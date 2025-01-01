Сингл · 2022
100 Best of Beethoven
1
8:05
2
10:33
4
Symphony No. 1 in C Major, Op. 21: II. Andante cantabile con moto
8:32
5
Piano Concerto No. 2 in B-Flat Major, Op. 19: I. Allegro con brio
14:24
6
Violin Sonata No. 2 in A Major, Op. 12: II. Andante, più tosto allegretto
4:59
7
String Quartet No. 7 in F Major, Op. 59 No. 1: II. Allegretto vivace e sempre scherzando
8:49
8
6:53
10
8:02
12
12:34
13
Piano Concerto No. 3 in C Minor, Op. 37: III. Rondo. Allegro
9:00
14
5:31
15
9:34
17
12:05
18
Symphony No. 2 in D Major, Op. 36: I. Adagio molto - Allegro con brio
13:05
19
10:58
21
10:24
22
9:06
23
11:55
24
8:44
26
Symphony No. 1 in C Major, Op. 21: IV. Finale. Adagio - Allegro molto e vivace
6:19
27
5:40
28
3:56
29
7:22
30
10:37
31
4:24
32
11:20
34
3:33
35
7:34
36
25:53
37
Trio in B-Flat Major, Op. 1: III. Allegretto. Variations on "Pria ch'io l'impegno"
6:30
38
4:47
39
Symphony No. 9 in D Minor, Op. 125: IV. Presto - Allegro assai - Presto - Recitativo - Allegro assai
25:09
40
7:52
41
5:02
42
12:53
43
5:35
44
Piano Concerto No. 1 in C Major, Op. 15: III. Rondo. Allegro scherzando
9:13
45
5:47
46
3:11
47
String Quartet No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 131: I. Adagio ma non troppo e molto espressivo
7:24
49
12:52
51
3:51
52
3:04
54
7:14
55
15:02
56
5:01
57
5:16
58
7:00
59
Piano Concerto No. 1 in C Major, Op. 15: I. Allegro con brio
17:09
60
6:54
61
9:53
62
11:04
63
7:59
64
6:20
65
Quintet in E-Flat Major, Op. 16: III. Rondo. Allegro ma non troppo
5:41
66
4:19
67
9:31
68
7:28
69
5:44
70
11:21
71
4:23
72
8:39
74
3:40
75
Symphony No.7 in A Major, Op. 92: I. Poco sostenuto - Vivace
13:31
77
7:30
78
Cello Sonata No. 3 in A Major, Op. 69: III. Adagio cantabile - Allegro vivace
8:11
79
4:45
80
3:04
81
12:40
82
2:58
83
Piano Trio in B-Flat, Op. 97: III. Andante cantabile, ma però con moto - Poco più adagio
11:57
84
8:43
85
12:43
86
7:12
87
Cello Sonata No. 1 in C Major, Op. 102: II. Adagio - Tempo d'andante - Allegro vivace
6:58
88
9:57
90
3:17
91
Symphony No. 8 in F Major, Op. 93: II. Allegretto scherzando
3:56
93
6:24
94
4:47
95
Symphony No. 3 in E-Flat Major, Op. 55: III. Scherzo & Trio. Allegro vivace
5:49
97
Violin Sonata No. 4 in A Minor, Op. 23: II. Andante scherzoso, più allegretto
7:00
98
20:47
99
Piano Concerto No. 5 in E-Flat Major, Op. 73: II. Adagio un poco mosso
6:20
