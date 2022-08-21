Сингл · 2022
J.S. Bach: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101
1
Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: I. Coro. Nimm von uns, Herr, du treuer Gott (Coro)
J.S. Bach: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101
5:56
2
Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: II. Aria. Handle nicht nach deinen Rechten (Tenore)
J.S. Bach: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101
3:28
3
Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: III. Recitativo, Choral. Ach! Herr Gott (Soprano)
J.S. Bach: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101
2:30
4
Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: IV. Aria. Warum willst du so zornig sein (Basso)
J.S. Bach: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101
4:20
5
Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: V. Recitativo, Choral. Die Sünd hat uns verderbet sehr (Tenore)
J.S. Bach: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101
2:15
6
Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101: VI. Aria. Gedenk an Jesu bittern Tod (Soprano, Alto)
J.S. Bach: Nimm von uns, Herr, du treuer Gott, BWV 101
6:06
