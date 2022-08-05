О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Kristóf Baráti

Kristóf Baráti

,

Vilnius String Quartet

,

Klara Wurtz

и 

ещё 1

Сингл  ·  2022

Franck: Chamber Music Masterpieces

#Классическая
Kristóf Baráti

Артист

Kristóf Baráti

Релиз Franck: Chamber Music Masterpieces

#

Название

Альбом

1

Трек Violin Sonata in A Major, FWV 8: I. Allegretto ben moderato

Violin Sonata in A Major, FWV 8: I. Allegretto ben moderato

Kristóf Baráti

,

Klara Wurtz

Franck: Chamber Music Masterpieces

5:35

2

Трек Violin Sonata in A Major, FWV 8: II. Allegro

Violin Sonata in A Major, FWV 8: II. Allegro

Kristóf Baráti

,

Klara Wurtz

Franck: Chamber Music Masterpieces

7:38

3

Трек Violin Sonata in A Major, FWV 8: III. Recitativo-Fantasia, ben moderato

Violin Sonata in A Major, FWV 8: III. Recitativo-Fantasia, ben moderato

Kristóf Baráti

,

Klara Wurtz

Franck: Chamber Music Masterpieces

6:43

4

Трек Violin Sonata in A Major, FWV 8: IV. Allegretto poco mosso

Violin Sonata in A Major, FWV 8: IV. Allegretto poco mosso

Kristóf Baráti

,

Klara Wurtz

Franck: Chamber Music Masterpieces

6:09

5

Трек String Quartet in D Major, FWV 9: I. Poco lento - Allegro

String Quartet in D Major, FWV 9: I. Poco lento - Allegro

Müza Rubackyté

,

Vilnius String Quartet

Franck: Chamber Music Masterpieces

17:22

6

Трек String Quartet in D Major, FWV 9: II. Scherzo. Vivace

String Quartet in D Major, FWV 9: II. Scherzo. Vivace

Müza Rubackyté

,

Vilnius String Quartet

Franck: Chamber Music Masterpieces

5:27

7

Трек String Quartet in D Major, FWV 9: III. Larghetto

String Quartet in D Major, FWV 9: III. Larghetto

Müza Rubackyté

,

Vilnius String Quartet

Franck: Chamber Music Masterpieces

11:06

8

Трек String Quartet in D Major, FWV 9: IV. Finale. Allegro molto - Larghetto

String Quartet in D Major, FWV 9: IV. Finale. Allegro molto - Larghetto

Müza Rubackyté

,

Vilnius String Quartet

Franck: Chamber Music Masterpieces

15:13

9

Трек Piano Quintet in F Minor, FWV 7: I. Molto moderato quasi lento

Piano Quintet in F Minor, FWV 7: I. Molto moderato quasi lento

Müza Rubackyté

,

Vilnius String Quartet

Franck: Chamber Music Masterpieces

15:58

10

Трек Piano Quintet in F Minor, FWV 7: II. Lento con molto sentimento

Piano Quintet in F Minor, FWV 7: II. Lento con molto sentimento

Müza Rubackyté

,

Vilnius String Quartet

Franck: Chamber Music Masterpieces

11:14

11

Трек Piano Quintet in F Minor, FWV 7: III. Allegro non troppo ma con fuoco

Piano Quintet in F Minor, FWV 7: III. Allegro non troppo ma con fuoco

Müza Rubackyté

,

Vilnius String Quartet

Franck: Chamber Music Masterpieces

9:44

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Brahms: Most Beautiful Adagios
Brahms: Most Beautiful Adagios2023 · Сингл · Radio Filharmonisch Orkest Holland
Релиз Beethoven: Adagios
Beethoven: Adagios2023 · Сингл · Misha Goldstein
Релиз Beethoven: Adagios
Beethoven: Adagios2023 · Сингл · Herbert Blomstedt
Релиз Franck: Chamber Music Masterpieces
Franck: Chamber Music Masterpieces2022 · Сингл · Kristóf Baráti
Релиз French Violin Sonatas
French Violin Sonatas2021 · Сингл · Duccio Ceccanti
Релиз Debussy, Ravel, Franck: French Violin Sonatas
Debussy, Ravel, Franck: French Violin Sonatas2019 · Сингл · Klara Wurtz
Релиз The Soul of Lady Harmsworth
The Soul of Lady Harmsworth2016 · Альбом · Kristóf Baráti
Релиз Ysaÿe: Sonatas for Solo Violin
Ysaÿe: Sonatas for Solo Violin2013 · Сингл · Kristóf Baráti
Релиз J.S. Bach: Sonatas & Partitas for Solo Violin, BWV 1001-1006
J.S. Bach: Sonatas & Partitas for Solo Violin, BWV 1001-10062013 · Сингл · Kristóf Baráti
Релиз Bach (The Six Sonatas & Partitas for Violin)
Bach (The Six Sonatas & Partitas for Violin)2010 · Сингл · Kristóf Baráti
Релиз Joseph Haydn: Anniversary Album 2009
Joseph Haydn: Anniversary Album 20092009 · Сингл · Imre Rohmann
Релиз Joseph Haydn: Anniversary Album 2009
Joseph Haydn: Anniversary Album 20092009 · Альбом · Kristóf Baráti
Релиз Paganini: Violin Concertos Nos. 1 & 2
Paganini: Violin Concertos Nos. 1 & 22009 · Сингл · Kristóf Baráti

Похожие артисты

Kristóf Baráti
Артист

Kristóf Baráti

Jan Mrácek
Артист

Jan Mrácek

I Solisti della Young Musicians European Orchestra
Артист

I Solisti della Young Musicians European Orchestra

Lisa Smirnova
Артист

Lisa Smirnova

Francesca Dego
Артист

Francesca Dego

Pamela Frank
Артист

Pamela Frank

Joonas Ahonen
Артист

Joonas Ahonen

Jonathan Feldman
Артист

Jonathan Feldman

Daniel Muller-Schott
Артист

Daniel Muller-Schott

Thomas Albertus Irnberger
Артист

Thomas Albertus Irnberger

Ian Swensen
Артист

Ian Swensen

Kalichstein-Laredo-Robinson Trio
Артист

Kalichstein-Laredo-Robinson Trio

Dong-Suk Kang
Артист

Dong-Suk Kang