Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Пользовательское соглашение

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Ensemble Giardino di Delizie

Ensemble Giardino di Delizie

,

Ewa Anna Augustynowicz

Сингл  ·  2022

Leonarda: Complete Trio Sonatas

#Классическая

1 лайк

Ensemble Giardino di Delizie

Артист

Ensemble Giardino di Delizie

Релиз Leonarda: Complete Trio Sonatas

#

Название

Альбом

1

Трек Trio Sonata, Op. 16, Sonata Quarta: I. Presto. Adagio. Presto. Solo. Allegro. Solo. Prestissimo. Adagio. Presto. Adagio. Presto. Adagio

Trio Sonata, Op. 16, Sonata Quarta: I. Presto. Adagio. Presto. Solo. Allegro. Solo. Prestissimo. Adagio. Presto. Adagio. Presto. Adagio

Ensemble Giardino di Delizie

,

Ewa Anna Augustynowicz

,

Katarzyna Solecka

Leonarda: Complete Trio Sonatas

11:13

2

Трек Trio Sonata, Op. 16, Sonata Settima: II. 4/4. Largo. 4/4. 6/8

Trio Sonata, Op. 16, Sonata Settima: II. 4/4. Largo. 4/4. 6/8

Ensemble Giardino di Delizie

,

Ewa Anna Augustynowicz

,

Katarzyna Solecka

Leonarda: Complete Trio Sonatas

7:33

3

Трек Trio Sonata, Op. 16, Sonata Prima: III. Allegro. Largo. Adagio. Aria, allegro. Solo. Vivace

Trio Sonata, Op. 16, Sonata Prima: III. Allegro. Largo. Adagio. Aria, allegro. Solo. Vivace

Ensemble Giardino di Delizie

,

Ewa Anna Augustynowicz

Leonarda: Complete Trio Sonatas

10:58

4

Трек Trio Sonata, Op. 16, Sonata Undecima: IV. 6/4. Allegro. 12/8. Adagio. Allegro

Trio Sonata, Op. 16, Sonata Undecima: IV. 6/4. Allegro. 12/8. Adagio. Allegro

Ensemble Giardino di Delizie

,

Ewa Anna Augustynowicz

Leonarda: Complete Trio Sonatas

5:47

5

Трек Trio Sonata, Op. 16, Sonata Terza: V. Adagio. Presto. Adagio. Solo, largo. Presto. Solo. Prestissimo. Solo, largo. Presto. Adagio. Allegro

Trio Sonata, Op. 16, Sonata Terza: V. Adagio. Presto. Adagio. Solo, largo. Presto. Solo. Prestissimo. Solo, largo. Presto. Adagio. Allegro

Ensemble Giardino di Delizie

,

Ewa Anna Augustynowicz

,

Katarzyna Solecka

Leonarda: Complete Trio Sonatas

7:21

6

Трек Trio Sonata, Op. 16, Sonata Ottava: VI. 6/8. 3/2. 4/4. 3/2. Spiritoso. 3/2

Trio Sonata, Op. 16, Sonata Ottava: VI. 6/8. 3/2. 4/4. 3/2. Spiritoso. 3/2

Ensemble Giardino di Delizie

,

Ewa Anna Augustynowicz

Leonarda: Complete Trio Sonatas

4:55

7

Трек Trio Sonata, Op. 16, Sonata Sesta: VII. 4/4. 3/1. 4/4

Trio Sonata, Op. 16, Sonata Sesta: VII. 4/4. 3/1. 4/4

Ensemble Giardino di Delizie

,

Ewa Anna Augustynowicz

,

Katarzyna Solecka

Leonarda: Complete Trio Sonatas

3:20

8

Трек Trio Sonata, Op. 16, Sonata Quinta: VIII. Adagio. Prestissimo. Adagio. Presto. 3/2. Adagio. Presto. Adagio. Presto. 3/2

Trio Sonata, Op. 16, Sonata Quinta: VIII. Adagio. Prestissimo. Adagio. Presto. 3/2. Adagio. Presto. Adagio. Presto. 3/2

Ensemble Giardino di Delizie

,

Ewa Anna Augustynowicz

Leonarda: Complete Trio Sonatas

5:00

9

Трек Trio Sonata, Op. 16, Sonata Nona: IX. Presto. Largo. 4/4. Prestissimo

Trio Sonata, Op. 16, Sonata Nona: IX. Presto. Largo. 4/4. Prestissimo

Ensemble Giardino di Delizie

,

Ewa Anna Augustynowicz

,

Katarzyna Solecka

Leonarda: Complete Trio Sonatas

3:43

10

Трек Trio Sonata, Op. 16, Sonata Seconda: X. Largo. Spiritoso. Allegro. Adagio. Allegro. Largo

Trio Sonata, Op. 16, Sonata Seconda: X. Largo. Spiritoso. Allegro. Adagio. Allegro. Largo

Ensemble Giardino di Delizie

,

Ewa Anna Augustynowicz

Leonarda: Complete Trio Sonatas

7:45

11

Трек Trio Sonata, Op. 16, Sonata Decima: XI. Spiritoso. Presto. Presto. Adagio. Presto. Presto. Adagio. Presto. Presto. Spiritoso

Trio Sonata, Op. 16, Sonata Decima: XI. Spiritoso. Presto. Presto. Adagio. Presto. Presto. Adagio. Presto. Presto. Spiritoso

Ensemble Giardino di Delizie

,

Ewa Anna Augustynowicz

Leonarda: Complete Trio Sonatas

4:36

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
Волна по релизу

