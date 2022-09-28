О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Alessandro Deljavan

Alessandro Deljavan

Сингл  ·  2022

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

#Классическая
Alessandro Deljavan

Артист

Alessandro Deljavan

Релиз Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

#

Название

Альбом

1

Трек 12 Preludes: I. Preludio I

12 Preludes: I. Preludio I

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

2:17

2

Трек 12 Preludes: II. Preludio II

12 Preludes: II. Preludio II

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

2:50

3

Трек 12 Preludes: III. Preludio III

12 Preludes: III. Preludio III

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

1:13

4

Трек 12 Preludes: IV. Preludio IV

12 Preludes: IV. Preludio IV

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

2:46

5

Трек 12 Preludes: V. Preludio V

12 Preludes: V. Preludio V

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

2:33

6

Трек 12 Preludes: VI. Preludio VI

12 Preludes: VI. Preludio VI

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

2:11

7

Трек 12 Preludes: VII. Preludio VII

12 Preludes: VII. Preludio VII

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

1:39

8

Трек 12 Preludes: VIII. Preludio VIII

12 Preludes: VIII. Preludio VIII

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

2:02

9

Трек 12 Preludes: IX. Preludio IX

12 Preludes: IX. Preludio IX

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

2:22

10

Трек 12 Preludes: X. Preludio X

12 Preludes: X. Preludio X

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

1:41

11

Трек 12 Preludes: XI. Preludio XI

12 Preludes: XI. Preludio XI

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

3:23

12

Трек 12 Preludes: XII. Preludio XII

12 Preludes: XII. Preludio XII

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

3:39

13

Трек Sonata prima - Desaccòrd: I. Vivo

Sonata prima - Desaccòrd: I. Vivo

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

5:12

14

Трек Sonata prima - Desaccòrd: II. Tranquillo

Sonata prima - Desaccòrd: II. Tranquillo

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

3:23

15

Трек Sonata prima - Desaccòrd: III. Nervoso

Sonata prima - Desaccòrd: III. Nervoso

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

3:22

16

Трек Sonata seconda: I. Tempo primo

Sonata seconda: I. Tempo primo

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

3:20

17

Трек Sonata seconda: II. Tempo secondo

Sonata seconda: II. Tempo secondo

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

3:35

18

Трек Sonata terza: I. Allegro con fuoco

Sonata terza: I. Allegro con fuoco

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

6:49

19

Трек Sonata terza: II. Sospeso

Sonata terza: II. Sospeso

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

5:04

20

Трек Sonata terza: III. Energico e sinuoso

Sonata terza: III. Energico e sinuoso

Alessandro Deljavan

Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes

7:32

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Chopin: The Last Breath - Four Scherzos, Barcarole, Nocturnes Op. 62
Chopin: The Last Breath - Four Scherzos, Barcarole, Nocturnes Op. 622025 · Альбом · Frédéric Chopin
Релиз Chopin: Nocturne No. 18 in E major, Op. 62 No. 2
Chopin: Nocturne No. 18 in E major, Op. 62 No. 22025 · Сингл · Frédéric Chopin
Релиз Peaceful Piano: The Spanish Collection
Peaceful Piano: The Spanish Collection2023 · Сингл · Pablo Matías Becerra
Релиз Hahn: Complete Piano Music
Hahn: Complete Piano Music2023 · Сингл · Alessandro Deljavan
Релиз Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes
Bellafronte: Piano Sonatas, 12 Preludes2022 · Сингл · Alessandro Deljavan
Релиз Mozart: Nannerl Notenbuch, Pt. 1
Mozart: Nannerl Notenbuch, Pt. 12022 · Альбом · Wolfgang Amadeus Mozart
Релиз Satie: Vexations
Satie: Vexations2022 · Альбом · Erik Satie
Релиз Mozart: Piano Concerto No. 19 in F Major, K. 459 - Beethoven: Symphony No. 1 in C Major, Op. 21
Mozart: Piano Concerto No. 19 in F Major, K. 459 - Beethoven: Symphony No. 1 in C Major, Op. 212021 · Альбом · Nordwestdeutsche Philharmonie
Релиз Conti: Musica per violino e pianoforte
Conti: Musica per violino e pianoforte2021 · Альбом · Alessandro Deljavan
Релиз Rubinstein: Works for Violin & Piano
Rubinstein: Works for Violin & Piano2020 · Альбом · Антон Григорьевич Рубинштейн
Релиз Chopin in Love
Chopin in Love2020 · Сингл · Misha Goldstein
Релиз Bach Goldberg Variations, BWV 988
Bach Goldberg Variations, BWV 9882020 · Альбом · Johann Sebastian Bach
Релиз Chopin: Mazurkas
Chopin: Mazurkas2019 · Альбом · Frédéric Chopin
Релиз Taneyev: Chamber Music with Piano
Taneyev: Chamber Music with Piano2019 · Сингл · Andrea Agostinelli

Похожие артисты

Alessandro Deljavan
Артист

Alessandro Deljavan

郎朗
Артист

郎朗

Bruce Liu
Артист

Bruce Liu

Alessandro Simonetto
Артист

Alessandro Simonetto

Martin Stadtfeld
Артист

Martin Stadtfeld

Kun Woo Paik
Артист

Kun Woo Paik

Clair de Lune
Артист

Clair de Lune

Klara Kormendi
Артист

Klara Kormendi

Angela Brownridge
Артист

Angela Brownridge

Marcel Worms
Артист

Marcel Worms

Klara Körmendi
Артист

Klara Körmendi

Jill Crossland
Артист

Jill Crossland

ピートゥラス・ジェニューシャズ
Артист

ピートゥラス・ジェニューシャズ