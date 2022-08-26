О нас

Maria Semeraro

Maria Semeraro

,

Andrea Favalessa

Сингл  ·  2022

Saint-Saens: Cello Sonatas

#Классическая

1 лайк

Maria Semeraro

Артист

Maria Semeraro

Релиз Saint-Saens: Cello Sonatas

#

Название

Альбом

1

Трек Cello Sonata No. 1 in C Minor, Op. 32: I. Allegro

Cello Sonata No. 1 in C Minor, Op. 32: I. Allegro

Andrea Favalessa

,

Maria Semeraro

Saint-Saens: Cello Sonatas

8:55

2

Трек Cello Sonata No. 1 in C Minor, Op. 32: II. Andante tranquillo Sostenuto

Cello Sonata No. 1 in C Minor, Op. 32: II. Andante tranquillo Sostenuto

Andrea Favalessa

,

Maria Semeraro

Saint-Saens: Cello Sonatas

5:49

3

Трек Cello Sonata No. 1 in C Minor, Op. 32: III. Allegro Moderato

Cello Sonata No. 1 in C Minor, Op. 32: III. Allegro Moderato

Andrea Favalessa

,

Maria Semeraro

Saint-Saens: Cello Sonatas

6:14

4

Трек Cello Sonata No. 2 in in F Major, Op. 123: I. Maestosto, Largamente

Cello Sonata No. 2 in in F Major, Op. 123: I. Maestosto, Largamente

Andrea Favalessa

,

Maria Semeraro

Saint-Saens: Cello Sonatas

9:26

5

Трек Cello Sonata No. 2 in in F Major, Op. 123: II. Scherzo con variazioni. Allegro Animato

Cello Sonata No. 2 in in F Major, Op. 123: II. Scherzo con variazioni. Allegro Animato

Andrea Favalessa

,

Maria Semeraro

Saint-Saens: Cello Sonatas

9:12

6

Трек Cello Sonata No. 2 in in F Major, Op. 123: III. Romanza. Poco Adagio

Cello Sonata No. 2 in in F Major, Op. 123: III. Romanza. Poco Adagio

Andrea Favalessa

,

Maria Semeraro

Saint-Saens: Cello Sonatas

8:57

7

Трек Cello Sonata No. 2 in in F Major, Op. 123: IV. Allegro non troppo, Grazioso

Cello Sonata No. 2 in in F Major, Op. 123: IV. Allegro non troppo, Grazioso

Andrea Favalessa

,

Maria Semeraro

Saint-Saens: Cello Sonatas

6:42

Информация о правообладателе: Brilliant Classics
