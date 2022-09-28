Maris Kupcs
Erik Bosgraaf
Agnese Kannina
ещё 1
Сингл · 2022
Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2
#
Название
Альбом
1
Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2
4:05
2
Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2
2:20
3
Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2
2:29
4
Aria in G Major, cantabile BWV 120/4: Gott, man lobet dich in der Stille
Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2
4:39
5
Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2
3:22
6
Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2
2:46
7
Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2
5:52
8
Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2
5:10
9
Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2
2:56
10
Partita in C Major after French Suite No. 5, BWV 816: I. Allemande
Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2
3:13
11
Partita in C Major after French Suite No. 5, BWV 816: II. Courante
Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2
1:45
12
Partita in C Major after French Suite No. 5, BWV 816: III. Sarabande
Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2
4:15
13
Partita in C Major after French Suite No. 5, BWV 816: IV. Bourree
Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2
1:29
14
Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2
3:13
15
Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2
5:10
16
Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2
3:28
17
Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2
1:31
18
Sinfonia in D Major. Presto, BWV 29/1: Wir danken dir, Gott, wir danken dir
Bach: Concertos for Recorder, Vol. 2
3:50
