О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Lil Shady

Lil Shady

Альбом  ·  2020

Bad Trip

#Хип-хоп
Lil Shady

Артист

Lil Shady

Релиз Bad Trip

#

Название

Альбом

1

Трек Bad Trip

Bad Trip

Lil Shady

Bad Trip

3:29

Информация о правообладателе: Lil Shady
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Brother
Brother2024 · Альбом · Lil Shady
Релиз Small Town Kids
Small Town Kids2024 · Сингл · Lil Skeeter
Релиз Biệt Thự Alone
Biệt Thự Alone2023 · Сингл · Antoneus Maximus
Релиз BAD MAN
BAD MAN2022 · Сингл · Lil Shady
Релиз Xin Lỗi Đã Để Em Một Mình (feat. Ogenus)
Xin Lỗi Đã Để Em Một Mình (feat. Ogenus)2022 · Сингл · Ogenus
Релиз Cuồng Si 1995 (feat. M Navie)
Cuồng Si 1995 (feat. M Navie)2021 · Сингл · Lil Shady
Релиз Cô Ta
Cô Ta2021 · Сингл · Lil Shady
Релиз Có Lẽ Anh Ta Không Tốt
Có Lẽ Anh Ta Không Tốt2021 · Альбом · Lil Shady
Релиз Nhớ Nhà
Nhớ Nhà2021 · Сингл · Lil Shady
Релиз VietRap2020
VietRap20202021 · Альбом · Rich Choi
Релиз Đêm Qua Em Say
Đêm Qua Em Say2021 · Сингл · Lil Shady
Релиз Bad Trip
Bad Trip2020 · Альбом · Lil Shady
Релиз Mất Người Anh Yêu
Mất Người Anh Yêu2020 · Сингл · Lil Shady
Релиз Tuyển Tập Của Lil Shady
Tuyển Tập Của Lil Shady2020 · Альбом · Lil Shady

Похожие артисты

Lil Shady
Артист

Lil Shady

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож