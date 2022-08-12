О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

WARYKID

WARYKID

Альбом  ·  2022

Хроническая паранойя и выводы

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп

32 лайка

WARYKID

Артист

WARYKID

Релиз Хроническая паранойя и выводы

#

Название

Альбом

1

Трек Вкопан

Вкопан

WARYKID

Хроническая паранойя и выводы

2:15

2

Трек Ничего интересного

Ничего интересного

WARYKID

Хроническая паранойя и выводы

2:26

3

Трек Кнайфловер

Кнайфловер

WARYKID

Хроническая паранойя и выводы

1:48

4

Трек Мучения стали обыденностью

Мучения стали обыденностью

WARYKID

,

UMSY

,

Desxlate

Хроническая паранойя и выводы

2:53

5

Трек Останусь с тобой до завтра

Останусь с тобой до завтра

WARYKID

Хроническая паранойя и выводы

2:05

6

Трек Аймдамб

Аймдамб

WARYKID

,

dekma

Хроническая паранойя и выводы

2:58

7

Трек Мне тревожно но мне можно

Мне тревожно но мне можно

WARYKID

Хроническая паранойя и выводы

2:15

8

Трек Покойник (Интерлюдия)

Покойник (Интерлюдия)

WARYKID

Хроническая паранойя и выводы

1:58

9

Трек Листья сгнили на земле

Листья сгнили на земле

WARYKID

Хроническая паранойя и выводы

2:21

10

Трек Полиролька

Полиролька

WARYKID

Хроническая паранойя и выводы

2:01

11

Трек Никто

Никто

WARYKID

Хроническая паранойя и выводы

2:12

12

Трек Метаморфозный тик

Метаморфозный тик

WARYKID

,

triplesixdelete

Хроническая паранойя и выводы

2:49

13

Трек Перепараной

Перепараной

WARYKID

Хроническая паранойя и выводы

1:51

14

Трек Счастливые дни

Счастливые дни

WARYKID

Хроническая паранойя и выводы

2:03

15

Трек Помоги мне

Помоги мне

WARYKID

Хроническая паранойя и выводы

2:24

Информация о правообладателе: ENV Records
