О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Pieter Jan Leusink

Pieter Jan Leusink

,

Netherlands Bach Collegium

Сингл  ·  2022

J.S. Bach: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101

#Классическая

2 лайка

Pieter Jan Leusink

Артист

Pieter Jan Leusink

Релиз J.S. Bach: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101

#

Название

Альбом

1

Трек Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: I. Coro. Nimm von uns, Herr, du treuer Gott (Coro)

Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: I. Coro. Nimm von uns, Herr, du treuer Gott (Coro)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Holland Boys Choir

J.S. Bach: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101

5:56

2

Трек Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: II. Aria. Handle nicht nach deinen Rechten (Tenore)

Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: II. Aria. Handle nicht nach deinen Rechten (Tenore)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Nico van der Meel

J.S. Bach: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101

3:28

3

Трек Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: III. Recitativo, Choral. Ach! Herr Gott (Soprano)

Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: III. Recitativo, Choral. Ach! Herr Gott (Soprano)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Marjon Strijk

J.S. Bach: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101

2:30

4

Трек Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: IV. Aria. Warum willst du so zornig sein (Basso)

Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: IV. Aria. Warum willst du so zornig sein (Basso)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Bas Ramselaar

J.S. Bach: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101

4:20

5

Трек Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: V. Recitativo, Choral. Die Sünd hat uns verderbet sehr (Tenore)

Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: V. Recitativo, Choral. Die Sünd hat uns verderbet sehr (Tenore)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Nico van der Meel

J.S. Bach: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101

2:15

6

Трек Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: VI. Aria. Gedenk an Jesu bittern Tod (Soprano, Alto)

Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: VI. Aria. Gedenk an Jesu bittern Tod (Soprano, Alto)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Marjon Strijk

,

Sytse Buwalda

J.S. Bach: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101

6:06

7

Трек Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: VII. Choral. Leit uns mit deiner rechten Hand (Coro)

Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: VII. Choral. Leit uns mit deiner rechten Hand (Coro)

Netherlands Bach Collegium

,

Pieter Jan Leusink

,

Holland Boys Choir

J.S. Bach: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101

0:57

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз O Hoogt' en Diepte, Looft Nu God Stadsknapenkoor Elburg
O Hoogt' en Diepte, Looft Nu God Stadsknapenkoor Elburg2025 · Альбом · Pieter Jan Leusink
Релиз Christmas Carols
Christmas Carols2023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Gott, Man lobet dich in der Stille, BWV 120
J.S. Bach: Gott, Man lobet dich in der Stille, BWV 1202023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 38
J.S. Bach: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 382023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir, BWV 131
J.S. Bach: Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir, BWV 1312023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen, BWV 195
J.S. Bach: Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen, BWV 1952023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Ach, lieben Christen, seid getrost, BWV 114
J.S. Bach: Ach, lieben Christen, seid getrost, BWV 1142023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Komm, du süße Todesstunde, BWV 161
J.S. Bach: Komm, du süße Todesstunde, BWV 1612023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Warum betrübst du dich, mein Herz, BWV 138
J.S. Bach: Warum betrübst du dich, mein Herz, BWV 1382023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Wer Dank opfert, der preiset mich, BWV 17
J.S. Bach: Wer Dank opfert, der preiset mich, BWV 172023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Ihr, die Ihr euch von Christo nennet, BWV 164
J.S. Bach: Ihr, die Ihr euch von Christo nennet, BWV 1642023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei, BWV 179
J.S. Bach: Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei, BWV 1792023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Schauet doch und sehet ob irgendein Schmerz sei, BWV 46
J.S. Bach: Schauet doch und sehet ob irgendein Schmerz sei, BWV 462023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Tue Rechnung! Donnerwort, BWV 168
J.S. Bach: Tue Rechnung! Donnerwort, BWV 1682023 · Сингл · Netherlands Bach Collegium

Похожие альбомы

Релиз Bach Edition Vol. 15, Cantatas Vol. VIII Part: 5
Bach Edition Vol. 15, Cantatas Vol. VIII Part: 52006 · Альбом · Pieter Jan Leusink
Релиз Andreas Scholl - Bach Cantatas
Andreas Scholl - Bach Cantatas2011 · Альбом · Julia Schröder
Релиз J.S. Bach: Complete Edition, Vol. 6/10
J.S. Bach: Complete Edition, Vol. 6/102014 · Сингл · Various Artists
Релиз J.S. Bach: Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, BWV 74
J.S. Bach: Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, BWV 742022 · Сингл · Pieter Jan Leusink
Релиз Bach, J.S.: Cantatas Nos. 8, 78 & 99
Bach, J.S.: Cantatas Nos. 8, 78 & 991989 · Сингл · Joshua Rifkin
Релиз J.S. Bach: Complete Edition, Vol. 7/10
J.S. Bach: Complete Edition, Vol. 7/102014 · Сингл · Various Artists
Релиз J.S. Bach: Freudenfest, BWV 194
J.S. Bach: Freudenfest, BWV 1942023 · Сингл · Pieter Jan Leusink
Релиз J.S. Bach: Herr, wie du willt, so schick's mit mir, BWV 73
J.S. Bach: Herr, wie du willt, so schick's mit mir, BWV 732022 · Сингл · Netherlands Bach Collegium
Релиз J.S. Bach: Was Gott tut, das ist wohlgetan, BWV 100
J.S. Bach: Was Gott tut, das ist wohlgetan, BWV 1002022 · Сингл · Pieter Jan Leusink
Релиз J.S. Bach: Complete Sacred Cantatas Vol. 05, BWV 81-100
J.S. Bach: Complete Sacred Cantatas Vol. 05, BWV 81-1002013 · Сингл · Ruth Holton, Marjon Strijk, Knut Schoch, Marcel Beekman, Nico van der Meel, Sytse Buwalda, Bas Ramselaar, Holland Boys Choir, Netherlands Bach Collegium & Pieter Jan Leusink
Релиз J.S. Bach: Complete Edition, Vol. 5/10
J.S. Bach: Complete Edition, Vol. 5/102014 · Сингл · Various Artists
Релиз J.S. Bach: Nimm, was dein ist, und gehe hin, BWV 144
J.S. Bach: Nimm, was dein ist, und gehe hin, BWV 1442022 · Сингл · Pieter Jan Leusink
Релиз J.S. Bach: Famous Cantatas
J.S. Bach: Famous Cantatas2014 · Сингл · Netherlands Bach Collegium, Pieter Jan Leusink & Holland Boys Choir
Релиз Bach Cantatas (Complete) Part: 51
Bach Cantatas (Complete) Part: 512006 · Альбом · Holland Boys Choir

Похожие артисты

Pieter Jan Leusink
Артист

Pieter Jan Leusink

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож