Информация о правообладателе: ENV Records
Сингл · 2022
Глаза (Prod. By Pimp My Ride)
Контент 18+
Другие альбомы исполнителя
На Дно (Prod. By REENIE X lassi)2022 · Сингл · perkko$et
13 (Prod. By @Spacey)2022 · Сингл · perkko$et
Ночь идет долго2022 · Сингл · perkko$et
Глаза (Prod. By Pimp My Ride)2022 · Сингл · perkko$et
Но я доволен (Prod. By Rudy Neal)2021 · Сингл · perkko$et
Откровения (Prod. By ZNAYSHI)2020 · Сингл · perkko$et
Lemonade (Prod. Icy WALKER)2020 · Сингл · perkko$et