О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

CHUDAK

CHUDAK

Сингл  ·  2022

You LIKE MY PENCIL

#Хип-хоп
CHUDAK

Артист

CHUDAK

Релиз You LIKE MY PENCIL

#

Название

Альбом

1

Трек You LIKE MY PENCIL

You LIKE MY PENCIL

CHUDAK

You LIKE MY PENCIL

2:00

Информация о правообладателе: PlayaMusic
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Просыпаться от тока
Просыпаться от тока2025 · Сингл · CHUDAK
Релиз Мечтал о "U"
Мечтал о "U"2024 · Альбом · CHUDAK
Релиз Упустил
Упустил2024 · Сингл · CHUDAK
Релиз Блистательна
Блистательна2023 · Сингл · CHUDAK
Релиз Vibe
Vibe2023 · Сингл · CHUDAK
Релиз Я футбольный мячик
Я футбольный мячик2023 · Сингл · CHUDAK
Релиз NO OFFICE
NO OFFICE2023 · Сингл · CHUDAK
Релиз Несварение
Несварение2022 · Альбом · CHUDAK
Релиз Горяча
Горяча2022 · Сингл · CHUDAK
Релиз Одичал
Одичал2022 · Сингл · CHUDAK
Релиз You LIKE MY PENCIL
You LIKE MY PENCIL2022 · Сингл · CHUDAK
Релиз Йайогурт
Йайогурт2022 · Сингл · CHUDAK

Похожие артисты

CHUDAK
Артист

CHUDAK

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож