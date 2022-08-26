О нас

Claudia Bracco

Claudia Bracco

,

Cristina Romano

,

Luigi Magistrelli

и 

ещё 1

Сингл  ·  2022

Bouffil: Clarinet Chamber Music

#Классическая

1 лайк

Claudia Bracco

Артист

Claudia Bracco

Релиз Bouffil: Clarinet Chamber Music

#

Название

Альбом

1

Трек Duo for Clarinet and Piano, Op. 4: I. Allegro moderato - Adagio

Duo for Clarinet and Piano, Op. 4: I. Allegro moderato - Adagio

Luigi Magistrelli

,

Laura Magistrelli

,

Cristina Romano

,

Claudia Bracco

Bouffil: Clarinet Chamber Music

7:06

2

Трек Duo for Clarinet and Piano, Op. 4: II. Allegro Agitato

Duo for Clarinet and Piano, Op. 4: II. Allegro Agitato

Luigi Magistrelli

,

Laura Magistrelli

,

Cristina Romano

,

Claudia Bracco

Bouffil: Clarinet Chamber Music

7:13

3

Трек La Dame Blanche: I. Overture

La Dame Blanche: I. Overture

Luigi Magistrelli

,

Laura Magistrelli

,

Cristina Romano

,

Claudia Bracco

Bouffil: Clarinet Chamber Music

9:01

4

Трек Trio No. 1, Op. 8: I. Andante - Allegro

Trio No. 1, Op. 8: I. Andante - Allegro

Luigi Magistrelli

,

Laura Magistrelli

,

Cristina Romano

,

Claudia Bracco

Bouffil: Clarinet Chamber Music

5:59

5

Трек Trio No. 1, Op. 8: II. Allegretto

Trio No. 1, Op. 8: II. Allegretto

Luigi Magistrelli

,

Laura Magistrelli

,

Cristina Romano

,

Claudia Bracco

Bouffil: Clarinet Chamber Music

2:05

6

Трек Trio No. 1, Op. 8: III. Minuetto e Trio

Trio No. 1, Op. 8: III. Minuetto e Trio

Luigi Magistrelli

,

Laura Magistrelli

,

Cristina Romano

,

Claudia Bracco

Bouffil: Clarinet Chamber Music

2:53

7

Трек Trio No. 1, Op. 8: IV. Allegro

Trio No. 1, Op. 8: IV. Allegro

Luigi Magistrelli

,

Laura Magistrelli

,

Cristina Romano

,

Claudia Bracco

Bouffil: Clarinet Chamber Music

4:18

8

Трек Trio No. 1, Op. 7: I. Allegro Maestoso

Trio No. 1, Op. 7: I. Allegro Maestoso

Luigi Magistrelli

,

Laura Magistrelli

,

Cristina Romano

,

Claudia Bracco

Bouffil: Clarinet Chamber Music

5:24

9

Трек Trio No. 1, Op. 7: II. Minuetto e Trio

Trio No. 1, Op. 7: II. Minuetto e Trio

Luigi Magistrelli

,

Laura Magistrelli

,

Cristina Romano

,

Claudia Bracco

Bouffil: Clarinet Chamber Music

2:46

10

Трек Trio No. 1, Op. 7: III. Andante

Trio No. 1, Op. 7: III. Andante

Luigi Magistrelli

,

Laura Magistrelli

,

Cristina Romano

,

Claudia Bracco

Bouffil: Clarinet Chamber Music

2:42

11

Трек Trio No. 1, Op. 7: IV. Allegro Moderato

Trio No. 1, Op. 7: IV. Allegro Moderato

Luigi Magistrelli

,

Laura Magistrelli

,

Cristina Romano

,

Claudia Bracco

Bouffil: Clarinet Chamber Music

2:47

12

Трек Trio No. 2, Op. 7: I. Allegro non Troppo

Trio No. 2, Op. 7: I. Allegro non Troppo

Luigi Magistrelli

,

Laura Magistrelli

,

Cristina Romano

,

Claudia Bracco

Bouffil: Clarinet Chamber Music

4:58

13

Трек Trio No. 2, Op. 7: II. Adagio Cantabile

Trio No. 2, Op. 7: II. Adagio Cantabile

Luigi Magistrelli

,

Laura Magistrelli

,

Cristina Romano

,

Claudia Bracco

Bouffil: Clarinet Chamber Music

3:54

14

Трек Trio No. 2, Op. 7: III. Minuetto e Trio

Trio No. 2, Op. 7: III. Minuetto e Trio

Luigi Magistrelli

,

Laura Magistrelli

,

Cristina Romano

,

Claudia Bracco

Bouffil: Clarinet Chamber Music

3:10

15

Трек Trio No. 2, Op. 7: IV. Allegro non Troppo

Trio No. 2, Op. 7: IV. Allegro non Troppo

Luigi Magistrelli

,

Laura Magistrelli

,

Cristina Romano

,

Claudia Bracco

Bouffil: Clarinet Chamber Music

5:46

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
