Alex Music

Alex Music

Альбом  ·  2022

Chopin for Christmas

Alex Music

Артист

Alex Music

Релиз Chopin for Christmas

#

Название

Альбом

1

Трек Mazurka, Op. 67 No.3 in C Major (Original Mix)

Mazurka, Op. 67 No.3 in C Major (Original Mix)

Alex Music

Chopin for Christmas

1:01

2

Трек 3 Ecossaises, Op. Posth. 72: No.1 in D Major (Original Mix)

3 Ecossaises, Op. Posth. 72: No.1 in D Major (Original Mix)

Alex Music

Chopin for Christmas

0:58

3

Трек 3 Ecossaises, Op. Posth. 72: No.2 in G Major (Original Mix)

3 Ecossaises, Op. Posth. 72: No.2 in G Major (Original Mix)

Alex Music

Chopin for Christmas

0:35

4

Трек Mazurka, Op. 33 No.2 in D Major (Original Mix)

Mazurka, Op. 33 No.2 in D Major (Original Mix)

Alex Music

Chopin for Christmas

2:29

5

Трек 3 Ecossaises, Op. Posth. 72: No.3 in D-Flat Major (Original Mix)

3 Ecossaises, Op. Posth. 72: No.3 in D-Flat Major (Original Mix)

Alex Music

Chopin for Christmas

0:39

6

Трек Prelude, Op. 28 No.19 in E-Flat Major (Original Mix)

Prelude, Op. 28 No.19 in E-Flat Major (Original Mix)

Alex Music

Chopin for Christmas

1:11

7

Трек Mazurkas, Op. 6: No. 1 in F-Sharp Minor (Original Mix)

Mazurkas, Op. 6: No. 1 in F-Sharp Minor (Original Mix)

Alex Music

Chopin for Christmas

2:17

8

Трек Mazurka, Op. 68 No.3 in F Major (Original Mix)

Mazurka, Op. 68 No.3 in F Major (Original Mix)

Alex Music

Chopin for Christmas

1:26

9

Трек Prelude, Op. 28 No.7 in A Major (Original Mix)

Prelude, Op. 28 No.7 in A Major (Original Mix)

Alex Music

Chopin for Christmas

0:41

10

Трек Prelude, Op. 28 No.10 in C-Sharp Minor (Original Mix)

Prelude, Op. 28 No.10 in C-Sharp Minor (Original Mix)

Alex Music

Chopin for Christmas

0:30

11

Трек Prelude, Op. 28 No.23 in F Major (Original Mix)

Prelude, Op. 28 No.23 in F Major (Original Mix)

Alex Music

Chopin for Christmas

0:47

12

Трек Mazurka, Op. 67 No.1 in G Major (Original Mix)

Mazurka, Op. 67 No.1 in G Major (Original Mix)

Alex Music

Chopin for Christmas

1:09

13

Трек Prelude, Op. 28 No.6 in B Minor (Original Mix)

Prelude, Op. 28 No.6 in B Minor (Original Mix)

Alex Music

Chopin for Christmas

0:59

14

Трек Prelude, Op. 28 No.1 in C Major (Original Mix)

Prelude, Op. 28 No.1 in C Major (Original Mix)

Alex Music

Chopin for Christmas

0:38

15

Трек Prelude, Op. 28 No.14 in E-Flat Minor (Original Mix)

Prelude, Op. 28 No.14 in E-Flat Minor (Original Mix)

Alex Music

Chopin for Christmas

0:38

16

Трек Mazurka, Op. 7 No.5 in C Major (Original Mix)

Mazurka, Op. 7 No.5 in C Major (Original Mix)

Alex Music

Chopin for Christmas

0:36

17

Трек Mazurka, Op. 17 No.2 in A Minor (Original Mix)

Mazurka, Op. 17 No.2 in A Minor (Original Mix)

Alex Music

Chopin for Christmas

1:33

Информация о правообладателе: Top Ringtone
Волна по релизу

