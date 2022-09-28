О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Giorgio Trione Bartoli

Giorgio Trione Bartoli

Сингл  ·  2022

MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

#Классическая
Giorgio Trione Bartoli

Артист

Giorgio Trione Bartoli

Релиз MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

#

Название

Альбом

1

Трек Piano Sonata No.1 in G Minor, Op. 45 "Tragica": I. Largo Maestoso

Piano Sonata No.1 in G Minor, Op. 45 "Tragica": I. Largo Maestoso

Giorgio Trione Bartoli

MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

8:54

2

Трек Piano Sonata No.1 in G Minor, Op. 45 "Tragica": II. Molto allegro, Vivace

Piano Sonata No.1 in G Minor, Op. 45 "Tragica": II. Molto allegro, Vivace

Giorgio Trione Bartoli

MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

2:47

3

Трек Piano Sonata No.1 in G Minor, Op. 45 "Tragica": III. Largo con Maestà

Piano Sonata No.1 in G Minor, Op. 45 "Tragica": III. Largo con Maestà

Giorgio Trione Bartoli

MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

7:50

4

Трек Piano Sonata No.1 in G Minor, Op. 45 "Tragica": IV. Allegro Eroico

Piano Sonata No.1 in G Minor, Op. 45 "Tragica": IV. Allegro Eroico

Giorgio Trione Bartoli

MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

8:29

5

Трек Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 50 "Eroica": I. Slow, with Nobility

Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 50 "Eroica": I. Slow, with Nobility

Giorgio Trione Bartoli

MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

8:09

6

Трек Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 50 "Eroica": II. Elf-Like, as Light and Swift as Possible

Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 50 "Eroica": II. Elf-Like, as Light and Swift as Possible

Giorgio Trione Bartoli

MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

3:30

7

Трек Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 50 "Eroica": III. Tenderly, Longingly, Yet with Passion

Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 50 "Eroica": III. Tenderly, Longingly, Yet with Passion

Giorgio Trione Bartoli

MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

5:35

8

Трек Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 50 "Eroica": IV. Fiercely, Very Fast

Piano Sonata No. 2 in G Minor, Op. 50 "Eroica": IV. Fiercely, Very Fast

Giorgio Trione Bartoli

MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

7:28

9

Трек Woodland Sketches, Op. 51: I. To a Wild Rose

Woodland Sketches, Op. 51: I. To a Wild Rose

Giorgio Trione Bartoli

MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

1:49

10

Трек Woodland Sketches, Op. 51: II. Will o' the Wisp

Woodland Sketches, Op. 51: II. Will o' the Wisp

Giorgio Trione Bartoli

MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

1:24

11

Трек Woodland Sketches, Op. 51: III. At an Old Trysting Place

Woodland Sketches, Op. 51: III. At an Old Trysting Place

Giorgio Trione Bartoli

MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

1:33

12

Трек Woodland Sketches, Op. 51: IV. In Autumn

Woodland Sketches, Op. 51: IV. In Autumn

Giorgio Trione Bartoli

MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

1:34

13

Трек Woodland Sketches, Op. 51: V. From an Indian Lodge

Woodland Sketches, Op. 51: V. From an Indian Lodge

Giorgio Trione Bartoli

MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

2:32

14

Трек Woodland Sketches, Op. 51: VI. To a Water Lily

Woodland Sketches, Op. 51: VI. To a Water Lily

Giorgio Trione Bartoli

MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

2:34

15

Трек Woodland Sketches, Op. 51: VII. From Uncle Remus

Woodland Sketches, Op. 51: VII. From Uncle Remus

Giorgio Trione Bartoli

MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

1:20

16

Трек Woodland Sketches, Op. 51: VIII. A Desert Farm

Woodland Sketches, Op. 51: VIII. A Desert Farm

Giorgio Trione Bartoli

MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

2:29

17

Трек Woodland Sketches, Op. 51: IX. By a Meadow Brook

Woodland Sketches, Op. 51: IX. By a Meadow Brook

Giorgio Trione Bartoli

MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

1:09

18

Трек Woodland Sketches, Op. 51: X. Told at Sunset

Woodland Sketches, Op. 51: X. Told at Sunset

Giorgio Trione Bartoli

MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches

3:56

Информация о правообладателе: Piano Classics
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Piano Sonatas: Discoveries, Vol. 2
Piano Sonatas: Discoveries, Vol. 22023 · Сингл · Paolo Scafarella
Релиз MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches
MacDowell: Piano Sonatas 1 & 2, Woodland Sketches2022 · Сингл · Giorgio Trione Bartoli

Похожие артисты

Giorgio Trione Bartoli
Артист

Giorgio Trione Bartoli

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож