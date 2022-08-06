О нас

AKKER

AKKER

,

Lemme Shmoke

Сингл  ·  2022

Виноват Трап (Prod. By coldye)

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп
AKKER

Артист

AKKER

Релиз Виноват Трап (Prod. By coldye)

#

Название

Альбом

1

Трек Виноват Трап (Prod. By coldye)

Виноват Трап (Prod. By coldye)

AKKER

,

Lemme Shmoke

Виноват Трап (Prod. By coldye)

2:18

Информация о правообладателе: BIGee
Волна по релизу

