Плауди

Плауди

Альбом  ·  2022

Addicted TO KASH

Контент 18+

#Хип-хоп
Плауди

Артист

Плауди

Релиз Addicted TO KASH

#

Название

Альбом

1

Трек What's My Plan (Prod. By Misst & Synthetic)

What's My Plan (Prod. By Misst & Synthetic)

Плауди

Addicted TO KASH

0:50

2

Трек Вклад (Prod. By Misst & FLOPI)

Вклад (Prod. By Misst & FLOPI)

Плауди

Addicted TO KASH

1:44

3

Трек Не Перестану (Prod. By FLOPI)

Не Перестану (Prod. By FLOPI)

Плауди

Addicted TO KASH

1:36

4

Трек Shot (Prod. By FLOPI)

Shot (Prod. By FLOPI)

Плауди

,

acidnora

Addicted TO KASH

1:44

5

Трек I Need Yo Brain (Prod. By FLOPI)

I Need Yo Brain (Prod. By FLOPI)

Плауди

Addicted TO KASH

1:47

6

Трек Ye Ye (Prod. By FLOPI)

Ye Ye (Prod. By FLOPI)

Плауди

,

oxidative

Addicted TO KASH

2:00

7

Трек Создатель Правил (Prod. By Misst & Goyxrd)

Создатель Правил (Prod. By Misst & Goyxrd)

Плауди

Addicted TO KASH

1:43

8

Трек Просто Так (Prod. By Misst & sharkboy)

Просто Так (Prod. By Misst & sharkboy)

Плауди

Addicted TO KASH

1:22

9

Трек Иммунитет (Prod. By FLOPI)

Иммунитет (Prod. By FLOPI)

Плауди

Addicted TO KASH

1:49

Информация о правообладателе: Trillian Digital
Волна по релизу


