О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Marika Esposito

Marika Esposito

Альбом  ·  2022

Prumesse mancate

#Фолк
Marika Esposito

Артист

Marika Esposito

Релиз Prumesse mancate

#

Название

Альбом

1

Трек Prumesse mancate

Prumesse mancate

Marika Esposito

Prumesse mancate

3:55

Информация о правообладателе: canzone napoletana
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз 'A citta 'e Pulecenella
'A citta 'e Pulecenella2023 · Сингл · Marika Esposito
Релиз 'A tazza 'e cafè
'A tazza 'e cafè2023 · Сингл · Marika Esposito
Релиз Tarantelluccia
Tarantelluccia2023 · Сингл · Marika Esposito
Релиз Palcoscenico
Palcoscenico2023 · Сингл · Marika Esposito
Релиз 'E lampadine
'E lampadine2023 · Сингл · Marika Esposito
Релиз Maruzzella
Maruzzella2023 · Сингл · Marika Esposito
Релиз Medley napoletanissima
Medley napoletanissima2022 · Сингл · Marika Esposito
Релиз Prumesse mancate
Prumesse mancate2022 · Альбом · Marika Esposito
Релиз Il ricordo di mio zio Patrizio
Il ricordo di mio zio Patrizio2018 · Альбом · Marika Esposito
Релиз Il ricordo di mio zio patrizo
Il ricordo di mio zio patrizo2018 · Альбом · Marika Esposito

Похожие артисты

Marika Esposito
Артист

Marika Esposito

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож