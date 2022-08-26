О нас

Сингл  ·  2022

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

#Классическая

1 лайк

Артист

Релиз Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

#

Название

Альбом

1

Трек 6 Sketches, Op. 4a: I. Moderato assai

6 Sketches, Op. 4a: I. Moderato assai

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

7:31

2

Трек 6 Sketches, Op. 4a: II. Quasi andante

6 Sketches, Op. 4a: II. Quasi andante

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

3:34

3

Трек 6 Sketches, Op. 4a: III. Allegro, rullante. Gracile ma distinto

6 Sketches, Op. 4a: III. Allegro, rullante. Gracile ma distinto

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

2:54

4

Трек 6 Sketches, Op. 4a: IV. Allegramente

6 Sketches, Op. 4a: IV. Allegramente

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

3:14

5

Трек 6 Sketches, Op. 4a: V. Poco lento

6 Sketches, Op. 4a: V. Poco lento

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

4:32

6

Трек 6 Sketches, Op. 4a: VI. Poco più lento che pezza I.

6 Sketches, Op. 4a: VI. Poco più lento che pezza I.

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

8:00

7

Трек Toccata

Toccata

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

13:01

8

Трек Tema con variazione: Tema. Sostenuto

Tema con variazione: Tema. Sostenuto

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

0:45

9

Трек Tema con variazione: I.

Tema con variazione: I.

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

0:34

10

Трек Tema con variazione: II.

Tema con variazione: II.

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

0:22

11

Трек Tema con variazione: III. Molto sostenuto e quasi pesante

Tema con variazione: III. Molto sostenuto e quasi pesante

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

0:47

12

Трек Tema con variazione: IV. Risoluto

Tema con variazione: IV. Risoluto

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

0:19

13

Трек Tema con variazione: V. Molto più lento

Tema con variazione: V. Molto più lento

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

0:39

14

Трек Tema con variazione: VI.

Tema con variazione: VI.

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

0:21

15

Трек Tema con variazione: VII. Legato

Tema con variazione: VII. Legato

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

1:36

16

Трек Tema con variazione: VIII. Martellato, assai veloce

Tema con variazione: VIII. Martellato, assai veloce

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

0:34

17

Трек Tema con variazione: IX. Molto robusto

Tema con variazione: IX. Molto robusto

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

0:46

18

Трек Tema con variazione: X. Ugalmente

Tema con variazione: X. Ugalmente

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

0:42

19

Трек Tema con variazione: XI. Dolce e distante

Tema con variazione: XI. Dolce e distante

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

1:09

20

Трек Tema con variazione: XII. Presto. Giocoso

Tema con variazione: XII. Presto. Giocoso

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

0:30

21

Трек Tema con variazione: XIII. Adagio molto

Tema con variazione: XIII. Adagio molto

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

0:49

22

Трек Tema con variazione: XIV. Con ultimo rapidita e brilliantemente

Tema con variazione: XIV. Con ultimo rapidita e brilliantemente

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

1:20

23

Трек 3 Studies: I. Assai andante ma con dignità

3 Studies: I. Assai andante ma con dignità

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

6:39

24

Трек 3 Studies: II. Sostenuto, romanticamente

3 Studies: II. Sostenuto, romanticamente

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

5:20

25

Трек 3 Studies: III. Presto

3 Studies: III. Presto

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

7:40

26

Трек Netherlands Melodies: I. Andantino

Netherlands Melodies: I. Andantino

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

1:43

27

Трек Netherlands Melodies: II. Semplice ma con solennità

Netherlands Melodies: II. Semplice ma con solennità

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

1:18

28

Трек Netherlands Melodies: III. Sostenuto, con mesto

Netherlands Melodies: III. Sostenuto, con mesto

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

1:16

29

Трек Netherlands Melodies: IV. Leggiero, giocoso

Netherlands Melodies: IV. Leggiero, giocoso

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

0:49

30

Трек Netherlands Melodies: V. Gaio, fresco ("Ic stont op hoghe berghen")

Netherlands Melodies: V. Gaio, fresco ("Ic stont op hoghe berghen")

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

0:36

31

Трек Netherlands Melodies: V(a). Maestoso-chiaro-semplice

Netherlands Melodies: V(a). Maestoso-chiaro-semplice

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

0:56

32

Трек Netherlands Melodies: VI. Poco vivo, dolce ("Daar was laatst een meisje loos")

Netherlands Melodies: VI. Poco vivo, dolce ("Daar was laatst een meisje loos")

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

0:33

33

Трек Netherlands Melodies: VII. Andante con moto

Netherlands Melodies: VII. Andante con moto

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

1:02

34

Трек Netherlands Melodies: VIII. Semplice e tenere tempo comodo ("Vroeg op")

Netherlands Melodies: VIII. Semplice e tenere tempo comodo ("Vroeg op")

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

1:12

35

Трек Netherlands Melodies: IX. Allegro vivace ("Als ik groot ben")

Netherlands Melodies: IX. Allegro vivace ("Als ik groot ben")

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

0:25

36

Трек Netherlands Melodies: X. Assai secco. Diabelliescamente

Netherlands Melodies: X. Assai secco. Diabelliescamente

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

0:54

37

Трек Netherlands Melodies: XI. Alacramente gagliardo ("Des winters als het reghent")

Netherlands Melodies: XI. Alacramente gagliardo ("Des winters als het reghent")

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

0:48

38

Трек Netherlands Melodies: XII. Non troppo lento. Pesante

Netherlands Melodies: XII. Non troppo lento. Pesante

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

2:45

39

Трек Piccolo pralinudettino fridato

Piccolo pralinudettino fridato

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

3:44

40

Трек Ballad de Villon

Ballad de Villon

Christopher Guild

Van Dieren: Complete Music for Piano Solo

9:51

Информация о правообладателе: Piano Classics
Волна по релизу


