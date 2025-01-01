О нас

Various Artists

Various Artists

Сингл  ·  2022

100 Best of Beethoven

#Классическая

3 лайка

Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз 100 Best of Beethoven

#

Название

Альбом

1

Трек Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: I. Allegro con brio

Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: I. Allegro con brio

Sächsische Staatskapelle Dresden

,

Herbert Blomstedt

100 Best of Beethoven

8:05

2

Трек Piano Concerto No. 1 in C Major, Op. 15: II. Largo

Piano Concerto No. 1 in C Major, Op. 15: II. Largo

Shoko Sugitani

,

Berliner Symphoniker

,

Gerard Oskamp

100 Best of Beethoven

10:33

3

Трек String Quartet No. 7 in F Major, Op. 59 No. 1: I. Allegro

String Quartet No. 7 in F Major, Op. 59 No. 1: I. Allegro

Suske Quartet

100 Best of Beethoven

10:48

4

Трек Symphony No. 1 in C Major, Op. 21: II. Andante cantabile con moto

Symphony No. 1 in C Major, Op. 21: II. Andante cantabile con moto

Sächsische Staatskapelle Dresden

,

Herbert Blomstedt

100 Best of Beethoven

8:32

5

Трек Piano Concerto No. 2 in B-Flat Major, Op. 19: I. Allegro con brio

Piano Concerto No. 2 in B-Flat Major, Op. 19: I. Allegro con brio

Shoko Sugitani

,

Berliner Symphoniker

,

Gerard Oskamp

100 Best of Beethoven

14:24

6

Трек Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 12: II. Andante, più tosto allegretto

Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 12: II. Andante, più tosto allegretto

Kristóf Baráti

,

Klara Wurtz

100 Best of Beethoven

4:59

7

Трек String Quartet No. 7 in F Major, Op. 59 No. 1: II. Allegretto vivace e sempre scherzando

String Quartet No. 7 in F Major, Op. 59 No. 1: II. Allegretto vivace e sempre scherzando

Suske Quartet

100 Best of Beethoven

8:49

8

Трек Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: IV. Allegro molto

Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: IV. Allegro molto

Sächsische Staatskapelle Dresden

,

Herbert Blomstedt

100 Best of Beethoven

6:53

9

Трек Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1: II. Adagio

Piano Sonata No. 1 in F Minor, Op. 2 No. 1: II. Adagio

Giovanni Bellucci

100 Best of Beethoven

6:18

10

Трек Missa solemnis in D Major, Op. 123: I. Kyrie

Missa solemnis in D Major, Op. 123: I. Kyrie

Rundfunkchor Leipzig

,

Gewandhausorchester Leipzig

,

Kurt Masur

100 Best of Beethoven

8:02

11

Трек Piano Sonata No. 6 in F Major, Op. 10 No. 2: I. Allegro

Piano Sonata No. 6 in F Major, Op. 10 No. 2: I. Allegro

Giovanni Bellucci

100 Best of Beethoven

6:09

12

Трек Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: II. Larghetto

Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: II. Larghetto

Sächsische Staatskapelle Dresden

,

Herbert Blomstedt

100 Best of Beethoven

12:34

13

Трек Piano Concerto No. 3 in C Minor, Op. 37: III. Rondo. Allegro

Piano Concerto No. 3 in C Minor, Op. 37: III. Rondo. Allegro

Shoko Sugitani

,

Berliner Symphoniker

,

Gerard Oskamp

100 Best of Beethoven

9:00

14

Трек Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24: II. Adagio molto espressivo

Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24: II. Adagio molto espressivo

Kristóf Baráti

,

Klara Wurtz

100 Best of Beethoven

5:31

15

Трек Piano Concerto No. 2 in B-Flat Major, Op. 19: II. Adagio

Piano Concerto No. 2 in B-Flat Major, Op. 19: II. Adagio

Shoko Sugitani

,

Berliner Symphoniker

,

Gerard Oskamp

100 Best of Beethoven

9:34

16

Трек Bagatelle in A Minor, WoO 59 "Für Elise"

Bagatelle in A Minor, WoO 59 "Für Elise"

Misha Goldstein

100 Best of Beethoven

2:51

17

Трек Piano Trio No. 2 in G Major, Op. 1: I. Adagio - Allegro vivace

Piano Trio No. 2 in G Major, Op. 1: I. Adagio - Allegro vivace

Trio Elegiaque

100 Best of Beethoven

12:05

18

Трек Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: I. Adagio molto - Allegro con brio

Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: I. Adagio molto - Allegro con brio

Sächsische Staatskapelle Dresden

,

Herbert Blomstedt

100 Best of Beethoven

13:05

19

Трек String Quartet No. 9 in C Major, Op. 59 No.3: II. Andante con moto, quasi allegretto

String Quartet No. 9 in C Major, Op. 59 No.3: II. Andante con moto, quasi allegretto

Suske Quartet

100 Best of Beethoven

10:58

20

Трек Piano Trio No. 3 in C Minor, Op. 1: I. Allegro con brio

Piano Trio No. 3 in C Minor, Op. 1: I. Allegro con brio

Trio Elegiaque

100 Best of Beethoven

9:16

21

Трек Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3: II. Largo e Mesto

Piano Sonata No. 7 in D Major, Op. 10 No. 3: II. Largo e Mesto

Giovanni Bellucci

100 Best of Beethoven

10:24

22

Трек Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24: I. Allegro

Violin Sonata No. 5 in F Major, Op. 24: I. Allegro

Kristóf Baráti

,

Klara Wurtz

100 Best of Beethoven

9:06

23

Трек Ah! Perfido in C Major, Op. 65

Ah! Perfido in C Major, Op. 65

Staatskapelle Berlin

,

Arthur Apelt

,

Hanne-Lore Kushe

100 Best of Beethoven

11:55

24

Трек Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26: I. Andante Con Variazioni

Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26: I. Andante Con Variazioni

Giovanni Bellucci

100 Best of Beethoven

8:44

25

Трек String Quartet No. 12 in E-Flat Major, Op. 127: IV. Finale

String Quartet No. 12 in E-Flat Major, Op. 127: IV. Finale

Suske Quartet

100 Best of Beethoven

6:38

26

Трек Symphony No. 1 in C Major, Op. 21: IV. Finale. Adagio - Allegro molto e vivace

Symphony No. 1 in C Major, Op. 21: IV. Finale. Adagio - Allegro molto e vivace

Sächsische Staatskapelle Dresden

,

Herbert Blomstedt

100 Best of Beethoven

6:19

27

Трек Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13: II. Adagio Cantabile

Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13: II. Adagio Cantabile

Giovanni Bellucci

100 Best of Beethoven

5:40

28

Трек Violin Sonata No. 3 in E-Flat Major, Op. 12: III. Rondo. Allegro molto

Violin Sonata No. 3 in E-Flat Major, Op. 12: III. Rondo. Allegro molto

Kristóf Baráti

,

Klara Wurtz

100 Best of Beethoven

3:56

29

Трек String Quartet No. 13 in B-Flat Major, Op. 130: V. Cavatina. Adagio molto espressivo

String Quartet No. 13 in B-Flat Major, Op. 130: V. Cavatina. Adagio molto espressivo

Suske Quartet

100 Best of Beethoven

7:22

30

Трек Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57: I. Allegro Assai

Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57: I. Allegro Assai

Giovanni Bellucci

100 Best of Beethoven

10:37

31

Трек String Quartet No. 11 in F Minor, Op. 95: I. Allegro con brio

String Quartet No. 11 in F Minor, Op. 95: I. Allegro con brio

Suske Quartet

100 Best of Beethoven

4:24

32

Трек Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3: I. Allegro con Brio

Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3: I. Allegro con Brio

Giovanni Bellucci

100 Best of Beethoven

11:20

33

Трек Egmont, Op. 84: I. Ouvertüre

Egmont, Op. 84: I. Ouvertüre

Staatskapelle Berlin

,

Heinz Bongartz

100 Best of Beethoven

9:03

34

Трек Septet in E-Flat Major, Op. 20: III. Tempo di minuetto

Septet in E-Flat Major, Op. 20: III. Tempo di minuetto

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

,

Erben Quartet

100 Best of Beethoven

3:33

35

Трек Romance for Violin & Orchestra No. 2 in F Major, Op. 50

Romance for Violin & Orchestra No. 2 in F Major, Op. 50

Utrecht Symphony Orchestra

,

Emmy Verhey

100 Best of Beethoven

7:34

36

Трек Romance for Violin & Orchestra No. 1 in G Major, Op. 40

Romance for Violin & Orchestra No. 1 in G Major, Op. 40

Utrecht Symphony Orchestra

,

Emmy Verhey

100 Best of Beethoven

25:53

37

Трек Trio in B-Flat Major, Op. 1: III. Allegretto. Variations on "Pria ch'io l'impegno"

Trio in B-Flat Major, Op. 1: III. Allegretto. Variations on "Pria ch'io l'impegno"

Vlad Weverbergh

,

Vasily Ilisavsky

100 Best of Beethoven

6:30

38

Трек String Quintet in C Major, Op. 29: III. Scherzo. Allegro

String Quintet in C Major, Op. 29: III. Scherzo. Allegro

Zurich String Quintet

100 Best of Beethoven

4:47

39

Трек Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125: IV. Presto - Allegro assai - Presto - Recitativo - Allegro assai

Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125: IV. Presto - Allegro assai - Presto - Recitativo - Allegro assai

Sächsische Staatskapelle Dresden

,

Herbert Blomstedt

100 Best of Beethoven

25:09

40

Трек String Quartet No. 16 in F Major, Op. 135: III. Lento assai, cantante e tranquillo

String Quartet No. 16 in F Major, Op. 135: III. Lento assai, cantante e tranquillo

Suske Quartet

100 Best of Beethoven

7:52

41

Трек Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13: III. Rondo. Allegro

Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13: III. Rondo. Allegro

Giovanni Bellucci

100 Best of Beethoven

5:02

42

Трек Violin Sonata No. 9 in A Major, Op. 47: I. Adagio sostenuto - Presto

Violin Sonata No. 9 in A Major, Op. 47: I. Adagio sostenuto - Presto

Kristóf Baráti

,

Klara Wurtz

100 Best of Beethoven

12:53

43

Трек Cello Sonata No. 2 in G Minor, Op. 5: I. Adagio sostenuto ed espressivo

Cello Sonata No. 2 in G Minor, Op. 5: I. Adagio sostenuto ed espressivo

Timora Rosler

,

Klara Wurtz

100 Best of Beethoven

5:35

44

Трек Piano Concerto No. 1 in C Major, Op. 15: III. Rondo. Allegro scherzando

Piano Concerto No. 1 in C Major, Op. 15: III. Rondo. Allegro scherzando

Shoko Sugitani

,

Berliner Symphoniker

,

Gerard Oskamp

100 Best of Beethoven

9:13

45

Трек Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2: I. Adagio Sostenuto

Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2: I. Adagio Sostenuto

Giovanni Bellucci

100 Best of Beethoven

5:47

46

Трек Violin Sonata No. 8 in G Major, Op. 30: III. Allegro vivace

Violin Sonata No. 8 in G Major, Op. 30: III. Allegro vivace

Kristóf Baráti

,

Klara Wurtz

100 Best of Beethoven

3:11

47

Трек String Quartet No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 131: I. Adagio ma non troppo e molto espressivo

String Quartet No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 131: I. Adagio ma non troppo e molto espressivo

Suske Quartet

100 Best of Beethoven

7:24

48

Трек Rondò, Op. 129

Rondò, Op. 129

Vincenzo Maltempo

100 Best of Beethoven

6:18

49

Трек Triple Concerto in C Major, Op. 56: III. Rondo alla Polacca

Triple Concerto in C Major, Op. 56: III. Rondo alla Polacca

Württembergische Philhamonie Reutlingen

,

Ekatarina Litvintseva

,

Lusiné Harutyunyan

,

Benedict Kloeckner

,

Vahan Mardirossian

100 Best of Beethoven

12:52

50

Трек Adelaide in B-Flat Major, Op. 46

Adelaide in B-Flat Major, Op. 46

Peter Schreier

,

Walter Olbertz

100 Best of Beethoven

6:34

51

Трек Bagatelle, Op. 126: I. Andante con moto, cantabile e con piacevole

Bagatelle, Op. 126: I. Andante con moto, cantabile e con piacevole

Vincenzo Maltempo

100 Best of Beethoven

3:51

52

Трек Bagatelle, Op. 126: III. Andante, Cantabile ed espressivo

Bagatelle, Op. 126: III. Andante, Cantabile ed espressivo

Vincenzo Maltempo

100 Best of Beethoven

3:04

53

Трек Bagatelle, Op. 126: IV. Presto

Bagatelle, Op. 126: IV. Presto

Vincenzo Maltempo

100 Best of Beethoven

3:49

54

Трек String Trio in E-Flat Major, Op. 3: VI. Finale. Allegro

String Trio in E-Flat Major, Op. 3: VI. Finale. Allegro

The Zurich String Trio

100 Best of Beethoven

7:14

55

Трек Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55: I. Allegro con brio

Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55: I. Allegro con brio

Sächsische Staatskapelle Dresden

,

Herbert Blomstedt

100 Best of Beethoven

15:02

56

Трек Piano Sonata No. 16 in G Major, Op. 31 No. 1: I. Allegro Vivace

Piano Sonata No. 16 in G Major, Op. 31 No. 1: I. Allegro Vivace

Giovanni Bellucci

100 Best of Beethoven

5:01

57

Трек Violin Sonata No. 10 in G Major, Op. 96: II. Adagio espressivo

Violin Sonata No. 10 in G Major, Op. 96: II. Adagio espressivo

Kristóf Baráti

,

Klara Wurtz

100 Best of Beethoven

5:16

58

Трек String Quartet No. 15 in A Minor. Op. 132: V. Finale. Allegro appassionato

String Quartet No. 15 in A Minor. Op. 132: V. Finale. Allegro appassionato

Suske Quartet

100 Best of Beethoven

7:00

59

Трек Piano Concerto No. 1 in C Major, Op. 15: I. Allegro con brio

Piano Concerto No. 1 in C Major, Op. 15: I. Allegro con brio

Shoko Sugitani

,

Berliner Symphoniker

,

Gerard Oskamp

100 Best of Beethoven

17:09

60

Трек Violin Sonata No. 6 in A Major, Op. 30: II. Adagio molto espressivo

Violin Sonata No. 6 in A Major, Op. 30: II. Adagio molto espressivo

Kristóf Baráti

,

Klara Wurtz

100 Best of Beethoven

6:54

61

Трек Piano Sonata No. 29 in B-Flat Major, Op. 106: I. Allegro

Piano Sonata No. 29 in B-Flat Major, Op. 106: I. Allegro

Georg Friedrich Schenck

100 Best of Beethoven

9:53

62

Трек Piano Trio No. 1 in D Major, Op. 70: II. Largo assai ed espressivo

Piano Trio No. 1 in D Major, Op. 70: II. Largo assai ed espressivo

Trio Elegiaque

100 Best of Beethoven

11:04

63

Трек Piano Sonata No. 17 in D Minor, Op. 31 No. 2: III. Allegretto

Piano Sonata No. 17 in D Minor, Op. 31 No. 2: III. Allegretto

Giovanni Bellucci

100 Best of Beethoven

7:59

64

Трек Cello Sonata No. 1 in F Major, Op. 5: II. Rondo. Allegro vivace

Cello Sonata No. 1 in F Major, Op. 5: II. Rondo. Allegro vivace

Timora Rosler

,

Klara Wurtz

100 Best of Beethoven

6:20

65

Трек Quintet in E-Flat Major, Op. 16: III. Rondo. Allegro ma non troppo

Quintet in E-Flat Major, Op. 16: III. Rondo. Allegro ma non troppo

Klara Wurtz

,

Hans Meijer

,

Henk De Graaf

,

Martin Van De Merwe

100 Best of Beethoven

5:41

66

Трек Sextet in E- Flat Major, Op. 81b: II. Adagio

Sextet in E- Flat Major, Op. 81b: II. Adagio

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

,

Erben Quartet

100 Best of Beethoven

4:19

67

Трек Symphony No. 6 in F Major, Op. 68: I. Allegro ma non troppo

Symphony No. 6 in F Major, Op. 68: I. Allegro ma non troppo

Sächsische Staatskapelle Dresden

,

Herbert Blomstedt

100 Best of Beethoven

9:31

68

Трек Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2: I. Allegro Vivace

Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2: I. Allegro Vivace

Giovanni Bellucci

100 Best of Beethoven

7:28

69

Трек Violin Sonata No. 8 in G Major, Op. 30: I. Allegro assai

Violin Sonata No. 8 in G Major, Op. 30: I. Allegro assai

Kristóf Baráti

,

Klara Wurtz

100 Best of Beethoven

5:44

70

Трек Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: II. Andante con moto

Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67: II. Andante con moto

Sächsische Staatskapelle Dresden

,

Herbert Blomstedt

100 Best of Beethoven

11:21

71

Трек Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3: IV. Presto Con Fuoco

Piano Sonata No. 18 in E-Flat Major, Op. 31 No. 3: IV. Presto Con Fuoco

Giovanni Bellucci

100 Best of Beethoven

4:23

72

Трек Violin Sonata No. 7 in C Minor, Op. 30: II. Adagio cantabile

Violin Sonata No. 7 in C Minor, Op. 30: II. Adagio cantabile

Kristóf Baráti

,

Klara Wurtz

100 Best of Beethoven

8:39

73

Трек Piano Trio No. 2 in E-Flat Major, Op. 70: II. Allegretto

Piano Trio No. 2 in E-Flat Major, Op. 70: II. Allegretto

Trio Elegiaque

100 Best of Beethoven

4:57

74

Трек Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3: III. Scherzo. Allegro

Piano Sonata No. 3 in C Major, Op. 2 No. 3: III. Scherzo. Allegro

Giovanni Bellucci

100 Best of Beethoven

3:40

75

Трек Symphony No.7 in A Major, Op. 92: I. Poco sostenuto - Vivace

Symphony No.7 in A Major, Op. 92: I. Poco sostenuto - Vivace

Sächsische Staatskapelle Dresden

,

Herbert Blomstedt

100 Best of Beethoven

13:31

76

Трек Piano Sonata No. 15 in D Major, Op. 28: I. Allegro

Piano Sonata No. 15 in D Major, Op. 28: I. Allegro

Giovanni Bellucci

100 Best of Beethoven

9:12

77

Трек Piano Trio No. 2 in E-Flat Major, Op. 1: IV. Finale. Presto

Piano Trio No. 2 in E-Flat Major, Op. 1: IV. Finale. Presto

Trio Elegiaque

100 Best of Beethoven

7:30

78

Трек Cello Sonata No. 3 in A Major, Op. 69: III. Adagio cantabile - Allegro vivace

Cello Sonata No. 3 in A Major, Op. 69: III. Adagio cantabile - Allegro vivace

Timora Rosler

,

Klara Wurtz

100 Best of Beethoven

8:11

79

Трек Piano Sonata No. 5 in C Minor, Op. 10 No. 1: III. Finale. Prestissimo

Piano Sonata No. 5 in C Minor, Op. 10 No. 1: III. Finale. Prestissimo

Giovanni Bellucci

100 Best of Beethoven

4:45

80

Трек String Quartet No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 131: II. Allegro molto vivace

String Quartet No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 131: II. Allegro molto vivace

Suske Quartet

100 Best of Beethoven

3:04

81

Трек Symphony No. 6 in F Major, Op. 68: II. Andante molto mosso

Symphony No. 6 in F Major, Op. 68: II. Andante molto mosso

Sächsische Staatskapelle Dresden

,

Herbert Blomstedt

100 Best of Beethoven

12:40

82

Трек Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26: IV. Allegro

Piano Sonata No. 12 in A-Flat Major, Op. 26: IV. Allegro

Giovanni Bellucci

100 Best of Beethoven

2:58

83

Трек Piano Trio in B-Flat, Op. 97: III. Andante cantabile, ma però con moto - Poco più adagio

Piano Trio in B-Flat, Op. 97: III. Andante cantabile, ma però con moto - Poco più adagio

Trio Elegiaque

100 Best of Beethoven

11:57

84

Трек Piano Sonata No. 21 in C Major, Op. 53: I. Allegro Con Brio

Piano Sonata No. 21 in C Major, Op. 53: I. Allegro Con Brio

Giovanni Bellucci

100 Best of Beethoven

8:43

85

Трек Piano Concerto No. 3 in C Minor, Op. 37: II. Largo

Piano Concerto No. 3 in C Minor, Op. 37: II. Largo

Shoko Sugitani

,

Berliner Symphoniker

,

Gerard Oskamp

100 Best of Beethoven

12:43

86

Трек Cello Sonata No. 1 in C Major, Op. 102: I. Adagio - Allegro vivace

Cello Sonata No. 1 in C Major, Op. 102: I. Adagio - Allegro vivace

Timora Rosler

,

Klara Wurtz

100 Best of Beethoven

7:12

87

Трек Cello Sonata No. 1 in C Major, Op. 102: II. Adagio - Tempo d'andante - Allegro vivace

Cello Sonata No. 1 in C Major, Op. 102: II. Adagio - Tempo d'andante - Allegro vivace

Timora Rosler

,

Klara Wurtz

100 Best of Beethoven

6:58

88

Трек Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: II. Allegretto

Symphony No. 7 in A Major, Op. 92: II. Allegretto

Sächsische Staatskapelle Dresden

,

Herbert Blomstedt

100 Best of Beethoven

9:57

89

Трек Piano Sonata No. 15 in D Major, Op. 28: II. Andante

Piano Sonata No. 15 in D Major, Op. 28: II. Andante

Giovanni Bellucci

100 Best of Beethoven

7:03

90

Трек Trio in E-Flat Major, Op. 38: V. Scherzo. Allegro molto e vivace

Trio in E-Flat Major, Op. 38: V. Scherzo. Allegro molto e vivace

Trio Elegiaque

100 Best of Beethoven

3:17

91

Трек Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: II. Allegretto scherzando

Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: II. Allegretto scherzando

Sächsische Staatskapelle Dresden

,

Herbert Blomstedt

100 Best of Beethoven

3:56

92

Трек Trio in B-Flat Major, Op. 11: II. Adagio

Trio in B-Flat Major, Op. 11: II. Adagio

Trio Elegiaque

100 Best of Beethoven

5:06

93

Трек Cello Sonata No. 2 in D Major, Op. 102: I. Allegro con brio

Cello Sonata No. 2 in D Major, Op. 102: I. Allegro con brio

Timora Rosler

,

Klara Wurtz

100 Best of Beethoven

6:24

94

Трек Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: III. Tempo di menuetto

Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: III. Tempo di menuetto

Sächsische Staatskapelle Dresden

,

Herbert Blomstedt

100 Best of Beethoven

4:47

95

Трек Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55: III. Scherzo & Trio. Allegro vivace

Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55: III. Scherzo & Trio. Allegro vivace

Sächsische Staatskapelle Dresden

,

Herbert Blomstedt

100 Best of Beethoven

5:49

96

Трек Bagatelle in C Minor,WoO 54

Bagatelle in C Minor,WoO 54

Georg Friedrich Schenck

100 Best of Beethoven

1:14

97

Трек Violin Sonata No. 4 in A Minor, Op. 23: II. Andante scherzoso, più allegretto

Violin Sonata No. 4 in A Minor, Op. 23: II. Andante scherzoso, più allegretto

Kristóf Baráti

,

Klara Wurtz

100 Best of Beethoven

7:00

98

Трек Piano Concerto No. 5 in E-Flat Major, Op. 73: I. Allegro

Piano Concerto No. 5 in E-Flat Major, Op. 73: I. Allegro

Shoko Sugitani

,

Berliner Symphoniker

,

Gerard Oskamp

100 Best of Beethoven

20:47

99

Трек Piano Concerto No. 5 in E-Flat Major, Op. 73: II. Adagio un poco mosso

Piano Concerto No. 5 in E-Flat Major, Op. 73: II. Adagio un poco mosso

Shoko Sugitani

,

Berliner Symphoniker

,

Gerard Oskamp

100 Best of Beethoven

6:20

100

Трек Piano Concerto No. 5 in E-Flat Major, Op. 73: III. Rondo. Allegro ma non troppo

Piano Concerto No. 5 in E-Flat Major, Op. 73: III. Rondo. Allegro ma non troppo

Shoko Sugitani

,

Berliner Symphoniker

,

Gerard Oskamp

100 Best of Beethoven

10:09

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
