Maris Kupcs

Maris Kupcs

,

Erik Bosgraaf

,

Agnese Kannina

и 

ещё 1

Сингл  ·  2022

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

#Классическая
Maris Kupcs

Артист

Maris Kupcs

Релиз Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Aria Concerto in G Major: I. Allegro, BWV 74/5

Aria Concerto in G Major: I. Allegro, BWV 74/5

Erik Bosgraaf

,

Collegium Musicum Riga

,

Agnese Kannina

,

Maris Kupcs

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

4:05

2

Трек Aria Concerto in G Major: II. Adagio assai, BWV 12/1

Aria Concerto in G Major: II. Adagio assai, BWV 12/1

Erik Bosgraaf

,

Collegium Musicum Riga

,

Agnese Kannina

,

Maris Kupcs

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

2:20

3

Трек Aria Concerto in G Major: III. Allegro, BWV 81/3

Aria Concerto in G Major: III. Allegro, BWV 81/3

Erik Bosgraaf

,

Collegium Musicum Riga

,

Agnese Kannina

,

Maris Kupcs

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

2:29

4

Трек Aria in G Major, cantabile BWV 120/4: Gott, man lobet dich in der Stille

Aria in G Major, cantabile BWV 120/4: Gott, man lobet dich in der Stille

Erik Bosgraaf

,

Collegium Musicum Riga

,

Agnese Kannina

,

Maris Kupcs

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

4:39

5

Трек Adagio in B Minor, BWV 249/2, Easter Oratorio

Adagio in B Minor, BWV 249/2, Easter Oratorio

Erik Bosgraaf

,

Collegium Musicum Riga

,

Agnese Kannina

,

Maris Kupcs

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

3:22

6

Трек Aria Concerto in D Major: I. Allegro, BWV 18/5

Aria Concerto in D Major: I. Allegro, BWV 18/5

Erik Bosgraaf

,

Collegium Musicum Riga

,

Agnese Kannina

,

Maris Kupcs

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

2:46

7

Трек Aria Concerto in D Major: II. Siciliano, BWV 29/5

Aria Concerto in D Major: II. Siciliano, BWV 29/5

Erik Bosgraaf

,

Collegium Musicum Riga

,

Agnese Kannina

,

Maris Kupcs

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

5:52

8

Трек Aria Concerto in D Major: III. Allegro, BWV 66/3

Aria Concerto in D Major: III. Allegro, BWV 66/3

Erik Bosgraaf

,

Collegium Musicum Riga

,

Agnese Kannina

,

Maris Kupcs

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

5:10

9

Трек Sinfonia in C Minor, BWV 21/1: Ich hatte viel Bekümmernis

Sinfonia in C Minor, BWV 21/1: Ich hatte viel Bekümmernis

Erik Bosgraaf

,

Collegium Musicum Riga

,

Agnese Kannina

,

Maris Kupcs

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

2:56

10

Трек Partita in C Major after French Suite No. 5, BWV 816: I. Allemande

Partita in C Major after French Suite No. 5, BWV 816: I. Allemande

Erik Bosgraaf

,

Collegium Musicum Riga

,

Agnese Kannina

,

Maris Kupcs

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

3:13

11

Трек Partita in C Major after French Suite No. 5, BWV 816: II. Courante

Partita in C Major after French Suite No. 5, BWV 816: II. Courante

Erik Bosgraaf

,

Collegium Musicum Riga

,

Agnese Kannina

,

Maris Kupcs

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

1:45

12

Трек Partita in C Major after French Suite No. 5, BWV 816: III. Sarabande

Partita in C Major after French Suite No. 5, BWV 816: III. Sarabande

Erik Bosgraaf

,

Collegium Musicum Riga

,

Agnese Kannina

,

Maris Kupcs

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

4:15

13

Трек Partita in C Major after French Suite No. 5, BWV 816: IV. Bourree

Partita in C Major after French Suite No. 5, BWV 816: IV. Bourree

Erik Bosgraaf

,

Collegium Musicum Riga

,

Agnese Kannina

,

Maris Kupcs

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

1:29

14

Трек Concerto in A Minor, BWV 1041: I. Allegro

Concerto in A Minor, BWV 1041: I. Allegro

Erik Bosgraaf

,

Collegium Musicum Riga

,

Agnese Kannina

,

Maris Kupcs

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

3:13

15

Трек Concerto in A Minor, BWV 1041: II. Andante

Concerto in A Minor, BWV 1041: II. Andante

Erik Bosgraaf

,

Collegium Musicum Riga

,

Agnese Kannina

,

Maris Kupcs

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

5:10

16

Трек Concerto in A Minor, BWV 1041: III. Allegro assai

Concerto in A Minor, BWV 1041: III. Allegro assai

Erik Bosgraaf

,

Collegium Musicum Riga

,

Agnese Kannina

,

Maris Kupcs

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

3:28

17

Трек Sinfonia in E Minor, BWV 4/1: Christ lag in Todesbanden

Sinfonia in E Minor, BWV 4/1: Christ lag in Todesbanden

Erik Bosgraaf

,

Collegium Musicum Riga

,

Agnese Kannina

,

Maris Kupcs

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

1:31

18

Трек Sinfonia in D Major. Presto, BWV 29/1: Wir danken dir, Gott, wir danken dir

Sinfonia in D Major. Presto, BWV 29/1: Wir danken dir, Gott, wir danken dir

Erik Bosgraaf

,

Collegium Musicum Riga

,

Agnese Kannina

,

Maris Kupcs

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

3:50

19

Трек O Mensch, bewein' dein' Sünde gross, Chorale prelude, BWV 622

O Mensch, bewein' dein' Sünde gross, Chorale prelude, BWV 622

Erik Bosgraaf

,

Collegium Musicum Riga

,

Agnese Kannina

,

Maris Kupcs

Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2

4:47

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
