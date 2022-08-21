О нас

Alex Music

Alex Music

Альбом  ·  2022

Christmas Waves

Alex Music

Артист

Alex Music

Релиз Christmas Waves

#

Название

Альбом

1

Трек Allemande in G Major, HWV 441 - Haendel (Original Mix)

Allemande in G Major, HWV 441 - Haendel (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:07

2

Трек Invention in B-Flat Major, BWV 785 (Original Mix)

Invention in B-Flat Major, BWV 785 (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

0:55

3

Трек 9 Variations on a Minuet by Duport in D Major, K.573: I. Theme (Original Mix)

9 Variations on a Minuet by Duport in D Major, K.573: I. Theme (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:33

4

Трек 9 Variations on a Minuet by Duport in D Major, K.573: II. Variation 1 (Original Mix)

9 Variations on a Minuet by Duport in D Major, K.573: II. Variation 1 (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:05

5

Трек 9 Variations on a Minuet by Duport in D Major, K.573: V. Variation 4 (Original Mix)

9 Variations on a Minuet by Duport in D Major, K.573: V. Variation 4 (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:12

6

Трек 9 Variations on a Minuet by Duport in D Major, K.573: Vi. Variation 5 (Original Mix)

9 Variations on a Minuet by Duport in D Major, K.573: Vi. Variation 5 (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:14

7

Трек 9 Variations on a Minuet by Duport in D Major, K.573: IX. Variation 8, Adagio (Original Mix)

9 Variations on a Minuet by Duport in D Major, K.573: IX. Variation 8, Adagio (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:41

8

Трек Fugue in G Major, HWV 582 (Original Mix)

Fugue in G Major, HWV 582 (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

0:41

9

Трек Ecossaise in A-Flat Major D. 511 (Original Mix)

Ecossaise in A-Flat Major D. 511 (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

0:34

10

Трек Sonata in C Major, K. 545, III. Rondo Allegretto (Original Mix)

Sonata in C Major, K. 545, III. Rondo Allegretto (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:31

11

Трек French Suite No. 3 in B Minor, BWV 814, I. Allemande (Original Mix)

French Suite No. 3 in B Minor, BWV 814, I. Allemande (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:34

12

Трек Three Part Inventions: Sinfonia No.10 in G Major, BWV 796 (Original Mix)

Three Part Inventions: Sinfonia No.10 in G Major, BWV 796 (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:04

13

Трек Sonata in C Major, K.330, I. Allegro Moderato (Original Mix)

Sonata in C Major, K.330, I. Allegro Moderato (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

6:02

14

Трек March in D Major, BWV Anh. 122 (Original Mix)

March in D Major, BWV Anh. 122 (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:05

15

Трек Burlesque (Original Mix)

Burlesque (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

0:39

16

Трек Album for the Young: Melody, Op. 68 in C Major (Original Mix)

Album for the Young: Melody, Op. 68 in C Major (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

0:53

17

Трек 12 Easy Piano Pieces: Piece No.2 in G Major (Original Mix)

12 Easy Piano Pieces: Piece No.2 in G Major (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

0:52

18

Трек Well Tempered Clavier, Book I: Prelude No. 9 in E Major, BWV 854 (Original Mix)

Well Tempered Clavier, Book I: Prelude No. 9 in E Major, BWV 854 (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:04

19

Трек Well Tempered Clavier, Book I: Fugue No. 9 in E Major, BWV 854 (Original Mix)

Well Tempered Clavier, Book I: Fugue No. 9 in E Major, BWV 854 (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:02

20

Трек Sonatina, Op. 36 No.3 in C Major, II. Un Poco Adagio (Original Mix)

Sonatina, Op. 36 No.3 in C Major, II. Un Poco Adagio (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:17

21

Трек Ave Maria, D.839 (Original Mix)

Ave Maria, D.839 (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

5:27

22

Трек Invention No. 13 in A Minor, BWV 784 (Original Mix)

Invention No. 13 in A Minor, BWV 784 (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:04

23

Трек Sonatina, Op. 36 No.1 in C Major, I. Spiritoso (Original Mix)

Sonatina, Op. 36 No.1 in C Major, I. Spiritoso (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:21

24

Трек Well Tempered Clavier, Book I: Prelude No.2 in C Minor BWV 847 (Original Mix)

Well Tempered Clavier, Book I: Prelude No.2 in C Minor BWV 847 (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:26

25

Трек Lyric Pieces, Op. 12: No. 1, Arietta, Poco Andante E Sostenuto (Original Mix)

Lyric Pieces, Op. 12: No. 1, Arietta, Poco Andante E Sostenuto (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:27

26

Трек Lyric Pieces, Op. 12: No. 4, Elves Dance, Molto Allegro E Sempre Staccato (Original Mix)

Lyric Pieces, Op. 12: No. 4, Elves Dance, Molto Allegro E Sempre Staccato (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

0:54

27

Трек Lyric Pieces, Op. 12: No. 7, Album Leaf, Allegretto E Dolce (Original Mix)

Lyric Pieces, Op. 12: No. 7, Album Leaf, Allegretto E Dolce (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:31

28

Трек Allegretto No.6 in E-Flat Major (Original Mix)

Allegretto No.6 in E-Flat Major (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:03

29

Трек Keyboard Sonata in C Major La Caccia, K. 159 (Original Mix)

Keyboard Sonata in C Major La Caccia, K. 159 (Original Mix)

Alex Music

Christmas Waves

1:13

Информация о правообладателе: Top Ringtone
