineke
Релиз I Thought About You
I Thought About You2022 · Сингл · Etta Jones
Релиз Eric's Blues
Eric's Blues2022 · Сингл · Maynard Ferguson
Релиз All Souls' (Live)
All Souls' (Live)2021 · Альбом · Dexter Gordon
Релиз Time to Swing
Time to Swing2021 · Альбом · Eric Ineke
Релиз Turn out the Stars - the Music of Bill Evans
Turn out the Stars - the Music of Bill Evans2021 · Альбом · Ricardo Pinheiro
Релиз Doug Webb in Holland
Doug Webb in Holland2019 · Альбом · Doug Webb
Релиз Early Morning Blues
Early Morning Blues2018 · Альбом · Marius Beets
Релиз Triplicity
Triplicity2018 · Альбом · Ricardo Pinheiro
Релиз Let There Be Life, Love and Laughter (Live)
Let There Be Life, Love and Laughter (Live)2017 · Альбом · Eric Ineke
Релиз Dexternity
Dexternity2016 · Альбом · Marius Beets
Релиз Is Seeing Believing?
Is Seeing Believing?2016 · Альбом · Massimo Cavalli
Релиз Cruisin
Cruisin2014 · Альбом · Marius Beets
Релиз Lieb Plays the Beatles
Lieb Plays the Beatles2013 · Альбом · Marius Beets

Похожие артисты

Eric Ineke
Артист

Eric Ineke

Clark Terry
Артист

Clark Terry

Thelonius Monk
Артист

Thelonius Monk

Orrin Evans
Артист

Orrin Evans

Max Ionata
Артист

Max Ionata

Andy Laverne
Артист

Andy Laverne

Frank Wess
Артист

Frank Wess

Johnathan Blake
Артист

Johnathan Blake

Will Vinson
Артист

Will Vinson

Ilona Knopfler
Артист

Ilona Knopfler

Ralph Moore
Артист

Ralph Moore

Paul Kreibich
Артист

Paul Kreibich

Perico Sambeat
Артист

Perico Sambeat