Mark Viner

Mark Viner

Сингл  ·  2022

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

#Классическая
Mark Viner

Артист

Mark Viner

Релиз Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

#

Название

Альбом

1

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier I: I. Andante Religioso

24 Préludes, Op. 17, Cahier I: I. Andante Religioso

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

2:32

2

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier I: II. Allegro Agitato

24 Préludes, Op. 17, Cahier I: II. Allegro Agitato

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

1:27

3

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier I: III. Allegretto

24 Préludes, Op. 17, Cahier I: III. Allegretto

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

2:11

4

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier I: IV. Andante

24 Préludes, Op. 17, Cahier I: IV. Andante

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

1:19

5

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier I: V. Allegretto

24 Préludes, Op. 17, Cahier I: V. Allegretto

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

1:54

6

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier I: VI. Allegro Molto

24 Préludes, Op. 17, Cahier I: VI. Allegro Molto

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

2:28

7

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier II: VII. Allegro Vivo

24 Préludes, Op. 17, Cahier II: VII. Allegro Vivo

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

3:08

8

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier II: VIII. Allegro Vivo

24 Préludes, Op. 17, Cahier II: VIII. Allegro Vivo

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

1:54

9

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier II: IX. Maestoso

24 Préludes, Op. 17, Cahier II: IX. Maestoso

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

2:04

10

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier II: X. Andante

24 Préludes, Op. 17, Cahier II: X. Andante

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

3:05

11

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier II: XI. Andante con Moto

24 Préludes, Op. 17, Cahier II: XI. Andante con Moto

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

3:27

12

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier II: XII. Presto

24 Préludes, Op. 17, Cahier II: XII. Presto

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

3:12

13

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier III: XIII. Andantino

24 Préludes, Op. 17, Cahier III: XIII. Andantino

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

1:36

14

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier III: XIV. Andante maestoso e Lugubre

24 Préludes, Op. 17, Cahier III: XIV. Andante maestoso e Lugubre

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

3:02

15

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier III: XV. Allegro non Tanto

24 Préludes, Op. 17, Cahier III: XV. Allegro non Tanto

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

4:01

16

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier III: XVI. Adagio

24 Préludes, Op. 17, Cahier III: XVI. Adagio

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

1:05

17

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier III: XVII. Allegro

24 Préludes, Op. 17, Cahier III: XVII. Allegro

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

3:06

18

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier III: XVIII. Memento mori. Andante

24 Préludes, Op. 17, Cahier III: XVIII. Memento mori. Andante

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

1:45

19

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier IV: XIX. Andante

24 Préludes, Op. 17, Cahier IV: XIX. Andante

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

1:05

20

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier IV: XX. Allegro Furioso

24 Préludes, Op. 17, Cahier IV: XX. Allegro Furioso

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

1:21

21

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier IV: XXI. Andante Tranquillo

24 Préludes, Op. 17, Cahier IV: XXI. Andante Tranquillo

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

4:54

22

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier IV: XXII. Allegro

24 Préludes, Op. 17, Cahier IV: XXII. Allegro

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

4:45

23

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier IV: XXIII. Allegro

24 Préludes, Op. 17, Cahier IV: XXIII. Allegro

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

1:54

24

Трек 24 Préludes, Op. 17, Cahier IV: XXIV. Presto

24 Préludes, Op. 17, Cahier IV: XXIV. Presto

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

2:05

25

Трек Etude pour la main gauche seule, Op. 36

Etude pour la main gauche seule, Op. 36

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

0:49

26

Трек Etude de concert, Op. 24

Etude de concert, Op. 24

Mark Viner

Blumenfeld: 24 Preludes, Op. 17

4:00

Информация о правообладателе: Piano Classics
