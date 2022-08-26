О нас

Yulia Berinskaya

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

,

Valentina Danelon

Сингл  ·  2022

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

#Классическая
Yulia Berinskaya

Артист

Yulia Berinskaya

Релиз J.S. Bach, Taneyev: Inventio

#

Название

Альбом

1

Трек Sinfonia in C Major, BWV 787

Sinfonia in C Major, BWV 787

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:01

2

Трек Sinfonia in C Minor, BWV 788

Sinfonia in C Minor, BWV 788

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:43

3

Трек Sinfonia in D Major, BWV 789

Sinfonia in D Major, BWV 789

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:06

4

Трек Sinfonia in D Minor, BWV 790

Sinfonia in D Minor, BWV 790

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

2:35

5

Трек Sinfonia in E-Flat Major, BWV 791

Sinfonia in E-Flat Major, BWV 791

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

2:21

6

Трек Sinfonia in E Major, BWV 792

Sinfonia in E Major, BWV 792

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:05

7

Трек Sinfonia in E Minor, BWV 793

Sinfonia in E Minor, BWV 793

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:51

8

Трек Sinfonia in F Major, BWV 794

Sinfonia in F Major, BWV 794

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:05

9

Трек Sinfonia in F Minor, BWV 795

Sinfonia in F Minor, BWV 795

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

3:12

10

Трек Sinfonia in G Major, BWV 796

Sinfonia in G Major, BWV 796

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:01

11

Трек Sinfonia in G Minor, BWV 797

Sinfonia in G Minor, BWV 797

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:34

12

Трек Sinfonia in A Major, BWV 798

Sinfonia in A Major, BWV 798

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:22

13

Трек Sinfonia in A Minor, BWV 799

Sinfonia in A Minor, BWV 799

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:16

14

Трек Sinfonia B-Flat Major, BWV 800

Sinfonia B-Flat Major, BWV 800

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:12

15

Трек Sinfonia in B Minor, BWV 801

Sinfonia in B Minor, BWV 801

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:21

16

Трек Invention in C Major, BWV 772

Invention in C Major, BWV 772

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:17

17

Трек Invention in C Minor, BWV 773

Invention in C Minor, BWV 773

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:34

18

Трек Invention in D Major, BWV 774

Invention in D Major, BWV 774

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:00

19

Трек Invention in D Minor, BWV 775

Invention in D Minor, BWV 775

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:22

20

Трек Invention in E-Flat Major, BWV 776

Invention in E-Flat Major, BWV 776

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:22

21

Трек Invention in E Major, BWV 777

Invention in E Major, BWV 777

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

2:58

22

Трек Invention in E Minor, BWV 778

Invention in E Minor, BWV 778

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:52

23

Трек Invention in F Major, BWV 779

Invention in F Major, BWV 779

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

0:53

24

Трек Invention in F Minor, BWV 780

Invention in F Minor, BWV 780

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

2:24

25

Трек Invention in G Major, BWV 781

Invention in G Major, BWV 781

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

0:45

26

Трек Invention in G Minor, BWV 782

Invention in G Minor, BWV 782

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:46

27

Трек Invention in A Major, BWV 783

Invention in A Major, BWV 783

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:10

28

Трек Invention in A Minor, BWV 784

Invention in A Minor, BWV 784

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

2:00

29

Трек Invention in B-Flat Major, BWV 785

Invention in B-Flat Major, BWV 785

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:14

30

Трек Invention in B Minor, BWV 786

Invention in B Minor, BWV 786

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

1:08

31

Трек Trio in D Major, Op. 21: I. Allegro giocoso e semplice

Trio in D Major, Op. 21: I. Allegro giocoso e semplice

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

7:06

32

Трек Trio in D Major, Op. 21: II. Menuetto. Allegro ma non troppo

Trio in D Major, Op. 21: II. Menuetto. Allegro ma non troppo

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

5:48

33

Трек Trio in D Major, Op. 21: III. Andante

Trio in D Major, Op. 21: III. Andante

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

4:27

34

Трек Trio in D Major, Op. 21: IV. Vivace

Trio in D Major, Op. 21: IV. Vivace

Valentina Danelon

,

Yulia Berinskaya

,

Anna Serova

J.S. Bach, Taneyev: Inventio

3:13

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
