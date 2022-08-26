О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Northern Lite

Northern Lite

Альбом  ·  2022

I Dare You

#Поп
Northern Lite

Артист

Northern Lite

Релиз I Dare You

#

Название

Альбом

1

Трек I Dare You

I Dare You

Northern Lite

I Dare You

4:31

Информация о правообладателе: UnaMusic
