Сингл · 2022
J.S. Bach: Es wartet alles auf dich, BWV 187
1
Es wartet alles auf dich, BWV 187, Pt. 1: I. Coro. Es wartet alles auf dich (Coro)
6:23
2
Es wartet alles auf dich, BWV 187, Pt. 1: II. Recitativo. Was Kreaturen hält das Große (Basso)
1:02
3
Es wartet alles auf dich, BWV 187, Pt. 1: III. Aria. Du Herr, du krönst allein das Jahr (Alto)
4:11
4
Es wartet alles auf dich, BWV 187, Pt. 2: IV. Aria. Darum sollt ihr nicht sorgen (Basso)
2:51
5
Es wartet alles auf dich, BWV 187, Pt. 2: V. Aria. Gott versorget alles Leben (Soprano)
3:58
6
Es wartet alles auf dich, BWV 187, Pt. 2: VI. Recitativo. Halt ich nur fest an ihm (Soprano)
1:23
