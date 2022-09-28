О нас

Coro Istituzione Armonica

Coro Istituzione Armonica

,

Ensemble Il Narvalo

,

Alberto Turco

Сингл  ·  2022

Dal Barba: Requiem and Other Sacred Music

#Классическая
Coro Istituzione Armonica

Артист

Coro Istituzione Armonica

Релиз Dal Barba: Requiem and Other Sacred Music

#

Название

Альбом

1

Трек Messa da morto breve in G Minor: I. Requiem Aeternam

Messa da morto breve in G Minor: I. Requiem Aeternam

Coro Istituzione Armonica

,

Ensemble Il Narvalo

,

Alberto Turco

Dal Barba: Requiem and Other Sacred Music

5:45

2

Трек Messa da morto breve in G Minor: II. Kyrie

Messa da morto breve in G Minor: II. Kyrie

Coro Istituzione Armonica

,

Ensemble Il Narvalo

,

Alberto Turco

Dal Barba: Requiem and Other Sacred Music

5:55

3

Трек Messa da morto breve in G Minor: III. Dies Irae

Messa da morto breve in G Minor: III. Dies Irae

Coro Istituzione Armonica

,

Ensemble Il Narvalo

,

Alberto Turco

Dal Barba: Requiem and Other Sacred Music

19:34

4

Трек Messa da morto breve in G Minor: IV. Domine Iesu

Messa da morto breve in G Minor: IV. Domine Iesu

Coro Istituzione Armonica

,

Ensemble Il Narvalo

,

Alberto Turco

Dal Barba: Requiem and Other Sacred Music

4:15

5

Трек Messa da morto breve in G Minor: V. Lux Aeterna

Messa da morto breve in G Minor: V. Lux Aeterna

Coro Istituzione Armonica

,

Ensemble Il Narvalo

,

Alberto Turco

Dal Barba: Requiem and Other Sacred Music

1:26

6

Трек Messa da morto breve in G Minor: VI. Libera Me

Messa da morto breve in G Minor: VI. Libera Me

Coro Istituzione Armonica

,

Ensemble Il Narvalo

,

Alberto Turco

Dal Barba: Requiem and Other Sacred Music

3:31

7

Трек Gloria in F Major

Gloria in F Major

Coro Istituzione Armonica

,

Ensemble Il Narvalo

,

Alberto Turco

Dal Barba: Requiem and Other Sacred Music

15:54

8

Трек Te deum in G Major

Te deum in G Major

Coro Istituzione Armonica

,

Ensemble Il Narvalo

,

Alberto Turco

Dal Barba: Requiem and Other Sacred Music

12:08

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
