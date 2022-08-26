О нас

Labirinti Armonici

Сингл  ·  2022

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

#Классическая

Labirinti Armonici

Артист

#

Название

Альбом

1

Трек Sonata No. 1 in G Minor, Op. 4: I. Preludio. Largo

Sonata No. 1 in G Minor, Op. 4: I. Preludio. Largo

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

2:26

2

Трек Sonata No. 1 in G Minor, Op. 4: II. Allemanda. Allegro

Sonata No. 1 in G Minor, Op. 4: II. Allemanda. Allegro

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:42

3

Трек Sonata No. 1 in G Minor, Op. 4: III. Sarabanda

Sonata No. 1 in G Minor, Op. 4: III. Sarabanda

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:43

4

Трек Sonata No. 1 in G Minor, Op. 4: IV. Corrente. Presto

Sonata No. 1 in G Minor, Op. 4: IV. Corrente. Presto

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:48

5

Трек Sonata No. 2 in B Minor, Op. 4: I. Preludio. Andante

Sonata No. 2 in B Minor, Op. 4: I. Preludio. Andante

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

2:27

6

Трек Sonata No. 2 in B Minor, Op. 4: II. Allemanda. Allegro

Sonata No. 2 in B Minor, Op. 4: II. Allemanda. Allegro

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:40

7

Трек Sonata No. 2 in B Minor, Op. 4: III. Sarabanda. Largo

Sonata No. 2 in B Minor, Op. 4: III. Sarabanda. Largo

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:38

8

Трек Sonata No. 2 in B Minor, Op. 4: IV. Giga

Sonata No. 2 in B Minor, Op. 4: IV. Giga

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:23

9

Трек Sonata No. 3 in A Minor, Op. 4: I. Preludio. Anadante

Sonata No. 3 in A Minor, Op. 4: I. Preludio. Anadante

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:37

10

Трек Sonata No. 3 in A Minor, Op. 4: II. Corrente. Allegro

Sonata No. 3 in A Minor, Op. 4: II. Corrente. Allegro

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:27

11

Трек Sonata No. 3 in A Minor, Op. 4: III. Staccato. Adagio assai

Sonata No. 3 in A Minor, Op. 4: III. Staccato. Adagio assai

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:27

12

Трек Sonata No. 3 in A Minor, Op. 4: IV. Gavotta. Presto

Sonata No. 3 in A Minor, Op. 4: IV. Gavotta. Presto

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:13

13

Трек Sonata No. 4 in B-Flat Major, Op. 4: I. Allemanda. Presto vivace

Sonata No. 4 in B-Flat Major, Op. 4: I. Allemanda. Presto vivace

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:34

14

Трек Sonata No. 4 in B-Flat Major, Op. 4: II. Andante

Sonata No. 4 in B-Flat Major, Op. 4: II. Andante

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:09

15

Трек Sonata No. 4 in B-Flat Major, Op. 4: III. Sarabanda

Sonata No. 4 in B-Flat Major, Op. 4: III. Sarabanda

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:27

16

Трек Sonata No. 4 in B-Flat Major, Op. 4: IV. Giga

Sonata No. 4 in B-Flat Major, Op. 4: IV. Giga

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:24

17

Трек Sonata No. 5 in E Major, Op. 4: I. Preludio. Adagio

Sonata No. 5 in E Major, Op. 4: I. Preludio. Adagio

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:33

18

Трек Sonata No. 5 in E Major, Op. 4: II. Allemanda. Allegro

Sonata No. 5 in E Major, Op. 4: II. Allemanda. Allegro

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

2:14

19

Трек Sonata No. 5 in E Major, Op. 4: III. Gavotta. Presto

Sonata No. 5 in E Major, Op. 4: III. Gavotta. Presto

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:34

20

Трек Sonata No. 6 in A Major, Op. 4: I. Preludio. Largo

Sonata No. 6 in A Major, Op. 4: I. Preludio. Largo

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

2:27

21

Трек Sonata No. 6 in A Major, Op. 4: II. Corrente

Sonata No. 6 in A Major, Op. 4: II. Corrente

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:55

22

Трек Sonata No. 6 in A Major, Op. 4: III. Grave

Sonata No. 6 in A Major, Op. 4: III. Grave

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

0:48

23

Трек Sonata No. 6 in A Major, Op. 4: IV. Giga

Sonata No. 6 in A Major, Op. 4: IV. Giga

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:38

24

Трек Sonata No. 7 in D Major, Op. 4: I. Preludio. Largo

Sonata No. 7 in D Major, Op. 4: I. Preludio. Largo

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:26

25

Трек Sonata No. 7 in D Major, Op. 4: II. Corrente

Sonata No. 7 in D Major, Op. 4: II. Corrente

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:32

26

Трек Sonata No. 7 in D Major, Op. 4: III. Sarabanda. Adagio

Sonata No. 7 in D Major, Op. 4: III. Sarabanda. Adagio

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:27

27

Трек Sonata No. 7 in D Major, Op. 4: IV. Gavotta

Sonata No. 7 in D Major, Op. 4: IV. Gavotta

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:36

28

Трек Sonata No. 8 in E Minor, Op. 4: I. Preludio. Andante

Sonata No. 8 in E Minor, Op. 4: I. Preludio. Andante

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

2:45

29

Трек Sonata No. 8 in E Minor, Op. 4: II. Allemanda. Allegro

Sonata No. 8 in E Minor, Op. 4: II. Allemanda. Allegro

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:25

30

Трек Sonata No. 8 in E Minor, Op. 4: III. Grave

Sonata No. 8 in E Minor, Op. 4: III. Grave

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

0:59

31

Трек Sonata No. 8 in E Minor, Op. 4: IV. Giga

Sonata No. 8 in E Minor, Op. 4: IV. Giga

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:21

32

Трек Sonata No. 9 in F Major, Op. 4: I. Preludio. Largo

Sonata No. 9 in F Major, Op. 4: I. Preludio. Largo

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:38

33

Трек Sonata No. 9 in F Major, Op. 4: II. Allemanda. Presto

Sonata No. 9 in F Major, Op. 4: II. Allemanda. Presto

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:29

34

Трек Sonata No. 9 in F Major, Op. 4: III. Adagio

Sonata No. 9 in F Major, Op. 4: III. Adagio

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

0:40

35

Трек Sonata No. 9 in F Major, Op. 4: IV. Giga

Sonata No. 9 in F Major, Op. 4: IV. Giga

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:48

36

Трек Sonata No. 10 in C Major, Op. 4: I. Preludio. Adagio

Sonata No. 10 in C Major, Op. 4: I. Preludio. Adagio

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

2:07

37

Трек Sonata No. 10 in C Major, Op. 4: II. Allemanda. Allegro

Sonata No. 10 in C Major, Op. 4: II. Allemanda. Allegro

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:59

38

Трек Sonata No. 10 in C Major, Op. 4: III. Sarabanda. Largo

Sonata No. 10 in C Major, Op. 4: III. Sarabanda. Largo

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:45

39

Трек Sonata No. 10 in C Major, Op. 4: IV. Corrente

Sonata No. 10 in C Major, Op. 4: IV. Corrente

Labirinti Armonici

Bonporti: Sonatas, Op. 4 for 2 Violins and B.C.

1:47

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
