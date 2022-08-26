Сингл · 2022
Leonarda: Complete Trio Sonatas
1
Trio Sonata, Op. 16, Sonata Quarta: I. Presto. Adagio. Presto. Solo. Allegro. Solo. Prestissimo. Adagio. Presto. Adagio. Presto. Adagio
Leonarda: Complete Trio Sonatas
11:13
2
Trio Sonata, Op. 16, Sonata Settima: II. 4/4. Largo. 4/4. 6/8
Leonarda: Complete Trio Sonatas
7:33
3
Trio Sonata, Op. 16, Sonata Prima: III. Allegro. Largo. Adagio. Aria, allegro. Solo. Vivace
Leonarda: Complete Trio Sonatas
10:58
4
Trio Sonata, Op. 16, Sonata Undecima: IV. 6/4. Allegro. 12/8. Adagio. Allegro
Leonarda: Complete Trio Sonatas
5:47
5
Trio Sonata, Op. 16, Sonata Terza: V. Adagio. Presto. Adagio. Solo, largo. Presto. Solo. Prestissimo. Solo, largo. Presto. Adagio. Allegro
Leonarda: Complete Trio Sonatas
7:21
6
Trio Sonata, Op. 16, Sonata Ottava: VI. 6/8. 3/2. 4/4. 3/2. Spiritoso. 3/2
Leonarda: Complete Trio Sonatas
4:55
7
Leonarda: Complete Trio Sonatas
3:20
8
Trio Sonata, Op. 16, Sonata Quinta: VIII. Adagio. Prestissimo. Adagio. Presto. 3/2. Adagio. Presto. Adagio. Presto. 3/2
Leonarda: Complete Trio Sonatas
5:00
9
Trio Sonata, Op. 16, Sonata Nona: IX. Presto. Largo. 4/4. Prestissimo
Leonarda: Complete Trio Sonatas
3:43
10
Trio Sonata, Op. 16, Sonata Seconda: X. Largo. Spiritoso. Allegro. Adagio. Allegro. Largo
Leonarda: Complete Trio Sonatas
7:45
