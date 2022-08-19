О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

SXTXNPLAYA

SXTXNPLAYA

,

sadshinnn

Сингл  ·  2022

Heart Attack

Контент 18+

#Хип-хоп
SXTXNPLAYA

Артист

SXTXNPLAYA

Релиз Heart Attack

#

Название

Альбом

1

Трек Heart Attack

Heart Attack

SXTXNPLAYA

,

sadshinnn

Heart Attack

2:10

Информация о правообладателе: Sad Nation Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз vintage moves
vintage moves2025 · Сингл · SXTXNPLAYA
Релиз ECLIPSE
ECLIPSE2024 · Сингл · SXTXNPLAYA
Релиз EXTERMINAL
EXTERMINAL2024 · Сингл · KVTRIAL
Релиз PHANTOM
PHANTOM2024 · Сингл · SXTXNPLAYA
Релиз ALCHEMIST
ALCHEMIST2023 · Сингл · SXTXNPLAYA
Релиз PSYCHOPATH
PSYCHOPATH2023 · Сингл · RXNY
Релиз REBOUND
REBOUND2023 · Сингл · SHADXWMANE
Релиз PHANTASM
PHANTASM2023 · Альбом · CRIP1X
Релиз COMEBACK
COMEBACK2023 · Сингл · SXTXNPLAYA
Релиз ANXIETY (Sped Up)
ANXIETY (Sped Up)2023 · Сингл · SXTXNPLAYA
Релиз IMMORTAL (Slowed + Reverb)
IMMORTAL (Slowed + Reverb)2023 · Сингл · SXTXNPLAYA
Релиз OVERCLOCKING
OVERCLOCKING2023 · Сингл · SXTXNPLAYA
Релиз ANXIETY
ANXIETY2023 · Сингл · SXTXNPLAYA
Релиз IMMORTAL
IMMORTAL2023 · Сингл · SXTXNPLAYA

Похожие артисты

SXTXNPLAYA
Артист

SXTXNPLAYA

OBLXKQ
Артист

OBLXKQ

HOSPICEMANE
Артист

HOSPICEMANE

L19U1D
Артист

L19U1D

37R
Артист

37R

IGARASHI KANTA
Артист

IGARASHI KANTA

safetypleace
Артист

safetypleace

DJ HOOPTIVILE
Артист

DJ HOOPTIVILE

ATSMXN
Артист

ATSMXN

ENSKA
Артист

ENSKA

GWRZTRMNR
Артист

GWRZTRMNR

Aega
Артист

Aega

Gtm
Артист

Gtm