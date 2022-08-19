О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

mushroomane

mushroomane

Альбом  ·  2022

Никто не просил

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп
mushroomane

Артист

mushroomane

Релиз Никто не просил

#

Название

Альбом

1

Трек Introduction

Introduction

mushroomane

Никто не просил

0:34

2

Трек You're looking dumb

You're looking dumb

mushroomane

Никто не просил

1:35

3

Трек Scratch life (Prod. Bxnemvne)

Scratch life (Prod. Bxnemvne)

mushroomane

Никто не просил

2:28

4

Трек Fight 4real

Fight 4real

mushroomane

Никто не просил

1:33

5

Трек This is a robbery

This is a robbery

mushroomane

Никто не просил

1:14

6

Трек Get in high

Get in high

mushroomane

Никто не просил

0:53

7

Трек Wanna bullet in your head

Wanna bullet in your head

mushroomane

,

BXNEMVNE

Никто не просил

1:13

8

Трек Skyline 7.2.3.

Skyline 7.2.3.

mushroomane

Никто не просил

1:16

9

Трек Quit em

Quit em

mushroomane

Никто не просил

1:45

10

Трек Phone

Phone

mushroomane

Никто не просил

0:54

11

Трек Weird fell

Weird fell

mushroomane

Никто не просил

1:21

12

Трек Cowbell cult

Cowbell cult

mushroomane

Никто не просил

1:15

13

Трек Last shot

Last shot

mushroomane

Никто не просил

1:26

14

Трек Uzi tool Remix Uzi Tool (Abc)

Uzi tool Remix Uzi Tool (Abc)

mushroomane

Никто не просил

1:50

15

Трек End of this album

End of this album

mushroomane

Никто не просил

0:40

Информация о правообладателе: STRADA
