Информация о правообладателе: Brilliant Classics
Сингл · 2022
Saint-Saens: Cello Sonatas
1 лайк
1
8:55
2
Cello Sonata No. 1 in C Minor, Op. 32: II. Andante tranquillo Sostenuto
5:49
3
6:14
4
9:26
5
Cello Sonata No. 2 in in F Major, Op. 123: II. Scherzo con variazioni. Allegro Animato
9:12
6
Cello Sonata No. 2 in in F Major, Op. 123: III. Romanza. Poco Adagio
8:57
