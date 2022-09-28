Сингл · 2022
MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches
#
Название
Альбом
1
MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches
8:54
2
MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches
2:47
3
MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches
7:50
4
MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches
8:29
5
MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches
8:09
6
Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 50 "Eroica": II. Elf-Like, as Light and Swift as Possible
MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches
3:30
7
Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 50 "Eroica": III. Tenderly, Longingly, Yet with Passion
MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches
5:35
8
MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches
7:28
9
MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches
1:49
10
MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches
1:24
11
MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches
1:33
12
MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches
1:34
13
MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches
2:32
14
MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches
2:34
15
MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches
1:20
16
MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches
2:29
17
MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches
1:09
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции